國泰航空推精選航點特賣 最高享3000元優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全球旅遊鬆綁的腳步，國泰航空整裝待發，為渴望飛行的旅客推出精選航點優惠。自2022年10月20日起至11月9日止，預訂台灣出發前往歐洲、北美、紐澳及亞洲精選航點機票，最高可享新台幣3000元折扣。
國泰航空精選優惠航點包含台灣（台北、台中、高雄）經香港來回歐洲、北美、紐澳及亞洲共24個城市，即日起至2023年3月31日出發（2023年1月18至25日除外），除東南亞經濟艙優惠新台幣500元外，其他航點經濟艙優惠新台幣2500元、特選經濟艙優惠新台幣3000元。
◆優惠折扣TWD500（適用艙等：經濟艙）
東南亞：曼谷、雅加達、吉隆坡
◆優惠折扣TWD2,500（適用艙等：經濟艙）
歐洲：阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、米蘭、巴黎、特拉維夫、蘇黎世
美洲：洛杉磯、舊金山、波士頓、紐約、溫哥華、多倫多
澳洲：雪梨、墨爾本、伯斯
中東及南亞：杜拜、班加羅爾、加德滿都
◆優惠折扣TWD3,000（適用艙等：特選經濟艙）
歐洲：阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、米蘭、巴黎、特拉維夫、蘇黎世
美洲：洛杉磯、舊金山、波士頓、紐約、溫哥華、多倫多
澳洲：雪梨、墨爾本、伯斯
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