有信心、放輕鬆！ 歐洲達人領隊楊秀微 疫後帶領重回歐洲懷抱

香波堡；圖片提供／楊秀微

歐洲可說隨便挑個國家，都是立馬想買張機票直奔的美麗景點。帶歐洲團已超過300團的歐洲達人領隊楊秀微（Winnie），在最近才完成了歐洲自助旅行，也帶回了第一手的當地旅遊訊息，來聽聽看吧！

疫後旅遊注意事項

巴黎聖心堂；圖片提供／楊秀微

荷蘭聖誕市集；圖片提供／楊秀微

在近期的歐洲自助旅行中，像是通關、搭飛機、搭船或是乘坐TGV列車時已不強迫配戴口罩，都是可自行決定是否配戴。歐洲目前的防疫措施已做的相當完善，像是酒店會有Covid-19 Qualified標章證明讓旅客安心。

馬爾他瓦萊塔；圖片提供／楊秀微

目前在歐洲旅遊的情況跟二年半疫情發生前幾乎是一樣的。在旅行上也建議民眾先攜帶100ml以內的小瓶酒精，或是酒精棉片等，簡易且方便攜帶（因為最近疫情關係部份航空公司開放可以托運75%酒精，所以通關沒問題）。旅客也建議要帶夠藥物，在國外有咳嗽或感冒等狀況時可以先用備急的藥物如像是咳嗽藥水、小護士或是像維他命C、B等基本的保健品著，畢竟現是較為敏感的時刻，有上述不舒服的情況時可先自行處理。目前回台灣搭乘飛機還需要要PCR檢測陰性的證明，在歐洲有些藥局或診所檢測費用大約是50歐左右，旅客也要有檢測非陰性，而需要多停留的備案，像機票更改的空間和多停留當地的住宿安排的備案需要注意。雖然目前當地旅遊情況已恢復到疫情前的狀態，但在信心上尚未恢復，而本身若有慢性病史暫不建議出國旅遊，畢竟風險相當較高，完整評估自身整體健康情況再決定成行。

尼斯；圖片提供／楊秀微

立陶宛特拉凱城堡；圖片提供／楊秀微

疫後新景點歐洲有著許多歷史悠久的古文明景點和收藏豐富的博物館和美術館，也是一般旅客會去參訪的，目前較少有新增觀光景點，倒是之前因為疫情而關閉的景點，在疫情平穩後，目前都完全對外開放了

西西里島神殿之谷；圖片提供／楊秀微

最愛的私房景點一般人可能只會去過1～2次的歐洲旅遊。若以私房景點推薦的話，個人非常推薦馬爾他（Republic of Malta）這座落在地中海上，有著地中海心臟與歐洲後花園之稱的島國。馬爾他雖國家小，一年雖有300多天的陽光，也是侏羅紀公園3等電影常去拍攝的場景，亦相當有古巴的味道。起伏的石灰岩的地形，遊走能感受到相當獨特地中海氛圍。更有趣的，馬爾他首都瓦萊塔有不少世界遺產景點，步行1小時就能看到4～5個世界遺產景點，CP值可說是相當高。一般前往歐洲旅遊都會前往著名的大城市，但大城市不但人多、較為吵雜，相較下各種污染也較多。在疫後時期會建議大家走向較為大自然的地方，像是馬爾他或是西西里島等島嶼型的地方。

圖片提供／楊秀微

馬爾他科米諾島；圖片提供／楊秀微

美食及伴手禮若提到美食，像是大家都覺得英國食物變化單調，但其實英國的早餐很豐盛，下午茶更是有特色。法國與義大利則是地中海式美食，主打豐富色彩擺盤與自然的食材及調味料，絕對不會令人失望的喔！而像是義大的麵食變化相當多，當地的傳統燉飯也與台灣不同，用的是當地的米之外，燉飯的米心也不是熟的喔。當然，像是炸海鮮、墨魚面等也不能錯過，而當地的紅酒也不太會踩雷喔，千萬不要入寶山而空手回！

法式美食；圖片提供／楊秀微

同時像是佛羅倫斯的丁骨牛排、米蘭的燉飯、威尼斯炸海鮮及南義的檸檬烈酒及松露燉飯等也是不可錯過。在法國飲食可說是生活中相當講究的事，同時也注重餐桌禮儀，會以較有禮節及安靜的方式用餐，在當地旅遊時也需多注意這些細節。而像是當地的油封鴨、海鮮拼盤、鵝肝醬及馬賽魚湯等等這些當地有特色的料理，有機會也可嚐嚐。還有環地中海區域因為夏天炎熱，通常在中午到下午4點商店都會休息，夏天因為日照時間較長，常在晚上8點後才會吃晚餐⋯。

五漁村炸海鮮；圖片提供／楊秀微

伴手禮英國：whittard 茶葉、fortnum&mason茶葉、奶油餅乾德，奧：冰酒、白酒、小熊軟糖（haribo, Bären 後面這款更好吃）、百靈油（可外用與內服，100%胡椒薄荷油）、發泡錠、安瓶義大利：紅酒（黑公雞標誌不踩雷）、松露、松露鹽、紅酒醋法國：紅酒、香檳、鵝肝醬比利時：巧克力瑞士：巧克力歐洲精品購物退稅後約略是台灣8～8.5折

匈牙利貴腐酒；圖片提供／楊秀微

達人小檔案楊秀微（帶團暱稱：Winnie)＞中原大學畢業＞帶團年資：1996年進入旅遊業，1999年開始成為歐洲線專業領隊＞最常去的國家：法國和義大利＞出國最長的天數＞疫情前，平均一年有200天在歐洲工作，疫情後，最近一趟旅遊07/06/2022～22/06/2022自助旅遊馬爾他西西里島南法巴黎＞2021法國教育部法文檢定A2文憑＞本身對於攝影和歐洲藝術美食紅酒都有極高的興趣

歐洲線專業領隊楊秀微Winnie；圖片提供／楊秀微

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文／蘇琨峰

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