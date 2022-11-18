全球最瘋狂的旅宿設計！Airbnb「標新立異 OMG! Fund」獲選名單出爐

Airbnb 標新立異房源基金獲選作品：隱身於墨西哥熱帶叢林深處的巨型花朵樹屋。 圖：Airbnb／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】千萬美元獎落誰家？全球多元旅宿平台 Airbnb 已正式公布「標新立異房源基金（OMG! Fund）」獲選名單，從全球超過20個國家及地區數以萬計的旅宿設計中，評選出100項創意滿點的優秀提案，更有來自台灣的作品入選！Airbnb 祭出總金額高達1,000 萬美元來獎勵世界上最瘋狂的房源創意，從矗立於熱帶叢林裡的巨型花朵樹屋，到漂浮在酪梨田中央的酪梨小屋，所有雀屏中選的創作鬼才都將各自獲得由Airbnb頒發的10萬美元圓夢基金，讓他們得以實現自身設計構想，打造出世界上風格最前衛的獨特房源。

Airbnb揭曉標新立異房源基金獲選名單，創意房源最快將於2023年夏季正式亮相！

順應後疫情時代的彈性旅行趨勢，Airbnb於今年6月宣布推出總金額高達1,000萬美元的標新立異房源基金，向全世界懷有抱負的設計師、建築師、DIY 達人、工匠徵集世界上最瘋狂的房源創意，短短一個月的時間即收到上萬件投稿，最終經專家小組共同評選出100件具備高度獨特性、啟發性和永續性，且致力於提供旅客全新沉浸式旅宿體驗的傑出作品。

▲Airbnb 標新立異房源基金獲選作品：佇立在智利酪梨田中央的漂浮酪梨小屋。 圖：Airbnb／提供

每位入選者將獲得Airbnb 資助的10萬美元獎金，並在接下來的十個月裡，進行新房源的細部設計、建造和裝潢，把自己天馬行空的創作理念付諸實現。這些特色房源也預計會於2023年夏季在Airbnb的「標新立異類別旅宿」專區正式上架，讓世界各地的旅客在國際旅遊逐步復甦之際，亦能選擇入住風格更加新奇且多樣化的房源。

此外，本次標新立異房源基金也邀請到跨領域專家所組成的全方位專業評審團，來為評選過程注入不同觀點，其中包含風格鮮明、自成一派的「百歲時尚潮嬤」Iris Apfel、國際知名的日籍建築師高田浩一（Koichi Takada）、Airbnb超讚房東、巨大馬鈴薯飯店的設計者Kristie Wolfe，以及迪士尼出身的 Airbnb體驗創意產品副總裁Bruce Vaughn等。

而這100件脫穎而出的房源創意，無論是座落於美國愛達荷州農場裡的巨大盆栽屋、佇立在智利酪梨田中央的漂浮酪梨小屋，還是隱身於墨西哥森林深處的巨型花朵樹屋，在Airbnb上開放預訂後，想必會讓「標新立異類別旅宿」專區更加豐富多元，進而提供全球旅客不同以往、新奇有趣的全新住宿體驗！

▲Airbnb 標新立異房源基金獲選作品：座落於美國愛達荷州農場裡的巨大盆栽屋。 圖：Airbnb／提供

特色帶來強大經濟效益！全球特色房源的住宿天數持續成長

過去的標新立異房源基金獲選者，截至目前已有超過半數成為Airbnb房東，而在不久後的將來，也將有更多入選者開始深度體驗擁有Airbnb房源及作為房東所帶來的強大經濟效益。根據Airbnb內部統計，2019年至2021年全球特色房源的住宿天數已成長近五成（49%）。

Airbnb超讚房東和標新立異房源基金評審之一Kristie Wolfe，當初即花費32,000 美元（約合新台幣96萬元）打造了位於美國愛達荷州的巨大馬鈴薯飯店，開啟Airbnb房東之旅，並在不到三年後創造208,000美元（約合新台幣624萬）的收入，相當於最初建造成本的6.5倍之多！

靈感爆棚！Airbnb獨家公開最受創作者歡迎的設計趨勢，展現特色房源無限可能

此次標新立異房源基金徵集到的上萬件提案，創作題材與靈感來源亦相當多元，從神秘的海底世界到未來感十足的科幻小說，豐富程度可說是無奇不有。Airbnb特別統整出所有投稿作品裡最受創作者歡迎的自然元素和建築風格，帶大家一窺特色房源的最新設計趨勢。

◆ 7,931位創作者在設計裡加入太陽能板，以再生能源推進永續發展。

◆ 1,214件提案為綠意環繞的「樹屋」旅宿，更有389件採用「懸吊式結構」的建築手法，入住高聳入雲的「天空之城」再也不是夢 961件提案結合音樂元素。

◆ 777件提案的創作奇想來自於日常可見的「水果」

◆ 680件提案受到「葡萄酒」啟發

◆ 509件提案以「蘑菇」為房源設計基礎

◆ 400件提案規劃了觀星專屬空間，讓旅客得以盡享壯觀無比的美麗星空。

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