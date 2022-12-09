2023全球十大新興旅遊景點！印度波西米亞風城市、希臘小鎮、義大利波扎諾找出國靈感

全球旅遊業復甦，很多人已等不及安排2023年出國的機票。Booking.com 彙整後台訂房數據，整理出「2023年10大新興旅遊景點」，等著大家去體驗探索。

想嘗試不同凡響夜生活旅遊體驗的可以到訪巴西「聖保羅」、蒙特內哥羅「布德瓦」及捷克共和國的「奧洛穆茨」；想要沉澱身心的話，則推薦印度「本地治里市」，還有義大利「波札諾」富含歷史古蹟和葡萄美酒等著旅人去親身體驗。

1. 希臘｜卡蘭巴卡

希臘「卡蘭巴卡」受雄偉的巨石環繞，是數間歷史悠久的東正教修道院的所在地；圖片／Booking.com提供

希臘小鎮「卡蘭巴卡」坐落於色薩利山谷，其位置護衛著雄偉的巨石梅特歐拉，是數間東正教修道院的所在地。這座聯合國教科文組織世界文化遺產位於海拔400公尺處，其歷史可追溯到13世紀，由尋求與世隔絕的僧侶們所建。

在翠綠山丘環抱之間，這些修道院現在看來就像懸在空中。對於想去一個能體驗完全不同文化的地方旅行的遊客來說，這個神秘的景點正好有適合以步行遊覽的超凡景色。旅客也可以參加「梅特歐拉日落之旅」，探索已有千年歷史的巴多瓦隱士洞穴，欣賞修道院中美麗的壁畫，並接著在山谷中體驗絕美的日落。

推薦住宿：「杜普尼豪斯酒店」地理位置優越，位於梅特歐拉和市中心間，可欣賞美麗的巨石景觀，更可以在陽台上欣賞日落美景。這間古代風格的飯店提供有機、在地生產的食材，如早餐中提供的水果是從旅館花園裡新鮮摘採送到餐桌上。

「杜普尼豪斯酒店」位於市中心，可於陽台欣賞美麗的巨石景觀和日落美景；圖片／Booking.com提供

2. 巴西｜聖保羅

聖保羅是知名的美食天堂，擁有多間米其林餐廳和許多在地街坊小吃；圖片／Booking.com提供

以熱情及傳統森巴舞為人廣知的巴西，其實也是知名的美食天堂，全巴西僅有14間米其林餐廳，其中9間就處於聖保羅。別錯過路邊小吃攤美食，炸到金黃酥脆的炸雞肉餃「coxinha」和濃郁黑豆燉菜「feijoada」。

推薦住宿：擁有永續旅遊標章的時尚飯店「聖保羅波爾圖灣酒店」距離聖保羅最熱鬧的大街之一－聖保羅人大道（Avenida Paulista）。

「聖保羅波爾圖灣酒店」擁有時尚的外觀並設有多項休閒設施和吸引饕客的美酒佳餚；圖片／Booking.com提供

除了設有室內游泳池和 SPA 等休閒設施，館內餐廳供應令人垂涎的義式和地中海特色料理，滿足饕客的胃口。房客更可以在鋼琴酒吧享用以巴西甘蔗酒（cachaça）、糖和萊姆調製的巴西國民雞尾酒－卡琵莉亞（Caipirinha）。

3. 蒙特內哥羅｜布德瓦

蒙特內哥羅「布德瓦」擁有美麗的金黃沙灘和綿延的海岸線，旅客也可參加藍洞潛水之旅；圖片／Booking.com提供

身為2023年歐洲必遊目的地之一，蒙特內哥羅西部的「布德瓦」鎮絕對能滿足渴望陽光沙灘和清澈海水的遊客。布德瓦位於亞得里亞海沿岸，被稱為布德瓦海濱區（Budva Riviera），擁有蜿蜒35公里遍布著美麗金黃色沙灘的海岸線。

在超美的崎嶇山景和豪華遊艇環繞的海岸上，一張張日光躺椅等著旅客享受悠閒的一天。喜愛冒險的旅客也能在這座城市找到刺激的活動，像「馬穆拉島、藍洞和聖母岩之旅」將帶你探索博卡灣，讓你能在藍洞中游泳和浮潛甚至潛入海底隧道。

推薦住宿：「靈感公寓」擁有單人房和家庭房等房型，並設有可俯瞰市景、山景和海景的陽台，適合想盡情放鬆的不同旅客。這些公寓距離老城區和海灘只有短短幾步，卻又聽不到夜店傳出的噪音。房客可在附近的小店購買美味的當地特產，並在露台上安靜地享受晚餐，欣賞火紅的地中海夕陽。

