360度玩翻「沙烏地阿拉伯」！ 沙漠探險、遺產之旅、美食購物等主題深度旅遊攻略

沙烏地阿拉伯開放入境旅遊了！到沙國有哪些主題性玩法呢？除了宗教朝聖之外，其實沙烏地阿拉伯可以玩的方式遠遠多於大家的想像，沙烏地阿拉伯旅遊局大中華區總經理陳懋良表示，沙國擁有壯美的自然景觀，地形地貌多變，加上伊斯蘭文化的異國色彩、久遠的歷史遺址，提供獨具特色且豐富的旅遊資源，旅遊題材相當多元，包括沙漠探險、濱海休閒、宗教旅行、中東文化探索、遺產之旅，還有大家都喜愛的美食、購物等，琳瑯滿目。

在沙烏地阿拉伯廣垠的沙漠，盛行玩滑翔翼；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

旅遊資源豐富多元！

陳懋良也指出，在沙漠國家普遍可以玩衝沙（Desert Safari），但很少像沙烏地阿拉伯，可以在玩完衝沙一個小時後，就可以抵達海邊玩潛水（Diving），此外，沙國還有和其他地方不一樣的地方，如魯卜哈利沙漠（Rub Al Khali）是流動沙漠，沙丘是會移動的，他個人稱之為「會走路的沙丘」，來到這裡一定要體驗。

沙烏地阿拉伯地貌多元，並非一陳不變的沙漠景觀；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

東西南北區域地理質貌不同各有不同特色與主題玩法

沙烏地阿拉伯幅員廣大，東西南北區域地理質貌都不同，也各自擁有特色，作為全世界最大的石油出口國，大家印象中的油田，位在沙國的東部，西部濱鄰紅海，以渡假休閒為主，北部有多元的歷史遺址，南部則靠近山脈，擁有綠色的高山的景觀，迥然不同於阿拉伯半島的其他地區。

在沙烏地阿拉伯可駕駛四輪傳動車狂飆沙漠地帶；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙漠探險

沙漠是阿拉伯半島、特別是沙烏地阿拉伯的一大特色景觀，其擁有地球上最大的砂質沙漠，在沙國可以體驗讓人腎上腺素飆升的衝沙、滑沙，或駕駛四輪傳動車狂飆，以及體驗騎駱駝、阿拉伯露營的寧靜尋古之旅，還有時下最炫的滑翔傘、熱氣球項目等。

衝沙—騎駱駝—阿拉伯露營

哈薩綠洲是徒步旅行愛好者的天堂；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

徒步健行

沙烏地阿拉伯地形多樣，是徒步旅行愛好者的天堂，你可以步上利雅德周邊景點世界之崖（Edge of the World）頂端的觀景台，也可以爬人氣極高的卡拉山（Al Qarah），俯瞰綠洲風景，探索自然公園。

世界之崖—哈薩綠洲

紅海擁有世界第四大的堡礁系統，未受破壞的珊瑚礁棲地；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

水上探索

不管是西邊的紅海，東邊的阿拉伯灣，都是海洋探險、水上活動、濱海度假的好去處。紅海擁有世界第四大的堡礁系統，未受破壞的珊瑚礁棲地，沙國的紅海海岸線長達1,800多公里，金色沙灘、藍色海洋綿延，潛水勝地–吉達、延布（Yanbu ）等，都是可以玩潛水、滑水、帆船等水上活動的海邊度假勝地。而在東邊阿拉伯海灣，沙國也擁有700多公里的綿長海岸線，濱海城市達曼的半月灣擁有眾多度假村，非常適合家庭遊客休閒度假。

紅海潛水—半月灣水上活動—海濱休閒

世界文化遺產：德拉伊耶的圖拉伊夫區；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

遺產之旅

沙烏地阿拉伯全境有11,000多處考古遺址，講述著從古至今不同文明時代的故事，沙國有6個聯合國教科文組織世界遺產：埃爾奧拉黑格拉（Hegra，AlUla）、德拉伊耶的圖拉伊夫區（Al Turaif, Diriyah）、吉達古城（Historical Jeddah）、哈伊勒省的岩畫藝術（Rock art in the Al Hail region）、哈薩綠洲（Al Ahsa Oasis）、甫於2021年登錄的奈季蘭的希馬岩畫（Hima Cultural Area），還有8處位在預選名單內。

