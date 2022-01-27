美女與野獸家鄉、睡美人城堡！9個「迪士尼經典場景」現實版美景在此

上次帶大家看了台灣與宮崎駿電影中意外相似的場景，這週小編將帶大家走進全球，看看從小看到大都看不膩的迪士尼電影的真實場景發源地！這些迪士尼夢幻、細緻的場景竟然都取自於現實生活中，不可思議！

法國－阿爾薩斯

美女與野獸｜內在的美才是真正的美

法國－阿爾薩斯。 圖／shutterstock

融合德法風情，堪稱法國最美小鎮之一的阿爾薩斯又有小威尼斯之稱。據說當年迪士尼就是以它爲藍圖，設計出女主角貝兒(Belle)的家鄉，完全可以想像貝兒在街邊漫游的畫面，周圍的房屋怎麼看都像是一幅畫。

印度－泰姬瑪哈陵

阿拉丁｜內在遠比外在來的重要

印度－泰姬瑪哈陵。 圖／shutterstock

有「永恆的淚珠」美譽的泰姬瑪哈陵為世界七大奇景之一。在阿拉丁中，蘇丹的宮殿屋頂像一個甜甜圈，別有一番風味，超有異國感的；而真實版的泰姬瑪哈陵由大理石打造，整齊對稱，有種莊嚴、令人肅然起敬的氣場。

委內瑞拉－天使瀑布

天外奇蹟｜重拾夢想永遠不嫌晚

委內瑞拉－天使瀑布。 圖／shutterstock

天使瀑布為全世界高低落差最大的瀑布，約莫為2個101大樓高，是不是跟小編一樣驚訝到下巴要掉下來了！瀑布從高處向下，重力加速度使得地面被厚厚的水霧遮住，非常壯麗就像仙境一樣，難怪是大家的夢想之地～

法國－巴黎聖母院

鐘樓怪人｜人性的善與惡、美與醜

法國－巴黎聖母院。 圖／shutterstock

巴黎聖母院是法國相當具有代表性的地標，也是歐洲首座完全哥德式之天主教堂，小編超想親眼見證玫瑰花窗的真面目。鐘樓怪人結局既淒美又沉重，以巴黎聖母院作為故事背景，真的再適合不過了。

瑞士－西庸城堡

小美人魚｜學會愛自己再去愛人

瑞士－西庸城堡。 圖／shutterstock

位於瑞士的西庸城堡是中世紀水上城堡，感覺真的會有小美人魚遊到岸邊唱情歌呢，有人要跟小編一起埋伏的嗎？不同於一般印象中富麗堂皇、美輪美奐的城堡，西庸城堡莫名地有種親切感與真實感。

中國－故宮博物院

花木蘭｜誰說女子不如男

中國－故宮博物院。 圖／shutterstock

東西方文化大不同，從建築外觀來看即可看出明顯的區隔，中國北京的故宮博物院以傳統的宮殿建築為特色，相當鮮明。花木蘭是迪士尼的第一個東方經典，她替父從軍，跳脫傳統對女性的枷鎖，值得一看再看。

英國－愛蓮朵娜城堡

勇敢傳說｜勇敢說出心裡話改變命運

英國－愛蓮朵娜城堡。 圖／shutterstock

愛蓮朵娜城堡位在蘇格蘭高地西部的一個小島上，是蘇格蘭最聲名顯赫的古老建築，屬於典型的中世紀建築風格。勇敢傳說以蘇格蘭高地作為電影故事的背景，風格超級符合梅莉達公主叛逆、獨立、勇敢的形象。

西班牙－塞哥維亞城堡

白雪公主｜生活儘管苦難仍要保持善良

西班牙－塞哥維亞城堡。 圖／shutterstock

塞哥維亞城堡為一座造型相當獨特的石砌城堡。你猜得沒錯，這就是記憶中白雪公主城堡的原型！由於位處高壁、戰略位置佳，周邊風景一覽無遺，曾是各勢力爭相搶奪的要塞，有機會的話一定要買票登塔感受看看。

德國－新天鵝堡

睡美人｜認識真我才得以喚醒沉睡中的自己

德國－新天鵝堡。 圖／shutterstock

外觀是華麗的哥德式和拜占庭風格，景緻四季變化多端，小編最喜歡冬天，當新天鵝堡及周圍的樹木都佈滿白雪時，夢幻得就像一幅畫！而且你們知道嗎～Disney的LOGO就是用新天鵝堡的外型去做設計的喔。

看了那麼多迪士尼電影的超經典場景，你們覺得哪一個還原度最高呢？小編表示「小孩子才做選擇，我全都要」～實在選不出來啦。已經開始在期待疫情趨緩後，親眼見證各個迪士尼真實場景，小編第一站想先從號稱全世界最美陵墓的泰姬瑪哈陵開始走起，你們呢？

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