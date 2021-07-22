睽違16個月！公主遊輪復航「阿拉斯加—西雅圖」航線　5大特色必體驗

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】

在美國國會豁免海事法規定鬆綁後，美國遊輪業終於得以復甦，公主遊輪也將在美國恢復營運，而睽違一年的夏季阿拉斯加航線終於得以復航，公主遊輪阿拉斯加往返西雅圖為期7天的航程，將於7╱25至9╱26由「盛世公主號」（Majestic Princess）服役啟航。當旅客在復航日登上「盛世公主號」時，賓客將受到船長、高階和一般船員的熱烈歡迎，也是公主遊輪疫情爆發16個月以來首次接待賓客，讓公主遊輪團隊引頸期盼。

▲在復航日登上「盛世公主號」時，賓客將受到船長、高階和一般船員的熱烈歡迎。 圖：公主遊輪／提供

過去幾年長駐台灣的「盛世公主號」，是獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的旗艦型遊輪，自2018年隆重開啟台灣基隆母港航次，2019年也攜手觀光局啟動「Local Connections在地體驗計畫」彎靠高雄，一直受到台灣旅客的歡迎，滿意度高達9成7，也在2019年於台灣迎來100萬人次旅客搭乘里程碑，之後更配合季節推出日韓雙國的櫻花主題航次，讓台灣旅客留下深刻的印象與好評。

7╱25至9╱26期間由「盛世公主號」推出的西雅圖出發往返的阿拉斯加7天航程，將拜訪冰河灣國家公園、淘金歷史景點─史凱威、鮭魚之鄉─凱契根、以可觀賞棉田豪冰河和座頭鯨著稱的朱諾等港口。

穿戴式裝置「海洋勛章」 無接觸服務讓旅遊安全更加分

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示，疫情後對保持社交距離和零接觸的需求增高，配載高科技設施服務的「盛世公主號」，採用屢獲殊榮的免費穿戴式裝置「海洋勛章」（OceanMedallion™），取代傳統的船卡，運用高科技物聯網 （IoT, Internet of things） 創新技術，提供「盛世公主號」無接觸與個人化服務選項，讓遊輪旅遊安全更加分。

「盛世公主號」提供海上最佳Wi-Fi勛章網路（MedallionNet™），提供前所未有的快速、無限制、可靠且經濟實惠的連接，每個客艙都設有分享器，因此賓客可以播放喜愛的電影、節目、遊戲和音樂；連接到最喜歡的社交媒體網站；在船上的任何地方進行視訊聊天等。因此賓客可以與他們所愛的事物和人保持聯繫，並輕鬆分享假期回憶。

目前也宣布船員通訊（CrewCall™）按需求服務可在客艙電視和勛章假期（Medallion Class）應用程式上使用，並利用創新的海洋勛章（OceanMedallion）將船員引導到賓客的確切位置，以便為賓客提供服務。

附加功能包括：

★無接觸登船與離船 ★自動解鎖艙房

★無接觸式交易 ★簡化安全培訓

★隨處隨選點單 ★行動服務請求

★行動的遊戲和投注 ★智慧裝置娛樂內容





盛世公主號吃、喝、玩、樂 五大必體驗特色

遊輪就像是一個「海上移動度假村」，吃、喝、玩、樂一船搞定，身為旅遊愛好者的各位，不能不知道盛世公主號的經典5大特色：

位在高39公尺的海上天空步道，以透明玻璃製成，隨時可以看見大海最美的 藍色，同時也是熱門的拍照景點。

▲玻璃步道刺激又浪漫。 圖：公主遊輪／提供

★海上最大免稅店

出國除了吃吃喝喝，最重要的就是買！盛世公主號上的免稅精品店都是美國價格再免稅，找不到更划算的地方了。

▲琳琅滿目商品讓您買好買滿。 圖：公主遊輪／提供

★星空露天電影院

超巨大LED螢幕不論白天或晚上都可以擁有最高的觀看品質，且夜晚時分在躺椅上邊放鬆邊吃免費爆米花，無限放鬆。

▲夜空下吹著海風愜意觀賞電影。 圖：公主遊輪／提供

★奢享床墊

出國玩就怕因認床認枕頭睡不好，由美國臨床睡眠博士所設計的海上最佳床墊，馬上解決這項煩惱，讓賓客吃得飽也睡得好。

▲頂級床墊助遊客天天好眠。 圖：公主遊輪／提供

★Discovery探索營

不僅是小孩的天堂也是讓大人擁有真正假期的好推手，依照年齡不同分別提供適合的遊戲區域，還有專業人員陪同，甚至教導簡易有趣知識，孩子玩得開心，父母也隨之安心。

▲有專人帶領的體驗遊程。 圖：公主遊輪／提供

「盛世公主號」由雙船長輪流掌舵 讓阿拉斯加復航之旅更加完美

「盛世公主號」阿拉斯加復航由船長迪諾．薩加尼（Dino Sagani）和船長東尼·德雷珀（Tony Draper）將在「盛世公主號」上輪流掌舵，領導一個擁100多年航海經驗的高階船員團隊。其中船長迪諾．薩加尼（Dino Sagani）已為公主遊輪服務了26年，於1995年加入公主遊輪公司，並於2007年晉升為船長，時年37歲，這使他成為公司歷史上最年輕的船長。並在「盛世公主號」於2017年首次亮相時被任命為該船船長。

此外，迪諾．薩加尼（Dino Sagani）曾指揮多艘公主遊輪船隻，包括碧海公主號、黎明公主號、藍寶石公主號、鑽石公主號、加勒比公主號與黃金公主號，並擔任皇家公主號和帝王公主號的救援船長。

而船長東尼·德雷珀（Tony Draper）在英國皇家海軍的民用供應和後勤部門皇家艦隊輔助隊開始了他的航海生涯，在1994年獲得碩士證書後，隔年作為海島公主號的領航員加入了公主遊輪團隊，並自2006年以來，指揮公主遊輪多艘船隻，包括2013年皇家公主號的就職典禮，有幸接待了該船的教母—劍橋公爵夫人凱特王妃；也曾擔任多艘遊輪船長，包括紅寶石公主號、翡翠公主號、皇冠公主號、加勒比公主號、黎明公主號、太陽公主號和珊瑚公主號的船長，以及姊妹公司P&O Australia的船長。相信在兩位經驗十足的船長領航之下，「盛世公主號」阿拉斯加復航之旅更加完美。

▲近距離觀賞阿拉斯加冰河美景。 圖：Shutterstock／來源

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