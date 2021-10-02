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全球城市安全指數大體檢！哥本哈根奪冠、台北榜上有名還勝首爾

聯合新聞網 / MilliUN Miles
哥本哈根市區的Christiansborg有老屋有運河　是很好旅程起點　　/ 來源： Nikolaj_Kirken，wikipedia
哥本哈根市區的Christiansborg有老屋有運河　是很好旅程起點　　/ 來源： Nikolaj_Kirken，wikipedia

圖文/Pei

無論是旅遊或生活，資訊安全、健康保障、設施安全、人身安全與環境安全都是幸福感的來源。今年丹麥得第一，台北也拿了高分！

世界各大城市　哪裡最安全？

答案是丹麥首都－哥本哈根！

丹麥的風力發電機像白色森林一樣可愛 　 / 來源： wikimedia
丹麥的風力發電機像白色森林一樣可愛 　 / 來源： wikimedia
哥本哈根的綠地非常療癒　 / 來源： flickr
哥本哈根的綠地非常療癒　 / 來源： flickr
「經濟學人」公布的2021城市安全指數報告中，以資訊生活安全、健康保障、設施安全、人身安全與環境安全，在76個細項上對60座城市評分；北歐城市總是能在各種幸福、宜居排名拿到好成績，那其他大洲呢？

加拿大的多倫多今年排第2, 新加坡第3, 然後是位列第4,5的澳洲雪梨、日本東京等生活水準不錯的城市，都沒讓人太意外。台北則都是榜上有名，勝過許多大城、所有標準都在國際平均之上！

紐西蘭的威靈頓非常舒服 / 來源：maxpixel　　
紐西蘭的威靈頓非常舒服 / 來源：maxpixel　　
以單項來看，奪冠城市與台北相較如下：

資訊生活安全－雪梨（台北：30　勝首爾）

健康保障－東京（台北：21　勝阿姆斯特丹）

設施安全－香港（台北：25　勝布魯塞爾）

人身安全－哥本哈根（台北：19　勝香港）

環境安全－威靈頓（台北：14　勝雪梨）

綜合排名－哥本哈根（台北：24　勝首爾）

面對疫情、氣候環境變遷　這些城市做了什麼？

丹麥是連歐洲人都公認的「超前佈署」領先者，在許多環境相關的世界排行榜，總能名列前茅；哥本哈根引領全國，從再生能源、廢物利用、城市綠化、空氣品質改善、到防堵恐怖攻擊和貪腐，都是全球城市的模範生，說她是地球上最棒的城市，大概也不為過。

雪梨的美 讓人流連忘返 　 / 來源： wikimedia
雪梨的美 讓人流連忘返 　 / 來源： wikimedia
澳洲雪梨則拿到「資安最佳」城市第1，是因為從網路安全、隱私保障和網路覆蓋率來看，都是全球最好的，未來將打造的先進「雪梨航空城」也讓人非常期待！

在疫情未了的今天，公共衛生和健康照護是大家最關心的話題。今年剛獲得「全球最乾淨機場」獎的東京，在「健康照護」這一項也得了個世界第1，提供居民最完備的身心健康保障、新冠肺炎防疫措施，並反映出擁有全球最長壽居民的背後功夫－希望還在努力控制疫情的東京可以打贏這場困難的仗！ 　　 　

抗疫生活在東京　 / 來源： flickr　
抗疫生活在東京　 / 來源： flickr　
香港人們努力讓城市運轉　創造奇蹟 / 來源： maxpixel　
香港人們努力讓城市運轉　創造奇蹟 / 來源： maxpixel　
「公共設施」方面，最安全的城市是我們的鄰居－香港。在公共交通安全﹑行人與無障礙行動空間、災情應變、水源供應和電力儲備方面，都拿到高分；要讓人口這麼高密度的城市維持高效率的運作，真是非常不容易。　　

無論是旅遊或生活，希望大家選擇前往的都是能讓人放心走跳的安全城市！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天。

Pei小編祝大家平安健康！

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東京 香港 澳洲

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