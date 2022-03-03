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全球動起來！　網上救援「把愛心送到烏克蘭」的幾種提案

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源：garryknight at flicker、sunflowerofpeace、roc.redcross
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倫敦街頭聲援烏克蘭的民眾　 / 來源：garryknight at flicker
倫敦街頭聲援烏克蘭的民眾　 / 來源：garryknight at flicker

圖文/Pei　

Taiwan Can Help! 全世界都在想辦法把愛心送到烏克蘭人手上，馬上看看這些提案吧！

除了聲援，也想實際幫忙的可靠方法

這幾天歐洲發生的烏克蘭人道危機讓大家擔心不已，已經有上百萬人失去家園；台灣各地也有聲援烏克蘭的行動，但除了國家發動制裁，還有政府企業聯手、剛上路的「Taiwan Can Help！立院、企業齊援助烏克蘭難民」計畫，民眾如何直接幫助抵抗中的烏克蘭人呢？

救援已經到達波蘭的紅十字會　 / 來源：roc.redcross
救援已經到達波蘭的紅十字會　 / 來源：roc.redcross

這篇文章整理出幾個國際上較活躍的人道組織，提供大家參考，也許能找到適合的捐助機構！Pei小編也提醒大家，如果要捐款或送物資到國外團體，務必與該組織充分溝通，確認其真實用款計畫與捐出的幣值喔。

－較大型國際組織、台灣分部捐款途徑

常見的聯合國UNHCR如今也在匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等烏克蘭邊境國家，建立了服務據點；紅十字會是老牌的國際救援團體，烏克蘭紅十字會也積極提供醫療救護和社會支持，周邊國家的紅十字會也經由這個協會提供逃出烏克蘭的民眾住所、基本救援物資和醫療用品。

目前紅十字會已經在受災較嚴重的烏克蘭東部，開始提供生活必需品、避難所，首都基輔地鐵站中的8000人也收到了物資。

在台灣的紅十字會的官方「人道快遞專案」網頁上，大家可以以台幣捐款。　

－烏克蘭本地、該國人成立的海外組織

別讓衛國英雄孤獨一人　 / 來源：RevivedSoldiersUkraine
別讓衛國英雄孤獨一人　 / 來源：RevivedSoldiersUkraine
支援士兵的康復願望 / 來源：RevivedSoldiersUkraine　
支援士兵的康復願望 / 來源：RevivedSoldiersUkraine　

烏克蘭本地的人道救援組織也還在堅持，Nova Ukraine至今有超過18萬人捐款，組織持續向本地民眾提供嬰幼兒用品、衛生用品、衣服和居家日常用品。　

以色列新創成立的超快速醫療救援組織，用科技和專業拚速度出名，出隊比美國急救車還快！它們的烏克蘭分部正在thechesedfund網頁募捐，大家可以認購醫療器材或捐款。

烏克蘭本地的Save Life, ARMY SOS和美國的Revived Soldiers Ukraine主要幫助參戰軍人在戰場中、打完仗後得到完善的醫療、復健資源，計畫多元，多年來累積的勵志故事也非常感人。　

Sunflower for Peace則為前線醫護人員提供所需物資。　　　

－與兒童相關救援組織

保護孩子的安全和快樂童年 / 來源：sunflowerofpeace
保護孩子的安全和快樂童年 / 來源：sunflowerofpeace

在戰事中出生和逃離家鄉的孩子讓人心疼，這些記憶也將在銘刻他們的心中；UNICEF提供全面的支援，如飲食、營養與健康照護和教育；Voices of Children主要提供心理支持、Save the Children則多是準備飲食、安全住所給孩童。

－醫療相關國際組織

Doctors Without Borders, CAR等團體在烏克蘭據點提供醫藥與疾病援助；大家也可以參考International Medical Corps和Project HOPE在烏克蘭本土和周邊接收難民國家的救援行動。

－LGBTQ+專屬支持通道

英國聲援烏克蘭的態度T上市 / 來源：chooselove
英國聲援烏克蘭的態度T上市 / 來源：chooselove
Choose Love非營利組織位在英國，通常提供無家可歸的難民支援，現在專案協助烏克蘭當地的LGBTQ+人群，從衣物、飲食、避難所到法律支持都照顧到。

Pei小編祝大家健康、願全球能夠平安度過這次難關！

疫情用不到「航空里程數」 竟變成救人一命的關鍵！　

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烏克蘭 美國 歐洲

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