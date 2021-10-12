快訊

食材成本價飆漲！王品集團開第一槍 旗下15品牌齊漲價

抽到了？千元i原券首批中籤號碼出爐 中獎率超低不到2%

最超值「米其林餐廳」TOP10城市台灣也上榜！全球最貴星級料理在哪裡？

聯合新聞網 / MilliUN Miles
J'aime在曼谷打造法國旋風 / 來源： j'aime-bangkok　
J'aime在曼谷打造法國旋風 / 來源： j'aime-bangkok　

吃大廚用心製作的餐點為自己充電 / 來源： BICENAseoul
吃大廚用心製作的餐點為自己充電 / 來源： BICENAseoul
圖文/Pei

亞洲近年颳起「米其林旋風」，在這些城市可以用更少的預算吃米其林寵愛自己！

全球最低價米林餐廳在曼谷　台北top 10

亞洲近年颳起「米其林旋風」，平民和高級版米其林讓更多人有機會寵愛自己、款待親愛的家人朋友和重要的工作夥伴。在這些城市可以用更少的預算吃到米其林星級餐廳，韓國首爾、澳門也都離我們不遠，台北也在名單裡！大家一起筆記吧。

最近Pei小編發現了一份有趣的統計，Chef's Pencil這個餐飲新聞網，列出了全世界450家2米其林二星以上餐廳的價格，一排之後發現，在曼谷可以花最少的預算（4800台幣左右）吃到2星出色的高級套餐！

Top 10排名請看這裡：

1. 最超值－泰國曼谷: $173美金（約花費4800台幣）

2. 法國里昂: $203　

3. 韓國首爾: $213

4. 荷蘭鹿特丹: $216　

5. 西班牙巴塞隆納: $224

6. 奧地利維也納: $225

7. 西班牙馬德里: $228

8. 台灣台北: $232（約花費6450台幣）

9. 德國漢堡: $240

10. 澳門: $248

說說曼谷，目前曼谷沒有米其林3星餐廳，以2星價格來排名會得第一也很能理解。

J'aime讓法國和泰國風味碰撞出驚喜 / 來源： j'aime-bangkok　
J'aime讓法國和泰國風味碰撞出驚喜 / 來源： j'aime-bangkok　

大家多看名單一眼就會發現，法國人公認的美食之鄉「里昂」排在全球第2, 就很值得注意－這座法國宜居山城自古以來就是匯聚義大利、瑞士和法國傳統料理的超級美食之都，不僅有全法國「最密集」的餐廳數量，也有相較世界上大部分城市，最負擔得起的米其林餐廳，甚至還有許多台灣廚師在里昂發展；大家知道下次的歐洲之旅，應該去哪裡了嗎？

不過不吃套餐，大家也可以以單點價格來享受米其林餐點，Pei小編就幫你整理一下以上名單中，小資也能負擔的亞洲米其林餐廳：

韓國首爾：Bicena

在Bicena把元氣補個滿 / 來源： BICENAseoul
在Bicena把元氣補個滿 / 來源： BICENAseoul
首爾Bicena 新派韓膳 　/ 來源： BICENAseoul
首爾Bicena 新派韓膳 　/ 來源： BICENAseoul

「傳統創新」、「藥食同源」、「順應四季」和時尚感等韓國飲食潮流，都融合在這一家餐廳裡，純粹又細緻的美味也會讓你對韓國料理有全新印象！

台北的香港味道：大三元酒樓Three Coins

以粵菜港點、廣式脆皮烤鴨聞名的老字號在老饕心中應該很有份量，獲得米其林青睞後，更讓Google評分數衝上3300，大家吃過了嗎？

澳門：法國、葡萄牙特色菜

米其林在廣東話裡叫「米芝蓮」，大家在打聽美食時別錯過哦！

如果你想試試歐洲菜系，澳門米其林星級法國餐廳有Alain Ducasse和新葡京酒店裡的「天巢」－忍不住提一提江振誠的創新川菜「川江月」和平價的必比登葡萄牙餐廳「O Castiço」，Pei小編很愛的「馬介休魚薯球」是澳門人很熟悉的葡國小點，你也可以試試看哦！

