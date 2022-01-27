快訊

雪上加霜！才有確診者來過 台北101大樓地下室傳火警

高雄增8例確診！26處足跡郵局、區公所入列 曾搭這班高鐵赴南港

美女與野獸家鄉、睡美人城堡！9個「迪士尼經典場景」現實版美景在此

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／shutterstock
圖／shutterstock

上次帶大家看了台灣與宮崎駿電影中意外相似的場景，這週小編將帶大家走進全球，看看從小看到大都看不膩的迪士尼電影的真實場景發源地！這些迪士尼夢幻、細緻的場景竟然都取自於現實生活中，不可思議！

法國－阿爾薩斯

美女與野獸｜內在的美才是真正的美

法國－阿爾薩斯。 圖／shutterstock
法國－阿爾薩斯。 圖／shutterstock

融合德法風情，堪稱法國最美小鎮之一的阿爾薩斯又有小威尼斯之稱。據說當年迪士尼就是以它爲藍圖，設計出女主角貝兒(Belle)的家鄉，完全可以想像貝兒在街邊漫游的畫面，周圍的房屋怎麼看都像是一幅畫。

印度－泰姬瑪哈陵

阿拉丁｜內在遠比外在來的重要

印度－泰姬瑪哈陵。 圖／shutterstock
印度－泰姬瑪哈陵。 圖／shutterstock

有「永恆的淚珠」美譽的泰姬瑪哈陵為世界七大奇景之一。在阿拉丁中，蘇丹的宮殿屋頂像一個甜甜圈，別有一番風味，超有異國感的；而真實版的泰姬瑪哈陵由大理石打造，整齊對稱，有種莊嚴、令人肅然起敬的氣場。

委內瑞拉－天使瀑布

天外奇蹟｜重拾夢想永遠不嫌晚

委內瑞拉－天使瀑布。 圖／shutterstock
委內瑞拉－天使瀑布。 圖／shutterstock

天使瀑布為全世界高低落差最大的瀑布，約莫為2個101大樓高，是不是跟小編一樣驚訝到下巴要掉下來了！瀑布從高處向下，重力加速度使得地面被厚厚的水霧遮住，非常壯麗就像仙境一樣，難怪是大家的夢想之地～

法國－巴黎聖母院

鐘樓怪人｜人性的善與惡、美與醜

法國－巴黎聖母院。 圖／shutterstock
法國－巴黎聖母院。 圖／shutterstock

巴黎聖母院是法國相當具有代表性的地標，也是歐洲首座完全哥德式之天主教堂，小編超想親眼見證玫瑰花窗的真面目。鐘樓怪人結局既淒美又沉重，以巴黎聖母院作為故事背景，真的再適合不過了。

瑞士－西庸城堡

小美人魚｜學會愛自己再去愛人

瑞士－西庸城堡。 圖／shutterstock
瑞士－西庸城堡。 圖／shutterstock

位於瑞士的西庸城堡是中世紀水上城堡，感覺真的會有小美人魚遊到岸邊唱情歌呢，有人要跟小編一起埋伏的嗎？不同於一般印象中富麗堂皇、美輪美奐的城堡，西庸城堡莫名地有種親切感與真實感。

中國－故宮博物院

花木蘭｜誰說女子不如男

中國－故宮博物院。 圖／shutterstock
中國－故宮博物院。 圖／shutterstock

東西方文化大不同，從建築外觀來看即可看出明顯的區隔，中國北京的故宮博物院以傳統的宮殿建築為特色，相當鮮明。花木蘭是迪士尼的第一個東方經典，她替父從軍，跳脫傳統對女性的枷鎖，值得一看再看。

英國－愛蓮朵娜城堡

勇敢傳說｜勇敢說出心裡話改變命運

英國－愛蓮朵娜城堡。 圖／shutterstock
英國－愛蓮朵娜城堡。 圖／shutterstock

愛蓮朵娜城堡位在蘇格蘭高地西部的一個小島上，是蘇格蘭最聲名顯赫的古老建築，屬於典型的中世紀建築風格。勇敢傳說以蘇格蘭高地作為電影故事的背景，風格超級符合梅莉達公主叛逆、獨立、勇敢的形象。

西班牙－塞哥維亞城堡

白雪公主｜生活儘管苦難仍要保持善良

西班牙－塞哥維亞城堡。 圖／shutterstock
西班牙－塞哥維亞城堡。 圖／shutterstock

塞哥維亞城堡為一座造型相當獨特的石砌城堡。你猜得沒錯，這就是記憶中白雪公主城堡的原型！由於位處高壁、戰略位置佳，周邊風景一覽無遺，曾是各勢力爭相搶奪的要塞，有機會的話一定要買票登塔感受看看。

德國－新天鵝堡

睡美人｜認識真我才得以喚醒沉睡中的自己

德國－新天鵝堡。 圖／shutterstock
德國－新天鵝堡。 圖／shutterstock

外觀是華麗的哥德式和拜占庭風格，景緻四季變化多端，小編最喜歡冬天，當新天鵝堡及周圍的樹木都佈滿白雪時，夢幻得就像一幅畫！而且你們知道嗎～Disney的LOGO就是用新天鵝堡的外型去做設計的喔。

看了那麼多迪士尼電影的超經典場景，你們覺得哪一個還原度最高呢？小編表示「小孩子才做選擇，我全都要」～實在選不出來啦。已經開始在期待疫情趨緩後，親眼見證各個迪士尼真實場景，小編第一站想先從號稱全世界最美陵墓的泰姬瑪哈陵開始走起，你們呢？

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime一月活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

迪士尼 瀑布 法國

延伸閱讀

獅子王辛巴抱著貓睡覺！藝術家讓迪士尼角色亂入生活

獨／「華燈初上」戲紅是非多 戲中招牌疑遭引用爆侵權

林志玲劉若英出演《華燈初上》？小編揭真相

丹佛女跑者贏得4項賽事 成為29年來首位迪士尼大滿貫！

相關新聞

美女與野獸家鄉、睡美人城堡！9個「迪士尼經典場景」現實版美景在此

上次帶大家看了台灣與宮崎駿電影中意外相似的場景，這週小編將帶大家走進全球，看看從小看到大都看不膩的迪士尼電影的真實場景發源地！這些迪士尼夢幻、細緻的場景竟然都取自於現實生活中，不可思議！

搭船check in超浪漫！入住泰國金三角、歐美水上酒店　體驗森林與水鄉絕景

喜歡遊船的悠閒和一點奢侈感嗎？從泰國金三角到義大利威尼斯，浪漫故事、水鄉絕景等你探索。　

世界最大「吉卜力主題樂園」2022開幕！影劇迷的打卡天堂還有百老匯、007場景

愛追劇看電影？親自探索拍片現場最好玩，影劇主題公園和博物館非常精彩，明年開張等你來！

親近冰川、看馴鹿散步、體驗永晝的小資旅行：前進北極圈「長年城」

全世界最北的天涯海角其實不是探險隊才能去，長年城是歐洲旅人心中的秘境；旅行照片參加攝影展可能會得獎啊。

「全球最美洗手間」賞海景第一排！旅途中能看仙境　還有鯊魚和企鵝陪

放心出遊的重要小事就是有地方洗手，乾淨是第一要務，美感和趣味感也要顧到，挪威和美國這兩座洗手間會讓你超難忘。

禦寒美食提案！ 歐美獨特「冰火泡芙」、「紅椒牛肉湯」、「起司肉薯條」暖胃上菜

降溫時最需要暖心暖胃的美食，加拿大和歐洲人愛吃的傳統菜，你也能在家做，熱呼呼充飽能量過好冬！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。