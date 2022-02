個人包、罐裝葡萄酒..「達美航空」創新環保備品寢具 打造永續飛行體驗

「達美至臻商務艙」推出環保備品。 圖:達美航空/提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空持續創新機上環保產品及服務,自二月份起,搭乘「達美至臻商務艙」,將有機會體驗墨西哥服飾品牌獨家設計及手工製作的個人護理包、澳洲頂級植粹護膚品、再生材質精緻寢具;同時,國際航班亦將陸續全面更新為環保餐具,以及罐裝葡萄酒。這些改變預計每年將減少約 2222 噸的一次性塑膠製品消耗(相當於 1500 輛汽車總重),更展現出達美航空對少數民族與婦女經營企業的支持。

「達美至臻商務艙」推出墨西哥品牌手工護理包、澳洲頂級護膚品、精緻再生寢具

達美航空攜手墨西哥品牌 Someone Somewhere 打造五款獨家設計的個人護理包,這次的合作更為墨西哥創造超過 1250 個就業機會。該品牌是專門將創新產品與墨西哥傳統手工藝術結合的婦女經營企業,榮獲永續成長 B 型企業認證,旅客可以透過一針一線體驗當地藝術及文化。護理包內含Someone Somewhere 眼罩、澳洲 Grown Alchemist 潤唇膏和護手霜及 Humble Co. 竹牙刷。護理包內容設計捨棄了拉鍊、外包裝等五種一次性塑膠製品,目標每年可減少約 40 噸的塑料使用。

▲「達美至臻商務艙」推出全新寢具備品。 圖:達美航空/提供

達美航空更為首批使用 100% 再生聚酯纖維寢具品牌 COZ-Z-Z 的航空公司之一,「達美至臻商務艙」所提供的備品一套即須 100 多個寶特瓶製做,搭配環保包裝,預計每年可減少約 118 噸的一次性塑膠用品。

機上將全面使用再生材質餐具、莊園級罐裝葡萄酒

自 2018 年起,達美航空已不再使用攪拌棒、餐具包裝及吸管等一次性塑膠製品,今年更引進全新環保竹製餐具及優質紙製餐墊,期許每年減少約 1950 噸的塑膠使用量,並預計於今年底完成國際航線的汰換。針對美國國內線,達美航空提供加州著名葡萄酒索諾瑪產區之酒廠所出品精緻罐裝卡本內蘇維濃紅酒(Cabernet Sauvignon)和夏多內白酒(Chardonnay),該酒廠榮獲加州的永續葡萄種植聯盟認證(California Sustainable Winegrowing Alliance)。達美航空改以罐裝葡萄酒提供服務,每年約可再減少114 噸塑膠用量。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲達美航空改以罐裝葡萄酒提供服務。 圖:達美航空/提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情逐漸舒緩,全球的旅客熱切期待重新遨遊天際,達美航空除了持續創新為環保永續貢獻心力, 並同時以嶄新服務帶領旅客重拾飛行樂趣。達美航空提供由首爾/仁川及東京/羽田機場,直飛亞特蘭大、底特律及西雅圖的航班服務,台灣出發的旅客可透過天合聯盟航空夥伴大韓航空與中華航空,前往首爾及東京,便利地銜接達美航班前往美加、中南美洲及加勒比海地區各大城市。

提供海內外旅遊最新消息,「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野