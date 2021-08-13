「全球最佳機場」評比　卡達終結新加坡連莊、日本最強！

圖文/Pei

機場是旅客留下第一印象和最後依依不捨的最後一站，新加坡樟宜機場一直被公認體驗最優，不過今年中東拿下第一，日本三大機場也強勢上榜！

新加坡樟宜機場讓位 中東豪華機場全球最優

Skytrax的全球航空評分，總是很有指標性，每年公布「最佳機場」名單總能讓人幻想著親眼看見的感覺，經過一年多的疫情，這次的評分也納入安全設計和防疫措施；Pei小編這就帶大家來看看今年前十名都獎落誰家吧！

到多哈機場體驗中東風情 / 來源： wikimedia 位於海灣和伊朗相望的中東國家－卡達，Hamad國際機場和新加坡機場概念有點類似，以綠洲、「水」為主題，機場內呈現植物豐富、欣欣向榮的景象－它還附有游泳池和藝術裝置，提早大半天來機場也是非常好的主意。

卡達雖然不大，藉由前幾年豪氣贊助世界盃和網球錦標賽等大型體育賽事、領先阿拉伯世界經營觀點多元開放的「半島電視台」而廣為人知，女性雖然比較難取得卡達簽證，但連年獲得「全球最佳商務艙」獎項的卡達航空，還是很值得享受的喔。

市區的Souq Waqif 傳統市場內藏老舖名店 / 來源： wikipedia 往年都是常勝軍的新加坡樟宜機場則排到第3名，仍然奪得「全球最優機場服務」獎項，整座建築也非常熱鬧有看頭。

日本機場佔據top10 三個位置

總給人夢幻想像的日本，光是機場都讓感到興奮！

最美機場排名前10的，日本就有3座機場上榜－有第2名的羽田、第5名的成田和第9名的關西機場，下次到日本，一定要多花時間好好逛機場探索她們的美感。

到羽田機場眺望富士山！ / 來源： wikimedia 羽田機場的江戶小路非常有特色 / 來源：flickr 第2名的羽田機場同時被選為「全世界最乾淨的機場」，另外日本為了準備2020東京奧運，特別規劃了一條直通東京車站的新線路，以後大家有機會到東京，從機場出發不到20分鐘就會到市中心囉！

羽田機場的「天空精釀」、飛機主題膠囊旅館和觀景台，也都是非常有特色的景點，怎麼能錯過呢？

歐洲德國、瑞士、英國3座機場上榜

大家也很關心童話般的歐洲，都有哪些機場獲得top 10評分呢？

答案是德國慕尼黑機場獲得第6、瑞士蘇黎世第7、英國的希思羅機場第8 !

先說說英國希斯羅，她是全英國，甚至全世界最繁忙的機場之一，光是跨境航班的數量就達到全球第1！

倫敦London Heathrow是英王國精彩旅程的開端 / 來源： wikimedia 2020年疫情下的慕尼黑機場 屋頂的翅膀感覺更壯觀 / 來源： flickr 德國南部浪漫之都慕尼黑的機場呢，也曾經獲得「全歐洲最佳機場」的美名，緊追荷蘭的阿姆斯特丹機場哦。

要不要把「最佳機場」排名直接放進下次旅行的清單呢？請收下－

1. 多哈Hamad International Airport

2. 東京Tokyo Haneda

3. 新加坡Changi Airport

4. 仁川Incheon

5. 東京Tokyo Narita

6. 慕尼黑Munich Airport

7. 蘇黎世Zurich Airport

8. 倫敦London Heathrow Airport

9. 關西Kansai International Airport

10. 香港Hong Kong International Airport

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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