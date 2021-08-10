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不必住防疫旅館囉！ 這兩種人瘋到帛琉打疫苗

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2.0版帛琉旅遊泡泡拍板重啟！僅需5天加強自主健康管理+9天一般自主健康管理，無需住宿防疫旅館，；圖片／帛琉觀光局提供
2.0版帛琉旅遊泡泡拍板重啟！僅需5天加強自主健康管理+9天一般自主健康管理，無需住宿防疫旅館，；圖片／帛琉觀光局提供

自7/27疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會中表示，帛琉旅遊泡泡現階段符合重啟條件後，各界即關注相關檢疫措施如何規範，今(8/9)日陳時中拍板：前往帛琉的返台旅客，僅需5天加強自主健康管理+9天一般自主健康管理，第5天進行PCR檢測，無需住宿防疫旅館，並與交通部討論，帛琉旅客如何在機場入境時可以與國際旅客分流，會是防疫重點。

帛琉旅遊泡泡2.0大利多這兩類族群趨之若鶩

雄獅旅遊、鳳凰旅遊、加利利旅遊等自從將帛琉旅遊預購產品上架後，立即收到踴躍需求單，業者推估有三大原因，一是帛琉方面承諾準備疫苗，提供旅客施打，二是此波泡泡開放自由行，三是旅客將受惠於旅遊泡泡的特許，不需於返台時住宿防疫旅館14天。

4月旅遊泡泡因為售價高、團體操作、檢疫措施等而告破滅，2.0版旅遊泡泡誘因增加，吸引哪些族群到帛琉呢？台大國企系教授陳厚銘分析，目前市場銷售熱度高，研判會有兩類族群前往，一是年輕族群，第一劑都還未施打到，第二類是年長族群，他們可能打完第一劑AZ，可到國外混打第二劑，或等不到第二劑的莫德納。

關島買氣轉移到帛琉雄獅已接到3家企業洽詢

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，帛琉5天及4天團體行程已開出8/14、8/21、8/28、8/18、8/25共5個航次，截至目前需求單總數已累計1,000多筆，正積極申請包機許可，不過在尚未收到官方公文前，行程都只是預購，不會向旅客收取訂金。

關島率先推動Air V&V疫苗支援計畫，雄獅旅遊7、8月推出關島機+酒包機，在市場上熱銷，也有很多企業洽詢，補助員工到關島打疫苗，雄獅旅遊表示，關島後期因為返台旅客皆需住宿14天防疫旅館隔離政策等因素，需求減緩。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，奠基於關島疫苗旅遊的成功，雄獅將經驗複製在帛琉，目前已至少3家以上科技業上市櫃公司洽詢員工旅遊，雄獅也已派駐8位主管含總經理前進帛琉，為旅客提供更全面的服務。

帛琉的無毒水母湖潛水是最大賣點之一；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉的無毒水母湖潛水是最大賣點之一；圖片／帛琉觀光局提供

日前一波赴美打疫苗熱潮，傳言有旅行社在廣告文宣中主打疫苗旅遊，後經觀光局關切與指正，旅行社業者不得以醫療行為招攬組團，在這一波帛琉旅遊泡泡又被媒體輿論所關注，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶對此表示，過去台灣旅遊業也操作過像大陸來台觀光團的旅客想進行醫美、健檢等業務，為了不違反交通部觀光局的規範，採取的原則是，旅行社不直接在行程載明，以諮詢協助的方式介入，例如可以在行程上安排提供自由活動時間，或由地接社協助處理，費用直接在醫療院所支付，或是採落地付款，以避免違規的爭議。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196354

帛琉 觀光 關島

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