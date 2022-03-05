全球最美「觀光火車餐車」懶人包！從鳴日號到食堂列車、東方快車　吃美食賞鐵道美景

日本頂級觀光火車「九州七星號」，以旅途中供應精緻美食著稱，圖為其餐車車廂；圖片／羅沁穎提供

自從臺鐵發佈「鳴日號」將推出「鳴日廚房」餐車後，即興起話題，國外發展觀光列車行之有年，例如日本的食堂列車、歐美的東方快車，在火車上享用美食的文化聲名遠播，國外觀光火車的餐車有何特色與值得借鏡之處？《欣傳媒》專訪日本旅遊作家羅沁穎、風格旅行家「瓦辛」，分享其經驗與心得，讓我們跟著觀光火車餐車去旅行！

日本「肥薩橙鐵道」的「橙食堂」列車，是帶動日本食堂列車風潮的始祖；圖片／羅沁穎提供

日本旅遊達人羅沁穎曾著作《跟著大人氣列車玩九州》，對日本的觀光火車頗有研究，她個人鍾愛「肥薩橙鐵道」推出的「橙食堂」列車，即是帶動日本食堂列車風潮的始祖，而且是往中高價位邁進，被視為「移動的高級餐廳」，「橙食堂」列車創始於2013年，和同年JR九州推出的頂級列車「九州七星號」，同為大師水戶岡銳治的設計之作。

「橙食堂」列車除了車上供應的餐食之外，也把當地知名的名店美食，網羅在其中；圖片／羅沁穎提供

「橙食堂」列車行駛熊本縣八代市–鹿兒島縣薩摩川內市，有兩節車廂，一節餐廳，一節客廳，只有43個席位，美食是最大賣點，一邊可以休閒地享受美食，一邊可以沿途欣賞海景，運用當地食材製作的精緻餐點，搭配九州當地酒款，除了車上供應的餐食之外，也把當地知名的名店美食，例如可樂餅，網羅在其中，充滿當地風情，售價早餐約4,000日圓、午餐約22,000日圓。

「橙食堂」列車運用當地食材製作的精緻餐點；圖片／欣傳媒資料

羅沁穎認為，「橙食堂」列車有意思的地方，除了美食之外，有些車站有當地應援活動，當地人會沿線歡呼、揮揮手打招呼，或在地小團體前來和觀光客交流，濃厚人情味也是感人之處。

四國的「伊予灘物語」充滿復古情調；圖片／欣傳媒資料

在「橙食堂」列車之後，有許多餐車類型的觀光火車出現，例如九州甜點列車「或る列車」、四國的「伊予灘物語」列車、新潟的「雪月花」列車、金澤的「花嫁暖簾列車」，同時也屬於中高價位，並多半以當地的物產、手工藝等元素主打。

「九州七星號」開賣即秒殺，是有錢也搭不到；圖片／羅沁穎提供

另外，大名鼎鼎的「九州七星號」，更是獨領風騷，為日本頂級寢台列車的首發韌，斥資30億日圓打造，行經九州七縣、標榜體驗七項九州專屬風情（自然風景、飲食文化、特色溫泉、歷史、能量氣場、風俗人情、列車風光），「七星」名號由此而來。匯集七星主廚精心打造的風味懷石料理、法國料理、名店壽司、老店懷舊便當、採用當地有機農產蔬菜的阿蘇站火星餐廳等美食，融會東方與西方、強調在地特色，是「九州七星號」獨特之處。「九州七星號」每次旅程限定30人搭乘，雖然要價約30萬台幣起跳，但開賣即秒殺，卻是有錢也搭不到。

「九州七星號」邀請國寶級藝匠打造，車廂展現日式工藝美學；圖片／羅沁穎提供

曾經上七星號採訪的羅沁穎表示，「九州七星號」精緻餐食，在濃郁的和風頂級工藝中被彰顯，是最大特色，「九州七星號」邀請國寶級藝匠打造有田燒的洗手台、花器，以及車廂展現的木製日式工藝美學、特製的餐瓷等，都在在凸顯其尊貴的藝術感。其後出現的頂級列車「四季島」、「瑞風號」，都不再強調日本工藝，而轉向現代時尚感。