「靈感公寓」緊鄰老城區的海灘，於陽台即可俯瞰市景與火紅的地中海夕陽；圖片／Booking.com提供

4. 印度｜本地治里市

印度「本地治理市」是一座波西米亞風海濱城市，旅客可參加客製化徒步旅行或騎乘單車漫遊城市；圖片／Booking.com提供

「本地治里市」位於印度東南海岸、坐落於孟加拉灣，是一座波西米亞風海濱城市。本地治里市當地居民和曾來過此地的旅客都十分推薦騎自行車，穿過綠樹成蔭的大道探索這座城市，旅客也可參加「客製化私人徒步之旅」，當地導遊會根據旅客的喜好客製化專屬行程，讓他們按照自己的步調探索這座城市。

推薦住宿：「Anantha Heritage」是一座經過精心修復的泰米爾式房屋，位於一座寺廟和神聖池後方。住客可以入住有挑高天花板、舒適大床和鮮豔色彩的冷氣客房。而住宿附近便是這座城市數一數二歷史悠久的古伯特市集（Goubert Bazaar），專門販售特殊的香料、美麗的鮮花和當地特產。

「Anantha Heritage」是一座經過精心修復的泰米爾式房屋，挑高設計與鮮豔色彩為其獨有特色；圖片／Booking.com提供

5. 墨西哥｜克雷塔羅

墨西哥「克雷塔羅」四季宜人且人們熱情友善，因其壯麗的自然美景而獲得墨西哥「綠寶石」的美名；圖片／Booking.com提供

克雷塔羅是墨西哥新崛起的旅遊景點，當地人的友善熱情非常有名。地處中央高原，高海拔的克雷塔羅四季如春，不論是哪個季節都適合前往旅遊。

短短的車程就可抵達世界上最大的巨石之一－伯納爾巨石（Pena de Bernal）。這座高達 433 公尺的巨石雄偉地聳立在魔法小鎮（Pueblo Magico）上，深受其他旅客推薦。該地區是戈達山（Sierra Gorda）的所在地，因其遍布山脈和山谷的美麗森林、沙漠、峽谷而素有墨西哥「綠寶石」之稱。

這個自然生態圈保護區被聯合國教科文組織列為世界遺產，喜愛大自然和健行的遊客一定不能錯過。

推薦住宿：外觀是藍色牆面的「Morazul Hotel Boutique」坐落於克雷塔羅充滿歷史文化的市中心，而對面正是綠樹成蔭的格雷羅公園。

「Morazul Hotel Boutique」坐落於充滿歷史文化的市中心，且擁有簡約別緻的藍色外觀；圖片／Booking.com提供

這間簡約別緻的飯店採用原始的石牆和磁磚地板、木橫梁天花板和舒適的四柱床，讓旅客入住期間可以好好放鬆。住客也可以在花園中悠閒地漫步，或遊覽附近的餐廳、工藝品店和許多古蹟和紀念碑，探索一番。

6. 義大利｜波扎諾

義大利「波扎諾」是著名的滑雪度假區，並保有許多中世紀城堡和哥德式大教堂；圖片／Booking.com提供

波扎諾是義大利最北端的南提洛自治省首府，為登山客和滑雪愛好者的理想景點。旅客可以在夏天挑戰登頂白雪皚皚的多洛米蒂山脈，或冬天時前往著名的「滑雪度假區」之一。

喜愛歷史的遊客則可以參觀許多中世紀城堡和哥德式大教堂，其雄偉的尖頂與這座城市色彩柔和的房屋形成強烈對比。

推薦住宿：入住「Castel Hörtenberg」是一座文藝復興時期，並經過整修的城堡，能飽覽多洛米蒂山脈景色。這座歷史悠久的城堡設有豪華SPA，除了有燈光浴缸外，甚至有一面由喜馬拉雅粉紅鹽組成的牆，提供極致的放鬆體驗。

「Castel Hörtenberg」是一座文藝復興時期，並經過整修的城堡，能飽覽多洛米蒂山脈景色；圖片／Booking.com提供

7. 馬來西亞｜亞庇

馬來西亞「亞庇」是被茂密的熱帶雨林和沙灘環繞的隱藏秘境，擁有豐富的自然資源與多元物種；圖片／Booking.com提供

繁華的沙巴首府亞庇被當地人稱為「KK」，位於馬來西亞的婆羅洲島，是被茂密的熱帶雨林和沙灘環繞的隱藏秘境。

亞庇周圍的生態系統是獨特野生動物的家園，在此推薦前往夜間河流野生動物園。幸運的話，還能在搭船時觀察牠們在自然環境中的樣貌。沿著娜娜蒙河欣賞京那峇魯山的壯麗景色，遊客可能會看見一兩隻本地長鼻猴；黃昏時分，可欣賞成千上萬隻螢火蟲照亮傍晚的天空。

