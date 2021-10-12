最超值「米其林餐廳」TOP10城市台灣也上榜！全球最貴星級料理在哪裡？

吃大廚用心製作的餐點為自己充電 / 來源： BICENAseoul 圖文/Pei

亞洲近年颳起「米其林旋風」，在這些城市可以用更少的預算吃米其林寵愛自己！

全球最低價米林餐廳在曼谷 台北top 10

亞洲近年颳起「米其林旋風」，平民和高級版米其林讓更多人有機會寵愛自己、款待親愛的家人朋友和重要的工作夥伴。在這些城市可以用更少的預算吃到米其林星級餐廳，韓國首爾、澳門也都離我們不遠，台北也在名單裡！大家一起筆記吧。

最近Pei小編發現了一份有趣的統計，Chef's Pencil這個餐飲新聞網，列出了全世界450家2米其林二星以上餐廳的價格，一排之後發現，在曼谷可以花最少的預算（4800台幣左右）吃到2星出色的高級套餐！

Top 10排名請看這裡：

1. 最超值－泰國曼谷: $173美金（約花費4800台幣）

2. 法國里昂: $203

3. 韓國首爾: $213

4. 荷蘭鹿特丹: $216

5. 西班牙巴塞隆納: $224

6. 奧地利維也納: $225

7. 西班牙馬德里: $228

8. 台灣台北: $232（約花費6450台幣）

9. 德國漢堡: $240

10. 澳門: $248

說說曼谷，目前曼谷沒有米其林3星餐廳，以2星價格來排名會得第一也很能理解。

J'aime讓法國和泰國風味碰撞出驚喜 / 來源： j'aime-bangkok

大家多看名單一眼就會發現，法國人公認的美食之鄉「里昂」排在全球第2, 就很值得注意－這座法國宜居山城自古以來就是匯聚義大利、瑞士和法國傳統料理的超級美食之都，不僅有全法國「最密集」的餐廳數量，也有相較世界上大部分城市，最負擔得起的米其林餐廳，甚至還有許多台灣廚師在里昂發展；大家知道下次的歐洲之旅，應該去哪裡了嗎？

不過不吃套餐，大家也可以以單點價格來享受米其林餐點，Pei小編就幫你整理一下以上名單中，小資也能負擔的亞洲米其林餐廳：

韓國首爾：Bicena

在Bicena把元氣補個滿 / 來源： BICENAseoul 首爾Bicena 新派韓膳 / 來源： BICENAseoul

「傳統創新」、「藥食同源」、「順應四季」和時尚感等韓國飲食潮流，都融合在這一家餐廳裡，純粹又細緻的美味也會讓你對韓國料理有全新印象！

台北的香港味道：大三元酒樓Three Coins

以粵菜港點、廣式脆皮烤鴨聞名的老字號在老饕心中應該很有份量，獲得米其林青睞後，更讓Google評分數衝上3300，大家吃過了嗎？

澳門：法國、葡萄牙特色菜

米其林在廣東話裡叫「米芝蓮」，大家在打聽美食時別錯過哦！

如果你想試試歐洲菜系，澳門米其林星級法國餐廳有Alain Ducasse和新葡京酒店裡的「天巢」－忍不住提一提江振誠的創新川菜「川江月」和平價的必比登葡萄牙餐廳「O Castiço」，Pei小編很愛的「馬介休魚薯球」是澳門人很熟悉的葡國小點，你也可以試試看哦！

全球米其林價格排行：丹麥最貴、上海與京都緊追

前幾年丹麥的Noma帶起一波北歐餐飲風潮，有這「全世界最佳餐廳」，哥本哈根成為全球吃米其林最傷荷包的城市……一個套餐可以要價1萬2千台幣！

亞洲師傅也備受米其林肯定 圖為星星得主逸東軒 /來源： MichelinGuideHongKongMacau

還有哪些城市的米其林要價不斐呢？

1. 全球最貴：丹麥哥本哈根

2. 中國上海

3. 日本京都

4. 新加坡

5. 法國巴黎

6. 瑞典斯德哥爾摩

7. 香港

8. 荷蘭阿姆斯特丹

9. 美國紐約

10. 義大利米蘭

不過大家還是可以在旅途中搜尋價格親民的「米其林必比登」，嘗試米其林專家推荐的小吃、簡餐、甜品！

這麼豐富的巧克力點心 我想專程到香港吃 / 來源： MichelinGuideHongKongMacau

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天；Pei小編祝大家平安健康！

品酒之旅去哪裡？ 世界「最佳葡萄酒莊」榜單揭曉！