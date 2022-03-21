公主遊輪宣布全球船隊佈署計畫 珊瑚公主號2022年6月回歸澳洲

全球豪華遊輪領導品牌-公主遊輪宣布全新佈署美國母港計畫，其中包含2022 年 9 月啟航的加州聖地牙哥航線，以及預計於 2022 年 12 月啟航德州蓋維斯頓航線。隨著澳洲主管機關對於區域內遊輪復航的逐步開放，公主遊輪計畫安排珊瑚公主號於 2022 年 6 月在澳洲重啟營運。

公主遊輪總裁約翰．佩吉特（John Padgett）表示 : 「一旦備受期待的澳洲復航順利通過主管機關的核准，接下來兩個月內將佈署三艘遊輪，這象徵著公主遊輪船隊的復航回歸。而聖地牙哥的遊輪復航不只能使美國西岸賓客們擁有更多樣性的選擇外，而公主遊輪的蓋維斯頓母港航程也將拉近與數百萬德州居民間的距離。」

澳洲重磅回歸計畫 – 珊瑚公主號

公主遊輪預期澳洲聯邦政府與州政府近期將開放國際遊輪，宣布珊瑚公主號將於 2022 年 6 月復航，展開為期 3 到 12 天往返布里斯本航程，停靠昆士蘭州和新南威爾斯州等目的地。在稍早已公布的澳洲與紐西蘭的 2022-23 航季之前，珊瑚公主號將於 8 月自雪梨出發展開為期 12 天的航程，其中停靠昆士蘭與巴布亞新幾內亞的衝突群島。此外，深受臺灣賓客喜愛的盛世公主號將於已公布的航季結束時， 2023 年 2 月自雪梨出發，展開全新的昆士蘭往返航程，詳細內容將陸續公佈，並於 2022 年 3 月 23 號開始販售。

歷經六年之久，公主遊輪重啟德州母港航線，紅寶石公主號主要將停靠西加勒比海目的地，並於 4 月開始販售行經巴拿馬運河的航程；圖片／公主遊輪提供

公主遊輪重返蓋維斯頓 – 紅寶石公主號

歷經六年之久，公主遊輪重啟德州母港航線。紅寶石公主號將於 2022 年 12 月至 2023 年 4 月，展開一系列為期 5 至11 天的航季，主要將停靠西加勒比海目的地。紅寶石公主號也將行經巴拿馬運河，於2022 年 4 月 7 日起開始販售兩趟往返蓋維斯頓與舊金山之間的橫跨兩大洋的航程，為期16天。

聖地牙哥之旅 – 鑽石公主號

於 2022 年 9 月至 2023 年 2 月，加州航線將新增聖地牙哥。鑽石公主號將加入以美國西岸為母港的船隊，展開一系列為期 5 至 11 天的全新航季，沿途停靠墨西哥里維耶拉、加州海岸與夏威夷群島。此外，更預計在 2022 年 11 月提供為期 20 天往返聖地牙哥-中美洲航程的獨特航程，將於 2022 年 3 月 24 日開始販售。

皇家公主號將於舊金山母港展開美國西海岸2022-23 年航季，往返夏威夷、墨西哥與加州海岸；圖片／公主遊輪提供

全新舊金山母港航程 – 皇家公主號

皇家公主號將於舊金山母港展開美國西海岸2022-23 年航季，往返夏威夷、墨西哥與加州海岸。就在皇家公主號完成阿拉斯加航季後，將於 2022 年 9 月抵達舊金山，與紅寶石公主號一同展開母港航季。 2022 年 12 月，紅寶石公主號將航至蓋維斯頓，而皇家公主號仍將持續為舊金山母港之官方遊輪，完成2022-23 後續航季。此系列航程將於 2022 年 4 月 7 號開始販售。

因應全新船隊調度計畫，公主遊輪日前所公布的 2023 年 4 月鑽石公主號之航程；皇家公主號行經日本、新加坡、澳洲、紐西蘭和南太平洋的航程； 2023 年 2 月紅寶石公主行經巴拿馬運河的兩趟航程；以及 2023 年 2 月至 2023 年 5 月盛世公主號行經澳洲、紐西蘭和南太平洋部分航程將被取消。受影響之賓客將會收到相關通知。

公主勛章（Medallion®)可穿戴式裝置，可實現賓客輕鬆自在的無接觸登船報到、定位親友遊輪上位置等升級體驗；圖片／公主遊輪提供

公主勛章（Medallion®)提升假期體驗

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202446