荷蘭、美國、泰越都上榜　未來5年「這些」旅遊大城有可能泡進水裡？

阿姆斯特丹因水更美麗 / 來源： flickr 圖文/Pei

地球變暖，荷蘭、美國和東南亞大城2030年真的有可能開始被淹嗎？

2030正在倒數 美國荷蘭心驚驚

最近許多歐洲國家鬧乾旱，法國和南歐竟然都傳出停水限水措施，不過地球暖化也一直持續著，在未來5-7年間，我們熟悉的泰國曼谷、越南胡志明等大城市都可能開始泡水……如果有旅行或居遊的安排，現在是關注當地環境情況的時候了。

從船上看阿姆斯特丹非常迷人 / 來源： wikimedia 根據Climate Central這個組織的研究報告，現在人口密集的靠海城市都要注意，尤其是長年與海水位奮戰的荷蘭，首都阿姆斯特丹首當其衝；雖然有堤防和水壩等多種防護措施，照數據看，2030年首都大部分地區有可能還是會進水。

你也嚮往威尼斯嗎? / 來源： flickr 南歐的義大利威尼斯已經是水鄉了，目前「雙重水患」－海平面上升、城市下陷問題都同時存在，現有的維修、治水花費都很高昂，如果再來幾次淹水事件，對當地的居住品質和旅客的安全來說可都不是好消息。

Savannah英式風情很吸引人 / 來源： wikimedia 美國則有多處很有可能成為泡水城市，首先是紐奧良，現在已經有堤防來防止水患，但南北都有湖泊，水淹起來恐怕區域內幾個自然生態保護區都難逃困境；喬治亞州美麗的英式風情老港城市Savannah薩凡納是繁榮的海運大港，但人民長期有龍捲風危機感，展望2030年也只看到被水浸的更大機率，甚至到2050年，還有可能經歷百年來最大的淹水量，我們只希望現在的預防措施可以避免到時四面而來的海水造成損失。

東南亞熱門旅遊國家竭力防水患

全世界海港城市多不勝數，我們熟悉的度假目的地東南亞也有幾個在預測中看似不太妙的地區，如越南胡志明和泰國曼谷。

神聖地標聖母院 / 來源： wikimedia 胡志明市越夜越美麗 / 來源： wikimedia 胡志明市靠東南的區域平坦又多沼澤，湄公河三角洲更在附近，近年常有研究顯示2030 – 2050之間很有可能發生水患和熱帶風暴，雖然首都受衝擊的機率不高，郊外和稍遠的城鎮就可能沒那麼幸運了。

泰國船麵讓人胃口大開 / 來源： flickr / Streets of Food 曼谷依水而生 / 來源： wikipedia 曼谷的水文豐富城市生活 / 來源： pixabay 泰國曼谷僅在海平面1.5公尺高的地方，像威尼斯一樣下陷（而且是以每年2-3公分的速度）的同時也面對海平線上升的雙重挑戰，未來7-8年內水患可能不會少有，最主要的國際航空站－Suvarnabhumi新曼谷機場所在的地區發生水災的機率十分高，但願當局能找到有效的防洪或遷移措施，讓愛到泰國旅行的你我不受太大影響。我們在國內也要多加注意保護環境！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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