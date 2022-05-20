星空聯盟／航空聯盟先驅 歡慶25週年里程碑

【旅奇傳媒/編輯部報導】星空聯盟及26家成員航空公司於日前以全球航空聯盟元老之姿，歡慶25週年的里程碑。星空聯盟成立於1997年，秉持航網遍及全球、會員國際認同、服務無縫接軌等以旅客為中心的理念，藉由科技的應用，提供最親切的服務！

星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示：「星空聯盟如今的成就要歸功於結合來自全球的頂尖航空公司，無論在服務和國際飛航網路，我們都不忘秉持旅客至上之精神。我很高興看到聯盟及所有成員航空公司共同努力創新，進而以成為數位化最完善的航空聯盟為目標，提供旅客最全面的飛行體驗。星空聯盟今年更將著手開發數位化和行動化的最新技術，讓所有旅客及聯盟成員能即刻享受到最優質的服務。」

星空聯盟的25週年新理念 Together. Better. Connected.

為慶祝星空聯盟25週年，成員航空公司將呼應此次理念「Together. Better. Connected.」，推出相關活動及更優質的顧客服務。希望旅客能透過星空聯盟的全球航班縮短彼此之間的距離，並享受星空聯盟更優質的數位服務。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示：「星空聯盟作為全球最大的航空聯盟，多年來已提供無數旅客舒適的飛行服務，我們將持續採用科技優化旅客的飛行體驗。而這次25週年的理念“Together. Better. Connected.”能夠如實反應出我們對於未來的展望，激勵我們能做到更好、更棒！」

星空聯盟成功的關鍵因素和未來將持續創新的服務包括：

*透過全新合作模式，強化飛航網路之領導地位。

*在區域市場推出業界首款聯名信用卡，為成員航空公司的忠誠客戶提供消費即可賺取哩程和積點的機會。

*與成員航空公司共同發布永續發展聲明，致力於實現淨零碳排放之目標，為長遠的脫碳化目標共同努力。

*星空聯盟於2020年推出生物識別技術系統，現已在四個主要機場 法蘭克福、慕尼黑、維也納、漢堡(2022年4月加入)實施。

*擴展星空聯盟轉機點的數位連接服務，讓成員航空公司在重點機場提供轉機旅客更佳的服務。該服務目前在倫敦希斯洛機場提供，未來將擴展到歐洲其他主要樞紐。

*透過成員航空公司的數位平台系統，逐步推出在聯營航班和多航段的班機上預訂座位和追蹤行李位置的服務。

*星空聯盟位於洛杉磯多次獲獎的貴賓室，以及阿姆斯特丹、羅馬、里約熱內盧、布宜諾斯艾利斯、巴黎……等各地頂級貴賓室，將逐步推出付費使用的選項。

*旅客可在26家成員航空公司累積飛行哩程數，並且在線上使用哩程數兌換機票或升等。

星空聯盟創新的服務建立於一個堅實且不斷發展的資訊科技基礎設施，整合了全體成員航空公司超過50多項作業標準和稽核功能，始終將旅客的飛行體驗視為重要核心。在此基礎上，星空聯盟已多次獲得「最佳航空聯盟」獎項，包含知名的世World Travel Awards、Skytrax World Airline Awards和Air Transport Awards，這些獎項都曾認可星空聯盟對未來航空旅行的實質貢獻。

關於星空聯盟

星空聯盟成是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，星空聯盟現有26家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。星空聯盟的飛航網路每日提供超過10,000個班次，飛往184個國家超過1,200個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空與泰國微笑航空也為旅客提供更多航班選擇。

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