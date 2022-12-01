想出國滑雪不必飛長途！亞洲5個滑雪迷聖地

想要滑雪卻沒有時間規畫長途旅行嗎？滑雪一定要飛歐洲嗎？

韓國「龍平度假酒店」。圖片由Booking.com提供

Booking.com特搜「亞洲五個滑雪目的地」，一次囊括亞洲地區的各大知名滑雪勝地和周邊住宿推薦。不論是日本「湯澤町」東京快速直達的滑雪萌新天堂、印度「古爾默爾格」喜馬拉雅山中鮮為人知的滑雪淨土還是韓國「平昌郡」國際級複合式滑雪度假村，各種等級的滑雪賽道與獨一無二的絕佳美景，等著滑雪愛好者們逐一征服。

日本新潟縣湯澤町 苗場、GALA湯澤、岩原滑雪場

位於新瀉縣的湯澤町是日本最著名且交通最為便利的雪場之一，從東京搭乘新幹線即可抵達，當地熱門的滑雪場包括適合初學者的苗場、與車站相通的GALA湯澤及擁有寬廣雪道的岩原滑雪場。

湯澤町山區度假酒店。圖片由Booking.com提供

而「湯澤町山區度假酒店」座落於岩原滑雪場的第一排，入住的旅客不論從房間、大廳或是溫泉浴池都可以飽覽遼闊的谷川山脈。旅宿不僅提供滑雪用具租借服務，還有往返車站的免費接駁車，對於想前往滑雪的民眾相當方便。

日本北海道新雪谷 格蘭比羅夫滑雪場

北海道的新雪谷是國際間首屈一指的滑雪勝地，憑藉著遼闊雪道和鬆軟雪質的優勢，每到冬季總是吸引世界各地的滑雪愛好者慕名前往，在眾多雪場中又以格蘭比羅夫滑雪場的規模最大。

二世古木度假村採用大量的木頭元素，房間內即可眺望羊蹄山。圖片由Booking.com提供

推薦入住雪場纜車旁的「二世古木度假村」，後方緊鄰比羅夫滑雪場，優越的地理位置讓前往滑雪的旅客可以 Ski-in Ski-out，正面可以眺望羊蹄山的壯闊山陵，入住閣樓房型的旅客更可以於頂樓露天溫泉中獨享這片美景。而二世古木度假村恰如其名，採用大量的木頭元素，讓旅客盡情享受放鬆舒適的旅遊體驗。

韓國江原道平昌郡 鳳凰島平昌渡假村

韓國江原道平昌郡的「鳳凰島平昌渡假村」是一座複合式的俱樂部，除了滑雪場，更包含水上樂園、高爾夫球場。從首都首爾出發不到兩小時的車程即可抵達，交通便利且四季宜人。

「Phoenix Pyeongchang Hotel」房型多樣，可同步訂購包含水上樂園門票或是露營燒烤等多元住宿方案。圖片由Booking.com提供

夜晚可直接入住園區內的「Phoenix Pyeongchang Hotel」，房型提供飯店式、公寓式和親子房等多重選項。另外，更可以透過 Booking.com 訂購包含水上樂園門票或是露營燒烤等多元住宿方案。飯店提供滑雪裝備租借服務，園區更提供專業的滑雪課程，想要前往滑雪的旅客可以盡情在鳳凰島平昌渡假村內享受一站式的貼心體驗。

韓國江原道平昌郡 龍平滑雪場

同樣位於韓國江原道平昌郡的「龍平滑雪場」過去曾舉辦過多場國際盛會，以及其專業的賽道和優越的地理環境備受各國好手青睞，因此在韓國滑雪發展上有著不可取代的地位。另外，龍平滑雪度假村也是許多知名韓劇的拍攝場景，吸引不少粉絲前來朝聖。

韓國「龍平度假酒店」擁有普通房型和特殊的韓式臥鋪房型，帶給旅客深度的韓國文化體驗。圖片由Booking.com提供

推薦入住位於渡假村內的「龍平度假酒店」，旅客在經歷一整天刺激的滑雪體驗後，可以前往飯店內的汗蒸幕洗淨一身的疲憊。龍平度假酒店擁有普通房型和特殊的韓式臥鋪房型，同時提供傳統韓式料理，帶給旅客深度的韓國文化體驗。

印度喀什米爾邦 古爾默爾格

在印度境內隱藏著一個鮮為人知的滑雪淨土，位於喜馬拉雅山脈中的「古爾默爾格」擁有著得天獨厚的地理環境，具備豐沛的降雪量與崎嶇的地形，搭乘亞洲最高最長的纜車還可將喜馬拉雅群山盡收眼底。

印度「古爾默爾格」「凱伯爾喜馬拉雅Spa度假酒店」內部裝潢採華麗的宮廷風，帶給旅客尊爵奢華的入住體驗。圖片由Booking.com提供

距離纜車僅幾步之遙的「凱伯爾喜馬拉雅Spa度假酒店」有著以在地建材打造的純木外觀，內部裝潢則為華麗的宮廷風；酒店內採用大量的落地窗，讓旅客在用餐和休息時皆可享受白雪皚皚的山脈全景。酒店擁有頂級的水療中心，並提供一系列豪華的健康療程，帶給旅客尊爵奢華的入住體驗。

欣傳媒