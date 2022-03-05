全球最美「觀光火車餐車」懶人包！從鳴日號到食堂列車、東方快車 吃美食賞鐵道美景
自從臺鐵發佈「鳴日號」將推出「鳴日廚房」餐車後，即興起話題，國外發展觀光列車行之有年，例如日本的食堂列車、歐美的東方快車，在火車上享用美食的文化聲名遠播，國外觀光火車的餐車有何特色與值得借鏡之處？《欣傳媒》專訪日本旅遊作家羅沁穎、風格旅行家「瓦辛」，分享其經驗與心得，讓我們跟著觀光火車餐車去旅行！
日本旅遊達人羅沁穎曾著作《跟著大人氣列車玩九州》，對日本的觀光火車頗有研究，她個人鍾愛「肥薩橙鐵道」推出的「橙食堂」列車，即是帶動日本食堂列車風潮的始祖，而且是往中高價位邁進，被視為「移動的高級餐廳」，「橙食堂」列車創始於2013年，和同年JR九州推出的頂級列車「九州七星號」，同為大師水戶岡銳治的設計之作。
「橙食堂」列車行駛熊本縣八代市–鹿兒島縣薩摩川內市，有兩節車廂，一節餐廳，一節客廳，只有43個席位，美食是最大賣點，一邊可以休閒地享受美食，一邊可以沿途欣賞海景，運用當地食材製作的精緻餐點，搭配九州當地酒款，除了車上供應的餐食之外，也把當地知名的名店美食，例如可樂餅，網羅在其中，充滿當地風情，售價早餐約4,000日圓、午餐約22,000日圓。
羅沁穎認為，「橙食堂」列車有意思的地方，除了美食之外，有些車站有當地應援活動，當地人會沿線歡呼、揮揮手打招呼，或在地小團體前來和觀光客交流，濃厚人情味也是感人之處。
在「橙食堂」列車之後，有許多餐車類型的觀光火車出現，例如九州甜點列車「或る列車」、四國的「伊予灘物語」列車、新潟的「雪月花」列車、金澤的「花嫁暖簾列車」，同時也屬於中高價位，並多半以當地的物產、手工藝等元素主打。
另外，大名鼎鼎的「九州七星號」，更是獨領風騷，為日本頂級寢台列車的首發韌，斥資30億日圓打造，行經九州七縣、標榜體驗七項九州專屬風情（自然風景、飲食文化、特色溫泉、歷史、能量氣場、風俗人情、列車風光），「七星」名號由此而來。匯集七星主廚精心打造的風味懷石料理、法國料理、名店壽司、老店懷舊便當、採用當地有機農產蔬菜的阿蘇站火星餐廳等美食，融會東方與西方、強調在地特色，是「九州七星號」獨特之處。「九州七星號」每次旅程限定30人搭乘，雖然要價約30萬台幣起跳，但開賣即秒殺，卻是有錢也搭不到。
曾經上七星號採訪的羅沁穎表示，「九州七星號」精緻餐食，在濃郁的和風頂級工藝中被彰顯，是最大特色，「九州七星號」邀請國寶級藝匠打造有田燒的洗手台、花器，以及車廂展現的木製日式工藝美學、特製的餐瓷等，都在在凸顯其尊貴的藝術感。其後出現的頂級列車「四季島」、「瑞風號」，都不再強調日本工藝，而轉向現代時尚感。
關於這些成功的食堂列車、頂級列車的經營之道，羅沁穎認為，營運思維不同，會塑造列車不同的樣貌，其實打造一輛餐車，成本很高，「橙食堂」列車由熊本、鹿兒島兩個縣市和鐵道公司出資，具有補助性質，主要目的在讓原來已經沒有什麼乘客的小站鐵路線持續運轉，避免被廢線的命運，因此設定以吸引海外觀光客為主。
至於九州七星號的經營哲學，羅沁穎表示，JR九州主打企業形象，一開始沒有設定要立即回收，但也不至於虧損，JR九州整體營運不只有火車，尚包括土地、飯店、周邊商場等。
講到頂級火車，讓人第一個想到的莫過於百年歷史的歐洲「東方快車」，車上媲美米其林的美食、與王公貴族聯想的傳奇色彩，一直是頂級鐵道之旅的代名詞。東方快車1993年9月從歐洲復刻到亞洲，亞洲東方快車（Belmond Eastern & Oriental Express）從泰國曼谷到新加坡一路橫亙，也成為歐美旅客鍾愛收集與亞洲旅客便於就近體驗的旅程。
資深旅遊線記者出身的「瓦辛」表示，亞洲東方快車是他印象深刻的體驗之旅，讓他有種遁入過去時空，彷彿自己化身古代王子的尊貴感，精細車廂復刻1920年代的古典氛圍，隨車管家隨時提供服務，每餐都媲美米其林美食，上車前必備正式服裝，晚餐時段必須穿西裝打領帶用餐，在在都充滿了高貴的儀式感。
亞洲東方快車供應的是Fusion風格美食，西方三道式餐食融合東南亞風格，運用在地食材、烹調元素，例如咖哩、叻沙、冬蔭供等東南亞美味。
亞洲東方快車共22節車廂，以及兩節餐車、一節酒吧車廂、一節沙龍車廂，和一節觀景車廂，夜晚酒吧車廂有音樂表演，沙龍車廂則附有閱讀室及精品店，每趟次限搭100位賓客，每間客房都設置沙發床、衛浴設備等，旅費約台幣10多萬起跳。
「瓦辛」表示，他個人很喜歡到景觀車廂看風景，比較好玩的是，這裡的氣氛悠閒，公共空間也是交誼場所，可以很自然地認識來自世界各地的朋友。
比較起世界各國火車的差異性，羅沁穎指出，日本擅長精緻化、在地化，強調職人精神，目的也在於與地方資源結合，歐美火車則朝向國際化、全球化，比較強調流行性，講大、新、炫，台灣會比較處於中間的感覺，台灣不像日本有比較多的國際觀光客，會有市場量的問題，思維不同，品質上也需要有保證，所以挑選具品牌力的晶華酒店合作。
如何借鏡國外觀光列車經驗，「瓦辛」表示，日本人很重視細節，例如火車車掌會出來和客人聊天，贈送小伴手禮，或火車上的某個橋段，會有三味線表演，展現當地特色，台灣人的習性與日本人類似，所以可以學習效法，若是歐美人士可能就覺得來旅行就是想放鬆，不想被塞滿。
【延伸資訊】﹥﹥﹥「鳴日廚房」╳晶華酒店 觀光列車上媲美米其林級美食開箱！﹥【為什麼好吃、好看又好拍？】邱柏文解析「鳴日廚房」設計美學
====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201875
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