四國的「伊予灘物語」列車也是頗受歡迎的食堂列車；圖片／欣傳媒資料

關於這些成功的食堂列車、頂級列車的經營之道，羅沁穎認為，營運思維不同，會塑造列車不同的樣貌，其實打造一輛餐車，成本很高，「橙食堂」列車由熊本、鹿兒島兩個縣市和鐵道公司出資，具有補助性質，主要目的在讓原來已經沒有什麼乘客的小站鐵路線持續運轉，避免被廢線的命運，因此設定以吸引海外觀光客為主。

至於九州七星號的經營哲學，羅沁穎表示，JR九州主打企業形象，一開始沒有設定要立即回收，但也不至於虧損，JR九州整體營運不只有火車，尚包括土地、飯店、周邊商場等。

百年歷史的歐洲「東方快車」，是頂級鐵道之旅的代名詞；圖片／欣傳媒資料

講到頂級火車，讓人第一個想到的莫過於百年歷史的歐洲「東方快車」，車上媲美米其林的美食、與王公貴族聯想的傳奇色彩，一直是頂級鐵道之旅的代名詞。東方快車1993年9月從歐洲復刻到亞洲，亞洲東方快車（Belmond Eastern & Oriental Express）從泰國曼谷到新加坡一路橫亙，也成為歐美旅客鍾愛收集與亞洲旅客便於就近體驗的旅程。

亞洲東方快車成為歐美旅客鍾愛收集與亞洲旅客便於就近體驗的旅程；圖片／瓦辛提供

資深旅遊線記者出身的「瓦辛」表示，亞洲東方快車是他印象深刻的體驗之旅，讓他有種遁入過去時空，彷彿自己化身古代王子的尊貴感，精細車廂復刻1920年代的古典氛圍，隨車管家隨時提供服務，每餐都媲美米其林美食，上車前必備正式服裝，晚餐時段必須穿西裝打領帶用餐，在在都充滿了高貴的儀式感。

亞洲東方快車供應的是Fusion風格美食，融合東南亞風格；圖片／欣傳媒資料

亞洲東方快車供應的是Fusion風格美食，西方三道式餐食融合東南亞風格，運用在地食材、烹調元素，例如咖哩、叻沙、冬蔭供等東南亞美味。

亞洲東方快車每間客房都設置沙發床、衛浴設備等；圖片／Belmond Eastern & Oriental Express提供

亞洲東方快車共22節車廂，以及兩節餐車、一節酒吧車廂、一節沙龍車廂，和一節觀景車廂，夜晚酒吧車廂有音樂表演，沙龍車廂則附有閱讀室及精品店，每趟次限搭100位賓客，每間客房都設置沙發床、衛浴設備等，旅費約台幣10多萬起跳。

亞洲東方快車設有一節觀景車廂；圖片／Belmond Eastern & Oriental Express提供

「瓦辛」表示，他個人很喜歡到景觀車廂看風景，比較好玩的是，這裡的氣氛悠閒，公共空間也是交誼場所，可以很自然地認識來自世界各地的朋友。

羅沁穎認為比較起世界各國火車的差異性，羅沁穎指出，日本擅長精緻化、在地化；圖片／羅沁穎提供

比較起世界各國火車的差異性，羅沁穎指出，日本擅長精緻化、在地化，強調職人精神，目的也在於與地方資源結合，歐美火車則朝向國際化、全球化，比較強調流行性，講大、新、炫，台灣會比較處於中間的感覺，台灣不像日本有比較多的國際觀光客，會有市場量的問題，思維不同，品質上也需要有保證，所以挑選具品牌力的晶華酒店合作。

亞洲東方快車是瓦辛印象深刻的體驗之旅，讓他有種化身王公貴族的尊貴感；圖片／瓦辛提供

如何借鏡國外觀光列車經驗，「瓦辛」表示，日本人很重視細節，例如火車車掌會出來和客人聊天，贈送小伴手禮，或火車上的某個橋段，會有三味線表演，展現當地特色，台灣人的習性與日本人類似，所以可以學習效法，若是歐美人士可能就覺得來旅行就是想放鬆，不想被塞滿。

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201875