快訊

熱到受不了！日人曝水田高溫螯蝦「變紅浮起來」 網驚呼：天然海鮮粥

今本土+34,748、境外+79、死亡+96 各縣市均5千例以下

北捷車廂座椅廣告破壞美觀？議員批：市府想錢想瘋了

疫情改變旅客！ 「未來旅遊調查」多32%人更願意出國旅遊

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供
圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議，於6月由沙烏地阿拉伯旅遊部主辦、在沙烏地阿拉伯吉達舉行，會議前沙烏地阿拉伯旅遊部發布「旅遊未來調查」(The Future of Tourism Survey)，委託由 YouGov進行，在全球 11 個國家／地區，包括中國、美國、英國、德國、印度、日本、沙烏地阿拉伯、墨西哥、南韓、西班牙和瑞典調查了近 14,000人，探討了受訪者對旅遊的態度和消費者的期望，調查發現，旅客的態度在兩年疫情和封城限制旅遊後發生了變化。現在55%受訪者更可能在國內旅遊。而相較新冠病毒疫情前，多32%的人更願意出國旅遊。

第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議在沙烏地阿拉伯吉達舉行；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供
第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議在沙烏地阿拉伯吉達舉行；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙烏地阿拉伯旅遊部長 Ahmed Al Khateeb表示，疫情對全球旅遊業產生了深遠的影響。它向我們展示了所有人，包括旅遊業、遊客、企業和政府，都可以改變處事方式。「旅遊未來調查」顯示，公眾希望我們汲取疫情的教訓，並作出改變，將健康、可持續發展和更好使用科技作為未來旅遊業核心。

調查發現，最大的影響是商務旅遊；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供
調查發現，最大的影響是商務旅遊；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

調查發現，未來6個月，經濟不確定性和價格上漲，讓旅遊變得不明朗。在全球，42%的人有可能或非常可能出國度假，而39%的人不太可能或非常不可能出國度假。

然而，最大的影響是商務旅遊，只有18%的受訪者認為自己有可能或非常可能出國出差。

中國、日本和美國對國際旅遊的前景最不樂觀。相比之下，英國人、印度人和沙烏地阿拉伯人認為未來 6 個月內最有可能出國旅遊。

調查發現，受訪者期待使用技術實現無縫旅遊；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供
調查發現，受訪者期待使用技術實現無縫旅遊；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

「旅遊未來調查」發現：

★44% 受訪者呼籲加強協調健康協議，並使用技術實現無縫旅遊。
★34% 受訪者希望旅遊業核心加強可持續發展。
★29% 受訪者希望旅遊業優先考慮健康和可持續發展，而非利潤。
★33% 受訪者呼籲為旅客提供更大財務保障，可能是因疫情經驗所致。
★來自中國、印度和南韓的人最喜歡加強協調安全協議，並使用技術簡化旅遊。

沙烏地阿拉伯旅遊發展指數大幅竄升，圖為吉達知名的水上清真寺；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供
沙烏地阿拉伯旅遊發展指數大幅竄升，圖為吉達知名的水上清真寺；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

同時，世界經濟論壇發佈了旅行和旅遊發展指數，評核 117 個國家／地區。沙烏地阿拉伯在2021年從 2019年的 43 位上升至第 33 位，標誌著在排名中的第二大升幅。這是自沙烏地阿拉伯於 2019 年 9 月開放國際旅遊業以來第一份製作的報告。

隨著沙烏地阿拉伯於 2019 年首次向國際休閒遊客開放後，沙烏地阿拉伯旅遊部由 Ahmed Al Khateeb領導，於 2020 年 2 月在沙烏地成立。沙烏地阿拉伯的目標是在 2030 年前迎接 1 億旅客人次，並將該行業對 GDP 的貢獻從 3% 增至 10%。數位計劃為旅遊推廣、研究和發展提供技術解決方案，以改善旅遊業、新興技術的創新。

====================

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204749

國旅 印度 美國

延伸閱讀

台灣虎航9月開航桃園-札幌 6／29搶票單程3,399起

疫後美國陳海茵帶路！ 暢玩大翻新迪士尼、享受陽光加州 與孩子創造無價回憶最重要

搶進阿里山眠月線秘境！雄獅國旅振興祭暑假早鳥優惠 6人成行保證入園

白宮宣布 拜登下月中訪問沙烏地阿拉伯

相關新聞

疫情改變旅客！ 「未來旅遊調查」多32%人更願意出國旅遊

第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議，於6月由沙烏地阿拉伯旅遊部主辦、在沙烏地阿拉伯吉達舉行，會議前沙烏地阿拉伯旅遊部發布「旅遊未來調查」(The Future of Tour

土耳其入境免篩檢！ 打卡土耳其「六大最美露營」秘境

隨著全球疫情降溫，世界各國紛紛鬆綁，疫情之前備受台灣民眾喜愛的歐亞交界國家–土耳其，已放寬國境管制，旅客不須準備PCR或快篩陰性報告即可入境，土耳其航空執飛台北–伊斯坦堡航班，是最便利前往的歐亞國家之

奧客的剋星！Karen餐廳「100%無禮服務」附贈白眼＋鼓勵客訴　史上最M付錢受氣

星級餐飲服務是許多人所嚮往的頂級用餐享受，亦有不少服務業盲目執行「顧客永遠是對的」的想法，面對奧客的對應方式也成了各家店最大的苦惱。不過來自澳洲的「Karen's Diner」反其道而行，特別打造一家

山坡上的「Dior水療涼亭」期間限定！BELMOND攜手DIOR打造義式夢幻假期

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond宣佈與Dior開啟合作夥伴關係，在Splendido, A Belmond Hotel, Portofino的傳奇花園和義大利蔚藍海岸最受尊崇的海灘之一Bagni

沙烏地阿拉伯開放觀光！ 陳懋良：一生必去，改變你的視野

你對沙烏地阿拉伯的想像是什麼？充滿異國色彩的大漠風光？傳統文化與現代科技交織的穆斯林國度？沙烏地阿拉伯於2019年9月推出電子簽證，打開大門，歡迎全世界的旅客到訪，2022年3月6月沙烏地阿拉伯政府取

邊境解封先衝土耳其！ 伊斯坦堡大推貝伊奧盧文化巡禮

「如果可以出國，你最想去哪裡？」這句話在過去2年，已經成為你我耳熟能詳的問候語。有網友在PTT發文，討論解封後的旅遊規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。