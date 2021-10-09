「心累」不藥而癒！ 精選8間全球「健康養生旅宿」 來趟身心靈之旅

疫情從2019持續至今，大家都非常關注各國何時解封開放，疫情後的旅程大家都應該厭倦了走馬看花的旅遊模式，更想找尋一些以健康養生為主題的旅遊地點。

圖片來源：Badrutt's Palace Hotel

因此，就趁著入秋之時來一場治療身心靈的旅行，以下為你列出全球8間精選養生飯店，有機會就按個人喜好和需要選擇最適合自己的養生之旅吧。

瑞士聖莫里茨山Badrutt’s Palace Hotel

圖片來源：Badrutt's Palace Hotel

一直以來，健康是Badrutt's Palace Hotel最重視的一環，因此酒店從一開始就為溫泉愛好者提供最優質的服務。無邊際泳池只是酒店革命性創新的眾多例子之一。在水療護理方面，酒店不但處於業界領先地位，其健康水療中心亦不斷進行翻新，為客人提供更全面體驗。網站

瑞士日內瓦湖畔Beau-Rivage Palace

圖片來源：Beau-Rivage Palace

在酒店成立160週年之際，酒店利用了臨時關閉的優勢，並進行了多次升級翻新。Beau-Rivage Palace正在進行華麗的翻新改造，新的水療中心Cinq Mondes Spa，擁有全新的空間和創新的健康概念。Beau-Rivage Palace擁有10英畝的湖畔私人花園，以及5間餐廳和酒吧，並致力於讓客人於最高水準的清潔和衛生措施下，享用酒店設備，確保客人和酒店職員的安全和福祉。網站

泰國華欣Chiva- Som國際養生度假村

靜修、療程、活動和營養，是Chiva-Som養生體驗的四個重點。多年來，Chiva-Som與許多養生和健康專家合作，探索了健康問題的根源，並創建了一套專門的療程，通過營養學和草藥療法來復甦身心靈和精神。通過融合冥想、個人訓練、針灸和壓力釋放療法，指導客人進入健康積極的身心狀態。Chiva-Som將東方的養生理念和西方的診斷療法相融合，通過一系列個人定制服務，幫助客人養成良好的習慣，建立健康生活方式。網站

蘭卡威The Datai Langkawi

圖片來源：The Datai Langkawi

The Datai Langkawi座落於古老熱帶雨林，是一個融入自然環境的迷人度假勝地。度假酒店位於神秘的蘭卡威，擁有鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林，是崇尚自然美景旅客的完美之選。度假村內有多種設施和體驗可滿足客人的健康需求。水療中心及以拉曼島哲學（Ramuan philosophy）為基礎的治療方法，是酒店的重要核心。除了在水療中心，度假村美麗而寧靜的自然環境，亦讓客人找到心中的寧靜。網站

瑞士Ultima Gstaad

圖片來源：Ultima Gstaad

在瑞士格斯塔德（Gstaad）Ultima Gstaad酒店，可以享受世界一流的抗衰老和排毒療程。Ultima Clinic著名的醫學專家使用最新技術，提供最安全的治療。住在Ultima Gstaad，客人可接受特別的療程，包括：排毒、修復、身體檢查、肉毒桿菌、激光、冷凍溶脂、PRP、DNA測試和射頻等。由專業團隊度身訂製，為客人提供最合適的養生療程，暫且逃離現實世界的煩瑣，靜靜享受專屬的治療時光，由內到外平衡身心。加上計劃內容會因應個人要求而訂製，行程貼心且具私隱，無需擔心與他人聚集的風險。網站

德國巴登巴登Villa Stéphanie Spa & Wellbeing, Brenners Park-Hotel & Spa

圖片來源：Villa Stéphanie Spa & Wellbeing, Brenners Park-Hotel & Spa

位於Brenners Park-Hotel & Spa旁的Villa Stéphanie，是一家歷史悠久頂尖的醫療溫泉。別墅提供度身定制的健康和心理治療，涵蓋醫療、情緒管理、排毒、健身和美容護理。Harry F. König博士所著的《THE KINGS WAY》，結合自然療法的傳統和其25年豐富經驗，在豪華創新的黑森林療養別墅Villa Stephanie，提供綜合營養學、物理和醫療排毒，為客人輕鬆達到理想的修身和排毒效果。這除了是即時可見的顯著效果，更是可持續的健康生活。網站

法國巴黎Cheval Blanc Paris

圖片來源：Cheval Blanc Paris

Cheval Blanc Paris酒店與Dior是熱情與靈感的結合。兩者均對最親切的體驗、最美麗的啟迪、最摯誠的呵護。彼此對專業造詣追求及相互提升，夢想往往為現實帶來無限啟發。讓客人快樂是Dior Spa Cheval Blanc Paris的宗旨。無時無刻均能感受：美容師的溫柔照料、瞬間及恆久的轉變所帶來的無限愉悅。肌膚及感官享受完美綻放，無論在膚質、感官及心靈的各個層面均對顧客照顧得無微不至。Dior Spa Cheval Blanc Paris以嶄新的方式提供獨一無二的體驗，讓每位顧客體身心的提升與內心的愉悅。巴黎的快樂旅程由這裡展開。網站

瑞士日內瓦The Woodward

為貫徹Oetker Collection著重健康的優質生活，酒店設有1,200平方米的水療中心，包括一個由Maison Guerlain設計的養生中心、全日內瓦最大的21米室內游泳池、一個健身室、兩個桑拿房、兩個蒸汽浴室、兩個瑞典浴室和一個按摩浴缸。賓客將可以在六間健康套房中，享受Guerlain的獨家護理，其中包括一間情侶套房和一個男士專區。

Editor／Sasa

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