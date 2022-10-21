國泰航空推精選航點特賣 最高享3000元優惠

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】地球三極中有北極、南極，以及世界的高極－珠穆朗瑪峰，是很多旅遊冒險家家的旅途中最難完成的三塊拼圖。對一般遊客而言，其中正北極相較親民也較有機會挑戰，但過去也都只能搭乘科學考察

2022-08-27 09:30