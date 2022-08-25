黃金海岸不只是衝浪天堂 水下世界更驚豔！

季拉礁（KIRRA REEF）位於黃金海岸南端，三面都有陸地保護，這意味著一年中的大部分時間都適合潛水；圖片提供／澳洲昆士蘭旅遊暨活動推廣局

黃金海岸的波浪聞名於世，但你可能會驚訝地發現，平時大家知道的可能只是怎麼在水面上玩，各種水上活動也是應有盡有。但你知道嗎，在波光粼粼的藍色海洋下發生的事情其實和水面上一樣多。

是的，黃金海岸同樣也是隱藏多年潛水夫的根據地！這裡擁有得天獨厚的潛水條件，近海處也有眾多獨立小島，還有各式各樣海洋生物的天然暗礁，包括神秘的海底沉船。而最近，隨著一個全新的世界級水下景點Wonder Reef的亮相，黃金海岸順理成章地隨之躋身成為澳洲首要的潛水目的地之一！

現在，戴上你的面具和腳蹼，開始一連串令人驚歎的水下冒險吧！為您整理關於黃金海岸帶水肺潛水的所有資訊，包括潛水地點、操作員以及您可以從Wonder Reef獲得的資訊：

WONDER REEF 神奇礁神奇礁，是世界上第一個浮力礁石潛水項目，也是新晉入圍潛水夫「最想打卡」的潛水點了！這個垂直下沉的潛點適用於所有PADI認證級別的潛水夫。九座巨大的長笛形雕塑懸掛在海底22米高處，就像一座水下的空中花園。早在去年12月，珊瑚就已經被移植到雕塑結構上，積以時日，不斷進化的生態系統將會把貧瘠的海床變成了32000立方米的新珊瑚礁棲息地。目前，這裡居住著數十種海洋物種，包括石斑魚、小丑魚、小龍蝦和章魚，隨著珊瑚礁系統的不斷發展，更多的海洋生物將入駐神奇礁，並使之成為這些動物們的嶄新家園。

神奇礁完全不同於其他水下世界，這裡更像是一個水下遊樂場，甚至還有一個著陸平臺，可以供你停下來拍照並欣賞這一令人難以置信的水下奇觀。

Wonder Reef距離主海灘僅2.5公里，如果你還沒有潛水執照但又不想錯過這個神奇之旅，那就趕緊在來黃金海岸之前獲得PADI認證吧。

📍地理位置：2.5km offshore from Main Beach

神奇礁（WONDER REEF ）是世界上第一個浮力礁石潛水項目, 也是新晉入圍潛水夫“最想打卡”的潛水點了！；圖片提供／澳洲昆士蘭旅遊暨活動推廣局

SOUTHPORT SEAWAY南港海道這裡是黃金海岸最受歡迎的潛水地點之一，位於Main Beach的Seaworld Drive盡頭。顧名思義，這條海峽將黃金海岸的寬水河與海洋相連，因此在這裡有著種類繁多的海洋生物可供探索，且適合全年潛水，由於位於內河口入口，最好的潛水時間是在水最清澈的漲潮時段。這裡有幾個獨特的潛點可供探索：

南牆（South Wall）潛水區是這裡最受歡迎的潛點，在那裡你可以找到海馬、獅子魚、巨鰕魚、鷹、牛鰩和蠍子魚等物種。如果你是初學者，西南牆（South West Wall）是完美的。這裡的水流較少，海灘入口也很容易，因此是新潛水夫的理想地點。北牆（North Wall）附近可以尋覓最多的遠洋魚類活動，像是牛鰩和鷹鰩，以及梭魚、紅樹林傑克和馬婁韋，如果幸運的話，可能也會發現捕鯨鯊。

