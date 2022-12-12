連假就要出國！精選農曆春節6大高CP值目的地 不到3萬體驗星宇關島包機＋自助晚餐秀

明年農曆春節10天連休，想要趁機會出國放鬆渡假，但又擔心荷包吃不消，雄獅旅遊推薦六大高CP值旅遊目的地，春節連假期間出發每人最低價3萬有找，除了可以搭乘星宇航空包機前往渡假天堂「關島」戲水放空，還可以到韓國賞雪吃美食、泰國做頂級SPA放鬆、馬來西亞水上VILLA獨享無敵海景，旅客凡參加春節連假期間出發之團體行程，每人皆可獲得限量開運紅包一份。

過年想來點不一樣的年夜飯，不妨到韓國，雄獅旅遊團帶旅客一次品嘗各種地方美食；圖片／雄獅旅遊

‧美食接力吃不停～韓國

海鮮鍋、烤五花肉、人蔘雞湯……各種韓國美食讓人口水直流，過年想來點不一樣的年夜飯，「釜山冬季限定滑雪體驗、龍蝦一隻雞四日」每人25,900元起，帶旅客一次品嚐各種韓國地方特色美食以及話題景點，還有冬季限定滑雪體驗；「首爾華川冰魚節、滑雪體驗5日」每人27,900元起，參加期間限定華川山鱒魚慶典，特別安排韓式涮涮鍋及自助餐吃到飽，在國外也能圍爐團聚，報名指定團體行程還可享韓國電子旅行許可（K-ETA）免費代辦服務。此外，「首爾機加酒5日」每人30,500元起，入住萬豪酒店集團旗下弘大RYSE Hotel，距離弘大地鐵站僅3分鐘路程，另可用5,500元起加購滑雪體驗行程及機場接送。

終年溫暖舒適的菲律賓也是冬季渡假勝地；圖片／雄獅旅遊

‧四季如夏渡假勝地～菲律賓

終年溫暖舒適的菲律賓也是冬季渡假勝地，「長灘島精油SPA、文華酒店下午茶6日」每人24,900元起，兩人成行，長灘島多次被選為世界最美沙灘之一，除了各種水上活動之外，行程中特別安排兩次精油按摩，在海浪聲的陪伴下徹底放鬆筋骨；「宿霧歐斯陸鯨鯊共舞、跳島浮潛5日」每人28,900元起，安排體驗與鯨鯊水中共游，以及前往薄荷島搭乘竹筏漂流在雨林之中，欣賞可愛的巧可力山丘。

泰國是台灣人最愛的旅遊目的地，每次去都會發現不同驚喜；圖片／雄獅旅遊

‧亞洲設計之都～泰國

泰國一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，除了有豐富的歷史文化之外，豐富的美食以及設計文創商品，也是吸引旅客不斷在訪的原因。推薦「曼谷春節機加酒5日」每人29,999元起，春節連假期間出發免請假，可搭配美居、雅樂軒等國際知名品牌酒店，並含每日飯店早餐。團體行程則有「清邁森林系渡假村無購物5日」每人34,888元起，安排兩晚入住卡提利亞山Spa渡假飯店，並走訪黑白藍廟、夜間動物園、友善大象營等；「曼谷Ｘ華欣叢林水上樂園無購物5日」升等一晚國際五星酒店，每人37,888元起。

巨手托橋天空步到位在巴拿山上，是峴港的知名景點；圖片／雄獅旅遊

‧體驗東方法式風情～越南

「北越世界七大奇景超值5日」配合星宇航空開航河內，每人最低價25,500元起，帶領旅客前往陸龍灣乘坐人力小舟，以及深入暢遊河內擁有前年歷史的三十六條古街，大肆採購越南當地物價廉物美的商品；被譽為東方夏威夷的峴港也是不能錯過的渡假勝地，「峴港會安古鎮、最新地中海網美打卡景點5日」，特別安排迦南島體驗搭乘傳統竹桶船，還有搭乘全球最高最長不停站纜車直達巴拿山山頂。

搭乘升旗山纜車從海拔821公尺的制高點俯瞰檳城全景；圖片／雄獅旅遊

‧歷史人文薈萃～馬來西亞

馬來西亞擁有豐富的人文與自然資源，「吉隆坡輕鬆遊5日」每人28,900元起，保證入住五星鉑爾曼吉隆坡城市中心大飯店，加贈網卡、當地機場接送及市區觀光；「檳城高空纜車、天空步道5日」每人33,900元起，搭乘升旗山纜車從海拔821公尺的制高點俯瞰檳城全景，以及乘坐復古人力三輪車，沿路欣賞古城區的百年建築；「吉隆坡黃金棕櫚海上渡假村無購物5日」每人36,900元起，保證入住AVANI棕櫚樹海上渡假屋二晚，走訪中央藝術坊、鬼仔巷、REXKL BookXcess迷宮書店等網美打卡景點。另搭配新加坡推出新馬5日團體行程，一次暢遊環球影城、樂高陸上樂園、樂高海生館三大樂園，12月17日前報名每人再折3千元。

雄獅於春節連假期間推出「星宇航空關島包機」，限定1月21日、25日出發；圖片／雄獅旅遊

雄獅於春節連假期間推出「星宇航空關島包機」，限定1月21日、25日出發，5日自由行最低價38,800元起，加贈關島當地接送以及市區一日觀光之旅，帶旅客前往戀人岬、西班牙花園廣場、自由女神像等熱門景點，訂購指定商品另贈價值90美元的魚眼公園餐廳自助晚餐，邊吃美食邊欣賞關島特色查莫洛草裙舞及火舞秀；喜歡打高爾夫球的旅客，雄獅也規劃世界百大球場五天三場球行程，盡情享受揮桿樂趣，另有9天8夜行程，整個農曆年都在關島度過。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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