精彩感動又魔幻的時刻！ 特搜全球「五大熱氣球」目的地 期待再次踏上追尋熱氣球之旅
觀賞熱氣球緩緩升空絕對是感動又奇幻的時刻，隨著臺東「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」7月即將登場，特搜「全球熱氣球目的地」和當地精選旅宿，為嚮往熱氣球的旅人提供旅行靈感。無論是「臺東」熱氣球嘉年華、土耳其「卡帕多奇亞」荒地奇景還是坦尚尼亞「塞倫蓋蒂國家公園」空中野生動物觀賞旅程，期待未來旅人都能踏上追尋熱氣球之旅，為旅程留下難忘回憶！
臺灣「臺東」
如果想來趟難忘的國內旅程，那就絕對不能錯過即將於7月2日在「臺東」登場的「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」。「臺東」作為國內最知名的追球景點，每年暑假都會吸引大批遊客前往朝聖，享受從上帝視角欣賞鹿野美景的難忘體驗，以及夜間光雕音樂會所帶來的視覺、聽覺雙重饗宴。想要參與一年一度的觀光盛事，推薦旅人入住「筆拉民宿」，「筆拉民宿」距離熱氣球會場僅需5分鐘的車程，完全不用擔心塞車問題。且民宿後方還有飛行傘體驗，能讓喜愛刺激快感的旅人享受山谷間飛行魅力。
土耳其「卡帕多奇亞」
土耳其「卡帕多奇亞」遍布火山熔岩，形成宛如月球表面的壯闊景色，吸引來自全球各地的旅客。當地也是世界上最受歡迎的熱氣球目的地之一，旅人不僅能見證萬花筒般的彩色熱氣球漂浮在地平線之上，更可搭上熱氣球從高空欣賞美景。未來想造訪「卡帕多奇亞」的旅人，推薦入住「密特拉卡弗酒店」。飯店位在「卡帕多奇亞」中心，獨特的洞穴客房以古典風格裝飾，飯店更擁有著名的網美露臺，是觀賞熱氣球升空瞬間的最佳地點。
法國「羅亞爾河谷」
法國「羅亞爾河谷」地區被譽為「法國花園」，當地矗立著大大小小的古堡，風景清麗。造訪此地的旅人可登上熱氣球，在飛行中俯瞰坐落於河流及葡萄園之間的數百座城堡，留下夢幻的旅行回憶。旅人在回到地面後，可入住豪華的「 Le Pavillon Des Lys」 。飯店風格優雅細緻，充滿濃厚法式風格，距離著名景點昂布瓦斯城堡只要步行五分鐘的路程。
坦尚尼亞「塞倫蓋蒂國家公園」
位於非洲坦尚尼亞的「塞倫蓋蒂國家公園」最有名的是地形景觀及多樣野生動物。除了搭乘吉普車之外，旅人可選擇搭上熱氣球升空，在日出時分鳥瞰動物大遷徙的奇景。造訪「塞倫蓋蒂國家公園」的旅人，推薦入住「阿斯亞娜非洲營地」，此住宿提供豪華帳篷，每頂帳篷皆依照獨特的傳統文化布置，入住旅人可眺望秀麗的平原，並近距離觀賞野生動物。
美國「阿布奎基」
美國「阿布奎基」在每年十月定期舉辦國際熱氣球嘉年華，活動期間有超過五百座色彩繽紛的熱氣球起飛，更有燈光秀、飛行比賽和煙火等各項精彩表演，每年皆吸引大批遊客到訪，喜歡熱氣球的旅人一定不能錯過！旅人在結束一天充實的行程之後，不妨下榻於「 El Vado 汽車旅館」。旅宿位於老城區，交通位置便利，裝潢時尚復古充滿繽紛色彩。旅宿近年全面重新整修，客房設施一應俱全，內部整潔寬敞。
＊因應新型冠狀病毒防治，前往旅宿時請依照政府規定，配戴口罩、勤洗手及配合體溫量測等防疫措施。
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204001
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