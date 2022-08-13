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世界最高酒店在杜拜！「The Ciel Tower」360度欣賞棕櫚島海景

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The Ciel Tower；圖片提供／The First Group
The Ciel Tower；圖片提供／The First Group

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杜拜除了世界最高摩天大樓地標「哈里發塔」、曾為世界最高級的酒店「帆船飯店」、也在這沙漠地帶蓋出了世界最大「滑雪主題樂園」。不僅如此，現杜拜又即將由建築事務所NORR及杜拜房地產公司The First Group在Marina濱海地區聯手打造「The Ciel Tower」，試圖打破2018年開幕的「格瓦拉飯店（Gevora Hotel）」「全球最高酒店」的世界紀錄。「The Ciel Tower」酒店高度將達到360公尺約77層樓高及擁有1042間豪華客房。

The Ciel Tower；圖片提供／The First Group

「The Ciel Tower」有著圓弧線造型，並在最高處設計鏤空空間，充滿都會時尚的未來感，設計上的概念則來自「垂直生活」。落成後不僅成為Marina濱海區的新興天際線地標，也串連了附近如Marina Walk及Marina Mall等熱門購物商圈，同時也貼心地連接了市中心如地鐵等交通設施地點。「The Ciel Tower」預計於2023年底落成，如玻璃般雕刻的外型，讓住客可俯視杜拜濱海區、朱美拉棕櫚島、阿拉伯灣與藍水島等地標，同時整棟大樓一整面的落地玻璃窗，不論置身哪層樓都可以欣賞到戶外的杜拜經典地標與湛藍海景。而內部設計概念則來自於日本的「Wabi-sabi」，一種以不完美為核心的傳統日本侘寂美學。

The Ciel Tower；圖片提供／The First Group

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泳池設計也將是落成後「The Ciel Tower」的亮點之一，預計將會有「Leisure Deck」，露天際泳池，配上泳池旁的棕櫚樹宛如置身在天空中的熱帶島嶼。若是到了頂樓的鏤空空間，則是酒店的「Horizon Bar」與無邊際泳池，一樣配置了熱帶地區的棕櫚樹群，在半戶外空間裡搭配杜拜的夜景小酌一番。而頂樓的「Rooftop Deck」，則能欣賞到360度零死角的絕美高空景色，絕對是夜景愛好者的必訪景點。

The Ciel Tower；圖片提供／The First Group

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「The Ciel Tower」在設計上已在榮獲2019 International Property Awards三大獎項，分別是Best International Hotel Architecture、Best Hotel Architecture Arabia 及Best Residential High-rise Architecture Arabia。在今年六月時，也獲得了2019-20杜拜、非洲及阿拉伯地產獎項－Hotel Architecture、New Hotel Construction and Design、Commercial High-rise Development及Residential High-rise Architecture。

The Ciel Tower；圖片提供／The First Group

【延伸閱讀】＞=========＝編　 譯／蘇琨峰

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杜拜 酒店 夜景

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