推薦住宿：現代化的飯店「艾美度假酒店」位於市中心，並位於海濱市場對面，想買紀念品的旅客可以在這裡與當地的水果攤販和漁販互動。

「艾美度假酒店」位於海濱市場對面，旅宿以大量當地之品裝飾點綴；圖片／Booking.com提供

這間獲頒 Booking.com 永續旅遊標章的旅宿以大量當地婆羅洲織品裝飾點綴，其環保措施包括在四個館內餐廳供應有機食材以及提供出租自行車讓旅客得以探索這座城市。

8. 美國｜聖塔菲

美國「聖塔菲」因其豐富的文化遺產和傳統的原住民部落而有「多元之城」的別稱；圖片／Booking.com提供

聖塔菲別稱「多元之城」，是因其無可比擬的豐富文化遺產和美洲原住民部落而得名。從豐富的傳統藝術到土坯磚建築，原住民在這座城市留下了令人印象深刻的生活印記。

旅客可以去當代原住民藝術博物館欣賞他們的文化和創作，或者在開放日前往19個普韋布洛社區的其中之一親身參觀體驗。對想要在2023年度假時深入探索當地的旅客，「聖塔菲市中心攝影之旅和課程」讓他們有機會與當地居民親自交流學習，並探索這座城市壯觀的歷史建築和城市景觀。

推薦住宿：「Bobcat Inn」是一間波西米亞風的 B&B，兩側是健行路徑，距離市中心僅有一小段車程。此旅宿附設有燒烤設施的可愛庭院，住客可在此社交聊天，非常適合和朋友同遊的旅客。

「Bobcat Inn」散發著濃濃的波西米亞風，不僅為當地藝術家提供展示平台，更捐助收益回饋社區；圖片／Booking.com提供

更特別的是，這間獲頒 Booking.com 永續旅遊標章的旅宿為當地藝術家提供展示作品的平台，並將一定比例的收益回饋給社區。

9. 捷克共和國｜奧洛穆茨

捷克「奧洛穆茨」含有豐富的宗教遺產、精美建築與特色美食；圖片／Booking.com提供

不少旅客想要去還未廣為人知的城市旅遊，而作為歐洲最隱密的秘境之一的歷史名城「奧洛穆茨」是相較於捷克首都布拉格的另類旅遊選擇。

這座城市位於摩拉維亞的哈納地區，其歷史可以追溯到羅馬時代。從精美的建築、宗教遺產到豐富的美食，應有盡有。想要在假期中享用在本國吃不到的食物的旅客們，到這裡一定要嚐嚐受歡迎的奧洛穆茨臭起司（tvarůžky）。

推薦住宿：「Long Story Short Hostel & Café」位於奧洛穆茨中心，地理位置優越。這間時尚的青年旅館位於一座18世紀的堡壘內，設有時尚咖啡館和露台酒吧，住客可以在此享用暖身的咖啡或酒精飲料後，再出門探索附近的必遊景點，如奧洛穆茨城堡、美術館和聖瓦茨拉夫大教堂等。

「Long Story Short Hostel _ Café」是一間位於古老城堡的青年旅館，外型時尚且地理位置優越；圖片／Booking.com提供

10. 澳洲｜荷伯特

澳洲「荷伯特」氣候宜人且自然景色優美，城市內可以體驗多種刺激的極限運動；圖片／Booking.com提供

「荷伯特」是位於澳洲最南端的首都，全年氣候都非常怡人。這座城市一邊是景色優美的威靈頓山，一邊是德文特河，愛冒險的遊客可以在這裡體驗划獨木舟、繩索垂降甚至衝浪。如果想從高空鳥瞰這座城市，可以在合格教練的指導下參加「飛行學習體驗」。

推薦住宿：「Maylands Lodge」是一間位於古蹟建築內的都市豪華飯店。房內各處以獨特的塔斯馬尼亞藝術品做裝飾，融合現代和歷史風格，讓住客沉浸在當地的創意氛圍中。每間客房均享有壯麗的山景或花園景觀，許多客房還設有超大豪華浴缸，讓房客能好好泡澡放鬆。

「Maylands Lodge」是一間位於古蹟建築內的都市豪華飯店，房內裝是有獨特的塔斯馬尼亞藝術品；圖片／Booking.com提供

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/208732