南港海道（SOUTHPORT SEAWAY）是黃金海岸最受歡迎的潛水地點之一，有著種類繁多的海洋生物可供探索；圖片提供／澳洲昆士蘭旅遊暨活動推廣局

WAVE BREAK ISLAND 波折島波折島位於離南港入海口的不遠處，這裡非常適合初學者，也是經驗豐富的潛水夫的狂歡地。如果喜歡浮潛，海面及淺水區的景色也絕對是不可錯過的浮潛點。在波折島潛水除了波濤起伏的海浪，還會發現許多令人驚歎的彩色魚類、珊瑚、斑紋須鯊和灰色沙虎鯊。

波折島（WAVE BREAK ISLAND）非常適合初學者，也是經驗豐富的潛水夫的狂歡地；圖片提供／澳洲昆士蘭旅遊暨活動推廣局

WRECK OF THE SCOTTISH PRINCE 蘇格蘭王子號沉船遺址1887年，蘇格蘭王子號在南港海岸線800米處擱淺。如今，這片在海底沉睡的船體是各種珊瑚、海綿、小龍蝦、斑紋須鯊、蠍子魚以及各種熱帶魚的家園，這裡絕對是一個值得花點時間去探索的海洋生態絕佳潛點。

PALM BEACH REEF 棕櫚礁棕櫚礁，無論是對潛水夫還是浮潛愛好者來說，都是一個值得探索的地方。這裡的海底有一個巨大的暗礁，表面上有裸露的碩大岩石，包括幾個大珊瑚礁和附著在上面的軟珊瑚和海綿。

棕櫚礁（PALM BEACH REEF ）深度從5米到24米不等，適合不同層次的潛水夫前來探險；圖片提供／澳洲昆士蘭旅遊暨活動推廣局

你會發現一大群五顏六色的珊瑚魚在暗礁周圍疾馳而過，還有呆頭呆腦的鸚鵡魚和美麗的藍色瀨魚。這個潛點的深度從5米到24米不等，因此也適合不同層次的潛水夫前來探險。

KIRRA REEF 季拉礁季拉礁位於黃金海岸南端，由分散的岩石露頭組成，表面覆蓋著海帶葉。在這裡潛水，你會不知不覺游過一片距離超過100米的軟珊瑚、海葵和其他大型海洋生物，相當令人驚歎。從一塊岩石潛伏到另一塊岩石，仔細觀察每一個角落，在不經意就會發現藏匿的海鰻。季拉礁的三面都有陸地保護，這意味著一年中的大部分時間都適合潛水。

COOK ISLAND 庫克島

庫克島是最著名的海龜保護區，不僅有著大自然的鬼斧神工創造的美麗礁石、海灘，還有令人目不暇接的豐富多樣的海洋生物和熱帶魚；圖片提供／澳洲昆士蘭旅遊暨活動推廣局

想在黃金海岸學潛水，這有一些專業的潛水機構可供參考喔：

RICK’S DIVE SCHOOL 瑞克潛水學校

📍地理位置： 22 Mungala St, Hope Island

GOLD COAST DIVE ADVENTURES黃金海岸潛水探險“黃金海岸潛水探險”隸屬於PADI潛水中心，創建目的是讓每一次潛水“都有意義和目的”。這裡的每一位成員都熱衷於分享水下世界的美麗。無論是對於從初學者，還是高級潛水夫，這裡來的行程總有一款滿足你。這裡還提供自由潛水的學習以及觀鯨的產品。

📍地理位置：Runaway Bay Marina, 247 Bayview St, Hollywell

QUEENSLAND SCUBA DIVING COMPANY昆士蘭水肺潛水公司無論你是想嘗試水肺入門、成為PADI潛水夫，或是在尋找黃金海岸最好的潛點，昆士蘭水肺潛水公司都會為你提供完美的服務和保障。友好、耐心、知識淵博的員工將確保您在水下探險期間的安全。帶領大家體驗水肺潛水的美妙和精華，就是昆士蘭水肺潛水公司用心來帶給大家終極目標。

📍地理位置：Mariners Cove, Berth 91, 60 Seaworld Dr, Main Beach

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文／蘇琨峰

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