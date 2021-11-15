親近冰川、看馴鹿散步、體驗永晝的小資旅行：前進北極圈「長年城」

圖文/Pei

全世界最北的天涯海角其實不是探險隊才能去，長年城是歐洲旅人心中的秘境；來玩一趟，拿照片參加攝影展說不定會得獎啊。

從挪威起飛，只要台灣到泰國的機票錢就能抵達

有機會到北歐的話，乾脆延伸路線到北極圈怎麼樣？

Pei小編這就帶大家來到全世界最北的天涯海角－北極圈「長年城」，在雪白世界裡，探索俄羅斯和挪威歷史、一般國家看不到的野生動植物景觀、超級極光和永晝奇幻體驗！

不用冒險爬雪山 就能被北極等級白雪圍繞 / 來源： wikipedia 北極圈極光最夢幻 / 來源： Wikimedia 長年城（Longyearbyen）位於在挪威北方的群島上，是世界上最北端的人類定居地，因為位處世界之巔，創下很多世界紀錄（例如最北的旅館、餐廳、超市等），大家在這裡可以輕鬆就創下自己的人生新紀錄。

這裡還是將近3000多人的家，挪威人和俄羅斯人為最多數，還有幾百名泰國人在這裡落腳，不知道疫情過後，泰國餐廳還會不會在呢？

長年成另一項大家可能聽說過，但沒仔細看的計畫－Global Seed Vault 全球種子庫就在這裡！

倉庫裡保存了包括來自台灣的水稻、蔬菜等世界各地的種子和樣本，未來世界如果不幸發生人為或自然危機，來這裡就能找回消失的農作物；雖然沒有開放參觀，卻十分值得來朝聖一番。

在長年城玩什麼？

再往北就是北極了！長年城有60%面積是冰川，夏天永晝、冬天永夜（大多數的旅客只在春夏兩季前來）。

長年鎮的房屋五顏六色 超可愛 / 來源： wikipedia 難得到這麼特殊的地方，你可能還沒下飛機就會興奮得狂拍照了，抵達後，圍繞著你的會是七彩的可愛小屋、大片白雪，甚至慢慢散步的馴鹿－沒錯，就是聖誕卡片上那樣的馴鹿！市區裡的博物館也是好選擇，你可以好好了解這前礦業區、北極圈與人文風情的種種有趣細節和動物標本。

和北極熊同在一個島上看星星吧 / 來源： wikipedia 看到這麼北極熊路牌 千萬不要再往前走 / 來源：Wikimedia 參加導覽團到郊外，你會見到許多珍貴的野生動物， 例如海象和鯨魚；雖然這裡有上千隻北極熊，但因為牠們是瀕危保育動物，很難有機會看到，不過也千萬別嘗試自己走得太遠，如果熊真的跑出來看你，相信我那真的是個危機……

說到動物，這座島上是禁止養貓的，這樣才能避免貓咪發揮抓小鳥的天性，把野生鳥類撲滅；這也很有道理，貓奴們應該很懂這一點。

你也可以參團去欣賞壯麗的峽灣－這是挪威的一大名勝！當地活動多種多樣，參加fatbike雪地單車或雪車駕駛團、划艇、破冰船，一定會留下難忘無比的回憶。

晚上想待在室內，電影院也不錯哦，每年都放映超過100部電影，一點也不無聊；或是體驗北歐人最愛的傳統三溫暖，抬頭就看見極光！身在世界最高點，心靈也一起起飛。

北極圈買什麼？

好消息，長年城是免稅區，還有超大購物中心，保暖單品配件買起來！

除了挪威風的北歐服飾，運動用品和巧克力也是旅人很喜歡入手的好物。就算只寄張明信片，來自北極圈的隻字片語，也會讓遠方的親友大呼驚喜！

不過郵票不便宜，一張約100台幣。

北極圈食宿選擇

小小的長年城擁有10多間餐廳，從早餐、下午茶到晚餐夜酌都有選擇，挪威海鮮料理之外，日本壽司（內搭北國魚鮮）和pizza也很高人氣！

北極海上三溫暖 一定要試試看 / 來源： svalbard.norway 那麼住哪裡呢？如果你想挑戰露營或野外住宿，這裡有營區和5間左右的四下無人野外木屋，讓你獨享整片雪白山海風景。飯店有15間，每年接待9萬旅客，大家到這裡別擔心睡不好啦。

長年城怎麼去？

CP值最高的是搭飛機，從挪威首都奧斯陸起飛，約5個半小時抵達。

單程機票：台幣約3千2 - 1萬2

比旅遊更重要的事

人還在台灣，你可以這樣準備北極圈之旅－北極是全世界最少人居住的地區之一，卻在氣候變遷頻繁的年代首當其衝。據統計，2050年長年城的夏天就會一點白雪都看不到了，而且會帶來更大的雨量。

這也是北歐人普遍擔心的事－下一代也許永遠沒有機會體驗真正的北極圈樣貌，珍貴的野生動物也會越來越瘦、生存壓力更大……2100年北極圈將比今天熱10度，就算難以相信，卻是不能不面對的事實。

為了蔬果古物延續生命而建的種子庫，也開始面臨淹水的情況。身在遠方的我們更要行動起來，了解日常生活有什麼地方可以幫地球降溫，每天都讓環境變得更好。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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