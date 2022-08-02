你所不知道的沙烏地阿拉伯 讓人忘不了的咖啡與烤肉美食

阿拉伯美食是世界上許多飲食的起源，包括咖啡、烤肉，其喜愛運用香料的傳統，也讓美食別有一番獨特風味，「來到沙烏地阿拉伯絕對不會對食物失望，這裡的美食豐富多彩。」沙烏地阿拉伯旅遊局大中華區總經理陳懋良指出。

阿拉伯咖啡非常不一樣，添加許多香料，擁有獨特風味；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

添加香料的阿拉伯咖啡獨具風味傳統菜餚反映遊牧生活方式

傳統沙烏地阿拉伯菜餚使用香料和當地新鮮食材烹製而成，靈感來自沙國悠久的貿易傳承，不同類型的食物很大程度與地形相關聯，許多傳統菜餚反映古老商隊和沙漠居民的遊牧生活方式，各地區都有各種各樣的美食等待旅人去探索。

傳統的沙烏地早餐，享用扁麵包、奶酪和橘子醬等；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙烏地阿拉伯的早餐

美好的一天，從傳統的沙烏地早餐開始，選擇經典的簡餐，例如扁麵包、奶酪和橘子醬，或者嚐嚐美味的北非蛋（Shakshuka）或甜味沙烏地香蕉（Masoub）。

羊肉、優酪乳、米飯或馬鈴薯等食材經常出現在沙烏地傳統菜式中；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙烏地阿拉伯的午餐

在中東文化中，午餐是一天的主餐。人們通常會在午餐時享用一種名為Laban的冰鎮優酪乳（特別是在沙烏地阿拉伯的中部），除了喝Laban，午餐還可以嘗試到沙烏地一些最受歡迎的主菜，包括著名的國菜Kabsa。羊肉、優酪乳、米飯或馬鈴薯等食材經常出現在沙烏地傳統菜式中。

沙烏地阿拉伯的晚餐

一般而言，晚餐不該飽食，但由於現代人白天大多需要工作，工作日變長，晚餐也越來越像午餐一樣豐盛，晚餐中，會出現兩道傳統的菜餚：Areesh（也稱作Harees，是由小麥、肉和香料製成）和Thareed（是麵包片與蔬菜湯或肉湯烹煮而成，可單獨食用，也可與米飯搭配食用。）

Kabsa是沙烏地國菜，也是盛行於中東海灣國家的香料飯；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

阿拉伯國菜：雞肉飯Kabsa、傳統麵食Matazeez

Kabsa是沙烏地國菜，也是盛行於中東海灣國家的香料飯。以雞肉、蔬菜和米飯混合烹製，調料為肉桂、小荳蔻、丁香等。沙烏地阿拉伯傳統麵食Matazeez，通常以羊肉、蔬菜放入香料調味烹調而成。

中東烤肉「Kebab」和「Shawalma」

中東風味濃郁的烤肉（Kebab），飄香全世界，據傳新疆孜然烤肉串、東南亞沙嗲，可能原型都來自Kebab；發源自土耳其的沙威瑪（Shawalma），把肉片堆疊成錐形，在轉動的烤肉架上烘烤，在沙烏地也非常風行。

沙國生產的椰棗，出口產值排名全球第一，也是穆斯林最喜愛的食物；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

椰棗Date

椰棗和咖啡成為沙烏地阿拉伯美食的標誌。沙國生產的椰棗，出口產值排名全球第一，以哈薩綠洲為主要產地。知名的椰棗“Bateel”產自沙烏地阿拉伯。椰棗在伊斯蘭教中有神聖特殊意義，先知穆罕默德以椰棗為食，古蘭經中也多次提到椰棗，營養價值高，因此椰棗成為穆斯林喜愛的食物。

從各類糕點到酪乳餅乾，沙烏地阿拉伯有著各種各樣的點心；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙烏地的點心

從各類糕點到酪乳餅乾，沙烏地阿拉伯有著各種各樣的點心。例如，以棗子、開心果、杏仁和無花果做成的餡餅Maamoul，一般作為飯後甜點；Kunafa，號稱中東起司蛋糕，以粉絲狀麵團夾起司烘烤，淋上糖漿、開心果碎，是道熱食的甜點；源自埃及的甜點Basbousa，是一種糖漿椰子蛋糕。

阿拉伯口袋餅Khubz

是一種無酵餅，是中東地區的主食麵包，可搭配多種主菜，也可當普通點心，阿拉伯語叫做「Khubz」，俗稱口袋餅，因為它「可蘸、可裹、可塞各種食物」，外皮有嚼勁、內裡可吸收湯汁。

咖啡首先在阿拉伯王國地區風行，帶動全世界喝咖啡的文化；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

回溯咖啡歷史沙烏地阿拉伯起頭 帶動咖啡文化

咖啡據傳於1,000多年前在衣索比亞被發現後，首先在阿拉伯王國地區風行，全世界各地喝咖啡的文化，可以說是由阿拉伯所帶動。在沙烏地阿拉伯，阿拉伯咖啡稱作卡哈瓦（Qahwa），一般是指由阿拉伯咖啡豆製作的咖啡，阿拉伯咖啡會添加更多香料，風味濃郁，而且通常搭配椰棗一起食用，是沙國最為傳統的待客之道。

沙烏地阿拉伯的咖啡文化歷史悠久，加以阿拉伯人民熱情好客的品質，與歌曲、詩歌一起成為沙烏地傳統文化和民間遺產的主要元素。基於咖啡文化的崇高地位，2022年被沙烏地官方指定為 "沙烏地咖啡年"。

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沙烏地阿拉伯入境及防疫措施‧停止要求入境沙國須出示PCR陰性證明（惟中轉地或航空公司仍可能要求）。‧取消入境隔離措施。‧所有類別的簽證服務費用中將包含COVID-19醫療保險費用。‧於全國各地均停止實施社交距離要求。‧於麥加禁寺、麥地那聖寺及各清真寺無須再維持社交距離，但仍須配戴口罩。‧室內須配戴口罩，戶外則免。

【延伸資訊】﹥====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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