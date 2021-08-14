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炸雞控天堂！首家「肯德基旅店」快閃11晚，一鍵呼叫「免費KFC炸雞」送到房

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／英國肯德基推特
圖／英國肯德基推特

炸雞控夢想之地誕生！速食業巨頭之一「肯德基」憑藉酥脆炸雞虜獲全球饕客芳心，而日前英國倫敦更出現了首間「肯德基主題旅店（HOUSE OF HARLAND）」，8月中旬開放11晚限定的住宿，入住期間還享有免費炸雞的客房服務，讓粉絲興奮直呼想到KFC快閃旅店度蜜月。

圖／英國肯德基推特、House of Harland網址
圖／英國肯德基推特House of Harland網址

夏季限定「肯德基旅店」位於倫敦，房型採經典紅白主題色，裝潢隨處少不了肯德基創始人哈蘭·桑德斯（Colonel Harland David Sanders）上校的標誌，還配有影廳設備及遊戲機台。而最受期待的莫過於房內醒目的「PRESS FOR CHICKEN按鈕」，只要按下裝置，就會有免費肯德基招牌炸雞直送到房，坐著爽嗑炸雞太療癒，每房售價111元英鎊（新台幣4200元）。

圖／英國肯德基推特
圖／英國肯德基推特

肯德基快閃旅店即日起開放預訂，營業期間為8/18至8/29限量供應，但有不少粉絲回饋開放首日網站系統就無法操作，亦有人求釋出空房，展現高人氣。值得一提的是，官方宣佈收益將全數捐贈予肯德基基金會，用以資助年輕人。

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