黑格拉—德拉伊耶—吉達古城

麥加禁寺（大清真寺）是從古至今穆斯林一生必訪的朝聖地；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

宗教之旅

伊斯蘭世界的兩大聖城皆位於沙烏地阿拉伯，是從古至今穆斯林必訪的朝聖旅程。麥加是伊斯蘭教先知穆罕默德的出生地，也是他首次接受《古蘭經》啟示的地方，對全世界的穆斯林而言，是最神聖的城市；麥地那是伊斯蘭教的第二大聖城，先知寺由先知本人修建，也是先知的埋骨之地。因麥加只允許穆斯林參觀，麥地那（先知寺及周邊區域只允許穆斯林進入外）則開放特定區域允許遊客參觀，普通遊客想要更認識伊斯蘭世界，可透過麥地那的遊覽來細細體會。

麥加—麥地那 （根據伊斯蘭法律，不允許非穆斯林進入麥加及麥地那部份區域）

透過沙烏地國家博物館現代化設施探索歷史文化；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

文化洗禮

沙國文化底蘊深厚，不妨逛逛傳統市場，感受延續數百年之久的文化氛圍和節奏，探訪不同區域，體驗生活風俗，旅人也可以到兩大聖地之外、遊客數量更少的清真寺體驗，在安靜氣氛下祈禱，走訪遍布各地的博物館、古堡，深入認識歷史，以及在古老城市迷宮般的街道探索人文風景。

清真寺—沙烏地國家博物館—阿卜杜勒國王世界文化中心

想要飽覽美麗的紅海海岸線，最好的方法就是搭乘豪華郵輪；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

郵輪巡航

想要飽覽美麗的海岸線，最好的方法就是搭乘豪華郵輪，從甲板上欣賞紅海美景，例如知名的MSC地中海郵輪展開以吉達為母港的航程，途經延布、沃季赫（AlWajh）等沙國紅海沿岸城市，並可參加岸上行程深入探索內陸風光。

吉達—延布—沃季赫

傳統沙烏地阿拉伯菜餚使用香料和當地新鮮食材烹製而成；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

傳統沙烏地阿拉伯菜餚使用香料和當地新鮮食材烹製而成，靈感來自沙國悠久的貿易傳承，不同類型的食物很大程度與地形相關聯，許多傳統菜餚反映古老商隊和沙漠居民的遊牧生活方式，各地區都有各種各樣的美食等待旅人去探索。在沙國，少不了的一定是阿拉伯咖啡，阿拉伯咖啡通常會添加更多香料，風味濃郁，而且通常搭配椰棗一起食用，是沙國最為傳統的待客之道。

納吉德村（Najd Village）—Takya餐廳—咖啡館

在在沙烏地阿拉伯，可造訪傳統市集，感受人情味；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

購物之旅

在沙烏地阿拉伯，既可造訪傳統市集，感受人情味，也可去現代化的購物中心、精品概念商店，便利選購各式各樣的商品；例如可找到奇巧手工藝和布滿灰塵古董的利雅德Al Zal市集，承襲貝都因游牧民族的塔布克Twaheen市集，吉達寬敞舒適的紅海購物中心。Dallah咖啡壺和Mabkhara香爐等傳統物品，也是極好的紀念品。

Al Zal市集—Twaheen市集—紅海購物中心

「奇迪亞」（Qiddiya），是位於利雅德周邊的大型旅遊項目；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

未來概念度假城

視為沙國未來發展計畫的「願景 2030」（Vision 2030），意圖打造智慧城市、旅遊城市、永續城市，其中包含位於紅海的Red Sea Project，融合健康養生概念的休閒度假項目的Amaala；在利雅德建設的超大型旅遊項目–奇地亞（Qiddiya），主打家庭娛樂、運動賽事等，第一階段計畫預計2023年開放，包括知名的六旗主題樂園（Six Flags Qiddiya Park）；沙烏地阿拉伯計畫斥資5,000億於塔布克發展的「新未來城」（NEOM），是一座零碳排的生態城市，沙國希望透過這些計畫增加就業機會、吸引遊客到訪。

Amaala島—Qiddiya—「新未來城」（NEOM）

目前台灣有阿聯酋航空提供台北直飛航班到杜拜，並可透過轉機抵達沙烏地，此外在亞洲地區也有許多航線到達沙烏地，提供民眾選擇。你心動了嗎？沙烏地阿拉伯敞開雙臂歡迎國際旅客到訪，想獲取最新旅遊資訊，歡迎洽詢合作夥伴及以下網站。

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※探訪沙烏地阿拉伯只需到官網： visa.visitsaudi.com/，便可直接申請電子旅遊簽證，可一年多次入境，停留長達90天。

沙烏地阿拉伯入境及防疫措施‧停止要求入境沙國須出示PCR陰性證明（惟中轉地或航空公司仍可能要求）。‧取消入境隔離措施。‧所有類別的簽證服務費用中將包含COVID-19醫療保險費用。‧於全國各地均停止實施社交距離要求。‧於麥加禁寺、麥地那聖寺及各清真寺無須再維持社交距離，但仍須配戴口罩。‧室內須配戴口罩，戶外則免。

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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