全球米其林價格排行：丹麥最貴、上海與京都緊追

前幾年丹麥的Noma帶起一波北歐餐飲風潮，有這「全世界最佳餐廳」，哥本哈根成為全球吃米其林最傷荷包的城市……一個套餐可以要價1萬2千台幣！

亞洲師傅也備受米其林肯定 圖為星星得主逸東軒 /來源： MichelinGuideHongKongMacau
亞洲師傅也備受米其林肯定 圖為星星得主逸東軒 /來源： MichelinGuideHongKongMacau

還有哪些城市的米其林要價不斐呢？　

1. 全球最貴：丹麥哥本哈根

2. 中國上海

3. 日本京都

4. 新加坡

5. 法國巴黎

6. 瑞典斯德哥爾摩

7. 香港

8. 荷蘭阿姆斯特丹

9. 美國紐約

10. 義大利米蘭

不過大家還是可以在旅途中搜尋價格親民的「米其林必比登」，嘗試米其林專家推荐的小吃、簡餐、甜品！

這麼豐富的巧克力點心 　我想專程到香港吃 / 來源： MichelinGuideHongKongMacau
這麼豐富的巧克力點心 　我想專程到香港吃 / 來源： MichelinGuideHongKongMacau

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天；Pei小編祝大家平安健康！

品酒之旅去哪裡？ 世界「最佳葡萄酒莊」榜單揭曉！ 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　　

米其林 法國 澳門

延伸閱讀

第四屆進博會首批展品 空運抵滬

跨海合體蔡健雅 法國前第一夫人美成這樣

米其林評鑑將納高雄 高雄萬豪酒店推星光饗宴秒殺

泰國擬鬆綁 已接種疫苗者11月入境曼谷免隔離

相關新聞

最超值「米其林餐廳」TOP10城市台灣也上榜！全球最貴星級料理在哪裡？

亞洲近年颳起「米其林旋風」，在這些城市可以用更少的預算吃米其林寵愛自己，台北也有哦！

「心累」不藥而癒！ 精選8間全球「健康養生旅宿」 來趟身心靈之旅

疫情從2019持續至今，大家都非常關注各國何時解封開放，疫情後的旅程大家都應該厭倦了走馬看花的旅遊模式，更想找尋一些以健康養生為主題的旅遊地點。 因此，就趁著入秋之時來一場治療身心靈的旅行，以

全球城市安全指數大體檢！哥本哈根奪冠、台北榜上有名還勝首爾

無論是旅遊或生活，資訊安全、健康保障、設施安全、人身安全與環境安全都是幸福感的來源。今年丹麥得第一，台北也拿了高分！

頂級世界100大酒店出爐！奢華旅宿也玩穿越風 前10大有坐落在千年古寺中的時髦建築

美國旅遊雜誌《Travel +Leisure》每年都會選出世界前100大酒店（The World's Best Hotels），今年受新冠肺炎疫情影響，名單相較往年晚了一個月出爐，投票期間落在1月11日至5月10日之間，因疫情關係由讀者追溯過去這3年的旅遊經驗，所有頂級酒店、度假村的SPA、餐點、住房、設施、位置、服務等都是評選內容，而前百大中表現最強勁的國家是印度，總共有12個酒店入選，其次是奪得了7個席次的墨西哥，而以地區而言，勝出的則是加勒比海、非洲南部等地區。

奧運主辦城市如何持續創新？　東京、雪梨、倫敦正打造未來型都市

智慧城市、無人客服和能源再生等「為未來做打算」的政策是各國都市的一大挑戰，主辦過奧運的東京、雪梨、倫敦這三大城市有什麼超前想法？下次旅行就來一探究竟！

解封後哪裡最欠玩？這十大國家網友最想「遠飛」 地雷旅伴記得閃

還記得你上次出國是什麼時候嗎？2020年初Covid-19病毒大爆發後，全球觀光大受影響，疫情至今已經一年半，隨著疫苗施打，部分國家也開始有條件開放，簽署旅遊泡泡等雙邊合作，大家也更加期待有朝一日能重返出國旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。