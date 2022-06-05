快訊

製造驚喜.... 搶麻吉、擄男友 嚇壞路人警察心累

北韓今一口氣發射8枚短程彈道飛彈 今年以來第18次挑釁

開箱影片／小米網內互打？Xiaomi Buds 3、Buds 3T Pro 她評音質如「雜食派耳機」

精彩感動又魔幻的時刻！ 特搜全球「五大熱氣球」目的地 期待再次踏上追尋熱氣球之旅

欣傳媒／ 欣傳媒

觀賞熱氣球緩緩升空絕對是感動又奇幻的時刻，隨著臺東「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」7月即將登場，特搜「全球熱氣球目的地」和當地精選旅宿，為嚮往熱氣球的旅人提供旅行靈感。無論是「臺東」熱氣球嘉年華、土耳其「卡帕多奇亞」荒地奇景還是坦尚尼亞「塞倫蓋蒂國家公園」空中野生動物觀賞旅程，期待未來旅人都能踏上追尋熱氣球之旅，為旅程留下難忘回憶！

▲圖片提供／Booking.com
▲圖片提供／Booking.com

臺灣「臺東」

如果想來趟難忘的國內旅程，那就絕對不能錯過即將於7月2日在「臺東」登場的「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」。「臺東」作為國內最知名的追球景點，每年暑假都會吸引大批遊客前往朝聖，享受從上帝視角欣賞鹿野美景的難忘體驗，以及夜間光雕音樂會所帶來的視覺、聽覺雙重饗宴。想要參與一年一度的觀光盛事，推薦旅人入住「筆拉民宿」，「筆拉民宿」距離熱氣球會場僅需5分鐘的車程，完全不用擔心塞車問題。且民宿後方還有飛行傘體驗，能讓喜愛刺激快感的旅人享受山谷間飛行魅力。

▲臺灣國際熱氣球嘉年華於台東鹿野高台舉辦開幕光雕音樂節與開幕煙火秀／歷年資料照；圖片提供／哈米貓
▲臺灣國際熱氣球嘉年華於台東鹿野高台舉辦開幕光雕音樂節與開幕煙火秀／歷年資料照；圖片提供／哈米貓

土耳其「卡帕多奇亞」

土耳其「卡帕多奇亞」遍布火山熔岩，形成宛如月球表面的壯闊景色，吸引來自全球各地的旅客。當地也是世界上最受歡迎的熱氣球目的地之一，旅人不僅能見證萬花筒般的彩色熱氣球漂浮在地平線之上，更可搭上熱氣球從高空欣賞美景。未來想造訪「卡帕多奇亞」的旅人，推薦入住「密特拉卡弗酒店」。飯店位在「卡帕多奇亞」中心，獨特的洞穴客房以古典風格裝飾，飯店更擁有著名的網美露臺，是觀賞熱氣球升空瞬間的最佳地點。

▲「密特拉卡弗酒店」著名的網美露臺，是觀賞熱氣球升空瞬間的最佳地點；圖片提供／Booking.com
▲「密特拉卡弗酒店」著名的網美露臺，是觀賞熱氣球升空瞬間的最佳地點；圖片提供／Booking.com

▲「密特拉卡弗酒店」；圖片提供／Booking.com
▲「密特拉卡弗酒店」；圖片提供／Booking.com

法國「羅亞爾河谷」

法國「羅亞爾河谷」地區被譽為「法國花園」，當地矗立著大大小小的古堡，風景清麗。造訪此地的旅人可登上熱氣球，在飛行中俯瞰坐落於河流及葡萄園之間的數百座城堡，留下夢幻的旅行回憶。旅人在回到地面後，可入住豪華的「 Le Pavillon Des Lys」 。飯店風格優雅細緻，充滿濃厚法式風格，距離著名景點昂布瓦斯城堡只要步行五分鐘的路程。

▲造訪「羅亞爾河谷」的旅人可登上熱氣球，在飛行中俯瞰坐落於河流及葡萄園之間的數百座城堡；圖片提供／Unsplash及Pixababy
▲造訪「羅亞爾河谷」的旅人可登上熱氣球，在飛行中俯瞰坐落於河流及葡萄園之間的數百座城堡；圖片提供／Unsplash及Pixababy

▲法國「羅亞爾河谷」「 Le Pavillon Des Lys」風格優雅細緻，充滿濃厚法式風格；圖片提供／Booking.com
▲法國「羅亞爾河谷」「 Le Pavillon Des Lys」風格優雅細緻，充滿濃厚法式風格；圖片提供／Booking.com

