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山坡上的「Dior水療涼亭」期間限定！BELMOND攜手DIOR打造義式夢幻假期

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（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供
（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供

Splendido, A Belmond Hotel推出期間限定的DIOR夢想花園（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供
Splendido, A Belmond Hotel推出期間限定的DIOR夢想花園（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond宣佈與Dior開啟合作夥伴關係，在Splendido, A Belmond Hotel, Portofino的傳奇花園和義大利蔚藍海岸最受尊崇的海灘之一Bagni Fiore共同推出全新水療養身體驗。

即日起至9月30日期間，酒店將在俯瞰芬諾港灣的寧靜階梯花園內打造兩座Dior水療涼亭，為賓客提供護膚療程和獨特的美容技法。 Dior以經典的toile de Jouy品牌圖案印花重新裝飾Bagni Fiore beach club的兩座曬臺，同時開設一家獨一無二的概念店，並推出Escale à Portofino香水的限量版「Splendido Edition」。

▲涼亭於利古里亞海岸崎嶇山坡上，展現Splendido酒店美麗花園和周邊自然美景（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供
▲涼亭於利古里亞海岸崎嶇山坡上，展現Splendido酒店美麗花園和周邊自然美景（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供

DIOR夢想花園

期間限定的水療涼亭名為「Jardin des Rêves Dior」（夢想花園），坐落於利古里亞海岸崎嶇山坡之上，展現Splendido酒店美麗芳香的花園和周邊的自然美景。Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri有感於水療涼亭周圍的蔥郁景象，選用生機勃勃的綠色重新演繹品牌經典的toile de Jouy圖案印花並裝點室內空間，與周邊蔥翠繁茂的花園流暢銜接，渾然一體。

水療療程表凝聚Dior護膚產品的專業知識與技法，呈現特色美容與美體護理，邀請賓客踏上煥然新生之旅。為紀念本次合作，Dior將推出全新的Dior古銅特色按摩，該護理以其同名護膚系列為靈感，旨在提升肌膚光彩，展現健康魅力膚色，讓賓客更好地享受義大利的燦爛陽光。

護理結束後，賓客可移步至休息區，在藤編椅中落座小憩，然後回到Splendido的泳池中享受清涼戲水之樂，或前往紫藤花環繞的露臺餐廳La Terrazza享用慵懶午餐。

▲有山有海的山城美景，為夏日帶來賞心悅目的心境。（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供
▲有山有海的山城美景，為夏日帶來賞心悅目的心境。（攝影 © KRISTEN PELOU）。　圖：Petrie PR／提供

Bagni Fiore夏日海灘風情

今年夏天，Splendido的旅客還可前往Bagni Fiore海灘，盡享愜意的海濱假日。海灘距離芬諾港信步可達，是帕拉吉灣最受尊崇的優美海灘之一。Bagni Fiore隸屬於芬諾自然公園及海洋保護區，灣內禁行船隻，水清沙幼，寧靜清幽。 Dior將在海灘設立期間限定的水療小屋，提供身心康養的創新體驗。水療小屋、海灘俱樂部及酒廊的內飾與傢俱都將呈現Dior品牌生動鮮活的綠色toile de Jouy印花圖案。距離Bagni Fiore幾步之遙的Langosteria Paraggi設有舒適愜意的水上餐廳，可為賓客提供美味午餐及晚餐。

此外，帕拉吉灣的Dior概念店，展示由Maria Grazia Chiuri設計的夏季女裝，當中包括Dioriviera度假系列，以及品牌男裝藝術總監Kim Jones設計的男裝系列。店內空間明亮通透，陳設著成衣、箱包、鞋履，以及墨鏡等季節性配飾，內飾選用單色toile de Jouy印花紋理壁紙，搭配木材、藤條、劍麻和黃銅等Dior設計的關鍵要素。座椅由當地工匠特別設計，借鑒1807年問世的經典傳統chiavarina騎士椅的設計，彰顯義大利的文化遺產和珍貴工藝。

義式甜蜜生活

Splendido, A Belmond Hotel, Portofino前身為建於16世紀的修道院，精心修復後改建為酒店，凝聚義式絕代風華，開業多年來吸引了眾多舞臺劇及電影明星前來下榻，其中就包括影片《甜蜜的生活》的劇組。柔美的粉色外牆迎接賓客探索酒店內的愉悅享受；恒溫咸水無邊際泳池坐擁優美海岸風光，餐飲體驗呈現新鮮本地海鮮和傳統利古里亞美食，開闊的客房展現淡雅色調與中世紀裝飾風格。

姊妹酒店Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino坐落於波托菲諾港核心地段，充滿熱鬧廣場的煙火氣與輕鬆愜意的格調。賓客可在Cerea家族開設的DaV Mare餐廳的露天餐飲，小酌開胃酒，品嘗精緻美饌，然後搭乘酒店免費班車返回山坡上的逸居Splendido, A Belmond Hotel, Portofino。

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