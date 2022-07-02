土耳其入境免篩檢！ 打卡土耳其「六大最美露營」秘境

隨著全球疫情降溫，世界各國紛紛鬆綁，疫情之前備受台灣民眾喜愛的歐亞交界國家–土耳其，已放寬國境管制，旅客不須準備PCR或快篩陰性報告即可入境，土耳其航空執飛台北–伊斯坦堡航班，是最便利前往的歐亞國家之一。

卡巴克灣位於地中海中心，是露營秘境；圖片／土耳其旅遊推廣發展局提供

台灣近年瘋迷露營，你知道土耳其是絕佳的露營勝地嗎？土耳其的露營地點風格多樣，讓大人和小孩都能體會到假日的樂趣，像是有些親子型營地會提供兒童遊樂場等設施，有些營地周圍還有沙灘和潛海灘，老少皆宜。土耳其的六大知名露營路線毗鄰古城，餐飲設施齊全，周圍綠樹蔥郁，海水蔚藍，是風景絕美的避暑勝地，許多營地還會提供水電和做飯的區域。

土耳其旅遊推廣發展局精選推薦六大露營地，不管是純淨的沙灘海灣，靜謐的森林湖泊，還是以乘坐熱氣球聞名、奇幻多變的卡帕多奇亞，都可以讓你沉醉在大自然、或被歷史古蹟環繞，享受獨特的露營樂趣。

卡巴克灣-費特希耶，穆拉省

卡巴克灣位於地中海中心，想要在體驗陽光沙灘海浪的露營者絕對不能錯過這裡，在穆拉省費特希耶地區的海灣，森林潛入海水，景色壯美。卡巴克灣是土耳其長距離遠足步道「利西亞之路」的一站，這裡也有多條登山步道，途徑利西亞古國，然後延伸至卡巴克灣。人們可以在卡巴克灣搭帳篷，再在蔚藍的海水裡清涼一下，如果幸運的話，夜裡還可以看到螢火蟲之舞！

法拉爾雅是土耳其知名的度假勝地，露營體驗甚至要比高檔酒店還要舒適；圖片／土耳其旅遊推廣發展局提供

法拉爾雅-費特希耶，穆拉省主打奢華與自然相結合

法拉爾雅是土耳其知名的度假勝地，以其純淨的沙灘和蔚藍的海灣而知名。這裡的露營中心主打奢華與自然相結合。法拉爾雅的露營體驗甚至要比高檔酒店還要舒適，這裡有小木屋風格的精緻帳篷，以及頗具當地特色的酒店。作為逃離人群的理想之地，法拉爾雅提供的絕不是普普通通的露營體驗，當地有私人花園，與世隔絕的游泳區和觀景區，以及按摩浴缸和按摩中心，是度蜜月的熱門選擇。

卡帕多奇亞景色迷人，也有著同樣奇妙的露營體驗；圖片／土耳其旅遊推廣發展局提供

蝴蝶穀-費特希耶，穆拉省

蝴蝶穀因生活著超過八十種蝴蝶而得名，有人說這裡就像天堂一般，人們可以在四周環繞著高達350米懸崖的營地上搭帳篷，或是在瀑布周圍，抑或是在一片純淨的海灘，看著海浪輕輕拍岸。除了營地以外，蝴蝶穀還有其他住宿選擇，比如親近自然的小屋和石頭屋。蝴蝶谷靠近土耳其最知名的滑翔傘勝地巴巴達山，人們可以在這裡來一場天空飛行的獨特體驗，為此番旅程增添刺激的趣味。

卡帕多奇亞醒來就可以看到熱氣球在空中漂浮的美景；圖片／土耳其旅遊推廣發展局提供

卡帕多奇亞，內夫謝希爾望見熱氣球空中漂浮美景

卡帕多奇亞景色迷人，歷史可追溯至舊石器時代，這裡有著世界上最令人振奮的景觀，也有著同樣奇妙的露營體驗。在卡帕多奇亞你可以看到奇特的精靈煙囪、神秘的地下古城，品嘗當地美味佳餚。這裡也有很多營地，其中有不少就在格雷姆露天博物館、阿謝克拉山谷和阿瓦諾斯村等重要景點旁邊。在卡帕多奇亞露營，遊人可以躺在帳篷中望見精靈煙囪，醒來就可以看到熱氣球在空中漂浮的美景，大多數營地還會提供泳池、淋浴間、充電區、咖啡廳等設施，此外也會提供房車、拖車和汽車帳篷等住宿選擇。

耶迪格勒國家公園茂密的黑海樹林環抱著湖泊；圖片／土耳其旅遊推廣發展局提供

耶迪格勒國家公園，博魯省被森林湖泊環抱的靜謐之地

耶迪格勒國家公園位於土耳其博盧省境內，耶迪格勒的意思正是「七個湖泊」，在這裡，茂密的黑海樹林環抱著湖泊，如果你想尋找的是原始的自然和平靜氛圍，這裡就是不二之選。人們在公園裡可以把帳篷搭在湖邊，可以散散步或騎騎車來探索公園美景，在比較崎嶇的地段，也可以騎四驅山地車出行。為了園內保護動植物，只能在指定地點和指定時間生火，此外，園內還有一家餐廳提供當地菜餚。

伊內阿達氾濫平原森林國家公園裡，生物多樣性豐富，也有多種露營設施；圖片／土耳其旅遊推廣發展局提供

伊內阿達氾濫平原森林國家公園，克爾克拉雷利省土耳其規模最大的露營中心

伊內阿達氾濫平原森林國家公園裡，坐落著土耳其規模最大的露營中心之一，這裡生物多樣性豐富，生活著670種植物和194種鳥類。這裡也有多種露營設施，為既想親近自然又不想犧牲舒適的露營者提供最棒的選擇，園內有木質的帳篷式建築，將露營的野趣與酒店的舒適融為一體，這些建築大多有自然光或玻璃天花板，賓客們可以躺在舒服的床上欣賞森林裡天空。此外，還有嵌入氾濫平原森林中的室外游泳池、藝術工作室、戶外活動以及提供世界和土耳其美食的餐廳。

土耳其官方旅遊指南：https://goturkiye.com/

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