坦尚尼亞「塞倫蓋蒂國家公園」

位於非洲坦尚尼亞的「塞倫蓋蒂國家公園」最有名的是地形景觀及多樣野生動物。除了搭乘吉普車之外，旅人可選擇搭上熱氣球升空，在日出時分鳥瞰動物大遷徙的奇景。造訪「塞倫蓋蒂國家公園」的旅人，推薦入住「阿斯亞娜非洲營地」，此住宿提供豪華帳篷，每頂帳篷皆依照獨特的傳統文化布置，入住旅人可眺望秀麗的平原，並近距離觀賞野生動物。

▲旅人在「塞倫蓋蒂國家公園」內可搭上熱氣球，鳥瞰動物大遷徙的奇景；圖片提供／Unsplash及Pixababy
▲旅人在「塞倫蓋蒂國家公園」內可搭上熱氣球，鳥瞰動物大遷徙的奇景；圖片提供／Unsplash及Pixababy

▲「阿斯亞娜非洲營地」位於「塞倫蓋蒂國家公園」內，住宿提供豪華帳篷；圖片提供／Booking.com
▲「阿斯亞娜非洲營地」位於「塞倫蓋蒂國家公園」內，住宿提供豪華帳篷；圖片提供／Booking.com

美國「阿布奎基」

美國「阿布奎基」在每年十月定期舉辦國際熱氣球嘉年華，活動期間有超過五百座色彩繽紛的熱氣球起飛，更有燈光秀、飛行比賽和煙火等各項精彩表演，每年皆吸引大批遊客到訪，喜歡熱氣球的旅人一定不能錯過！旅人在結束一天充實的行程之後，不妨下榻於「 El Vado 汽車旅館」。旅宿位於老城區，交通位置便利，裝潢時尚復古充滿繽紛色彩。旅宿近年全面重新整修，客房設施一應俱全，內部整潔寬敞。

▲美國「阿布奎基」每年十月定期舉辦國際熱氣球嘉年華，各項精采表演吸影遊客到訪；圖片提供／Unsplash及Pixababy
▲美國「阿布奎基」每年十月定期舉辦國際熱氣球嘉年華，各項精采表演吸影遊客到訪；圖片提供／Unsplash及Pixababy

▲美國「阿布奎基」的「El Vado 汽車旅館」；圖片提供／Booking.com
▲美國「阿布奎基」的「El Vado 汽車旅館」；圖片提供／Booking.com

＊因應新型冠狀病毒防治，前往旅宿時請依照政府規定，配戴口罩、勤洗手及配合體溫量測等防疫措施。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204001

熱氣球 國家公園 美國

延伸閱讀

台灣獼猴屬受保護一般類野生動物 捕捉飼養仍開罰

影／冬山「熱氣球嘉年華」今年復辦 20樓高俯瞰三奇美徑

疫情讓台東暑假訂房不到3成 業者憂國外旅遊衝擊更大

她放任寵物犬獵殺野生動物 苗縣府先開罰6萬至30萬元

相關新聞

精彩感動又魔幻的時刻！ 特搜全球「五大熱氣球」目的地 期待再次踏上追尋熱氣球之旅

觀賞熱氣球緩緩升空絕對是感動又奇幻的時刻，隨著臺東「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」7月即將登場，特搜「全球熱氣球目的地」和當地精選旅宿，為嚮往熱氣球的旅人提供旅行靈感。無論是「臺東」熱氣球嘉年華、土耳

2022最受歡迎「旅遊景點」Top15榜單出爐！"偽出國景點夯"親子行程、生態農場、離島旅遊...成國旅主流！

清明連假有4天該去哪玩好？疫情不能出國，那就在台灣大玩特玩吧！旅遊平台Klook針對清明連假國人最愛「旅遊目的定」排名Top15，第一名想當然由萬年榜首能玩上一整天的「花蓮遠雄海洋公園」拿下，而今年的

全球動起來！　網上救援「把愛心送到烏克蘭」的幾種提案

Taiwan Can Help! 全世界都在想辦法把愛心送到烏克蘭人手上，馬上看看這些提案吧！

走進米其林「海中餐廳」、深入火山中心探秘！探索北歐神奇地下景點

膽量夠大？到歐洲神秘「異世界」深入火山、海洋餐廳看真正獨一無二的景觀！

美女與野獸家鄉、睡美人城堡！9個「迪士尼經典場景」現實版美景在此

上次帶大家看了台灣與宮崎駿電影中意外相似的場景，這週小編將帶大家走進全球，看看從小看到大都看不膩的迪士尼電影的真實場景發源地！這些迪士尼夢幻、細緻的場景竟然都取自於現實生活中，不可思議！

搭船check in超浪漫！入住泰國金三角、歐美水上酒店　體驗森林與水鄉絕景

喜歡遊船的悠閒和一點奢侈感嗎？從泰國金三角到義大利威尼斯，浪漫故事、水鄉絕景等你探索。　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。