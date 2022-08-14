2022卡達世足場館Stadium 974！全球首座「可拆卸式」體育館

「Stadium 974」場館；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

今年全球共有八座新足球場館正如火如荼地興建中，準備迎接即將到來的2022世界盃足球賽（FIFA）。而籌備此項大賽的卡達，也首次出現以貨櫃再利用概念而蓋出的「Stadium 974」場館，來呼應思考活動落幕後，場館該如何再利用、永續建築與節省公共資源等理念。如同2020東京奧運一樣，將選手村改造為住宅區的例子，在以運動賽事展示國力下，更發揮了資源再利用的目的。

「Stadium 974」場館；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

世足史上首座可拆卸式體育館Stadium 974場館由西班牙建築師事務所Fenwick Iribarren Architects，協同結構設計Schlaich Bergermann Partner及工程顧問Hilson Moran共同興建。Stadium 974場館以重新利用的貨櫃，及部份也是由回收鋼材的鋼結構構建而成。這樣的設計可使得Stadium 974場館被重新拆解並與新基地再度組合，或者是被組合成一系列較小的空間使用。模組化的設計同時也可降低建造的成本、時間與資源的浪費，設計師更表示在有效的水使用計劃下，與傳統體育場館工程的比較下，更可減少40%的用水量，因此應用在位居沙漠氣候帶的卡達十分合適。

「Stadium 974」場館；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

數字974背後意義Stadium 974場館座落於首都杜哈哈瑪德國際機場附近，同時亦靠近碼頭，因此在多彩的貨櫃模組使用下，與碼頭的環境及氛圍也相當協調。「974」是場館的總貨櫃用量，也是卡達國碼，而用於建築中的部分貨櫃在轉為建材之前仍裝載著建築原料飄洋過海來到卡達，同時卡達的航海與工業遺跡歷史，也是設計團隊使用貨櫃的原因之一。

「Stadium 974」場館；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

「Stadium 974」場館內部；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

因Stadium 974場館基地靠近海邊，加上貨櫃間的縫隙可讓場館降低對空調的依賴，盡可能靠自然通風達到讓觀眾體感舒適的溫度；另外，貨櫃除了作為外立面外，亦設有樓梯、攤販與洗手間。2022 FIFA委員會更宣稱Stadium 974場館無論在設計或是建造上，皆達到了全球永續評估標準的五星級水準（Global Sustainability Assessment System, GSAS）。GSAS為中東及北美的綠建築評估標準，評分標準包含了設計、建造與功能，最高的評分等級為六星級。而主辦單位也希望Stadium 974場館能成為未來大型體育場館的永續建造指標。

「Stadium 974」場館；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

「Stadium 974」場館；圖片提供／Fenwick Iribarren Architects

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