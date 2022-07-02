疫情改變旅客！ 「未來旅遊調查」多32%人更願意出國旅遊

第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議，於6月由沙烏地阿拉伯旅遊部主辦、在沙烏地阿拉伯吉達舉行，會議前沙烏地阿拉伯旅遊部發布「旅遊未來調查」(The Future of Tourism Survey)，委託由 YouGov進行，在全球 11 個國家／地區，包括中國、美國、英國、德國、印度、日本、沙烏地阿拉伯、墨西哥、南韓、西班牙和瑞典調查了近 14,000人，探討了受訪者對旅遊的態度和消費者的期望，調查發現，旅客的態度在兩年疫情和封城限制旅遊後發生了變化。現在55%受訪者更可能在國內旅遊。而相較新冠病毒疫情前，多32%的人更願意出國旅遊。

第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議在沙烏地阿拉伯吉達舉行；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙烏地阿拉伯旅遊部長 Ahmed Al Khateeb表示，疫情對全球旅遊業產生了深遠的影響。它向我們展示了所有人，包括旅遊業、遊客、企業和政府，都可以改變處事方式。「旅遊未來調查」顯示，公眾希望我們汲取疫情的教訓，並作出改變，將健康、可持續發展和更好使用科技作為未來旅遊業核心。

調查發現，最大的影響是商務旅遊；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

調查發現，未來6個月，經濟不確定性和價格上漲，讓旅遊變得不明朗。在全球，42%的人有可能或非常可能出國度假，而39%的人不太可能或非常不可能出國度假。

然而，最大的影響是商務旅遊，只有18%的受訪者認為自己有可能或非常可能出國出差。

中國、日本和美國對國際旅遊的前景最不樂觀。相比之下，英國人、印度人和沙烏地阿拉伯人認為未來 6 個月內最有可能出國旅遊。

調查發現，受訪者期待使用技術實現無縫旅遊；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

「旅遊未來調查」發現：

★44% 受訪者呼籲加強協調健康協議，並使用技術實現無縫旅遊。

★34% 受訪者希望旅遊業核心加強可持續發展。

★29% 受訪者希望旅遊業優先考慮健康和可持續發展，而非利潤。

★33% 受訪者呼籲為旅客提供更大財務保障，可能是因疫情經驗所致。

★來自中國、印度和南韓的人最喜歡加強協調安全協議，並使用技術簡化旅遊。

沙烏地阿拉伯旅遊發展指數大幅竄升，圖為吉達知名的水上清真寺；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

同時，世界經濟論壇發佈了旅行和旅遊發展指數，評核 117 個國家／地區。沙烏地阿拉伯在2021年從 2019年的 43 位上升至第 33 位，標誌著在排名中的第二大升幅。這是自沙烏地阿拉伯於 2019 年 9 月開放國際旅遊業以來第一份製作的報告。

隨著沙烏地阿拉伯於 2019 年首次向國際休閒遊客開放後，沙烏地阿拉伯旅遊部由 Ahmed Al Khateeb領導，於 2020 年 2 月在沙烏地成立。沙烏地阿拉伯的目標是在 2030 年前迎接 1 億旅客人次，並將該行業對 GDP 的貢獻從 3% 增至 10%。數位計劃為旅遊推廣、研究和發展提供技術解決方案，以改善旅遊業、新興技術的創新。

====================

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204749