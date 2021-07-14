出發美國自由行「機票規劃」靠自己！ 美國可免費施打疫苗城市報你知

隨著第一劑疫苗施打率超過整體人口5成，美國的新冠肺炎疫情逐漸趨緩，許多州也開放旅客免費施打疫苗以刺激觀光。由於目前持有台灣晶片護照者短期觀光和商務赴美免簽證，只要事先申請線上旅遊許可授權（ESTA）即可停留90天，近期已有不少網紅與部落客分享快閃美國接種疫苗的過程，使得有就學和洽公需求的台灣民眾，開始思考前往赴美接種疫苗的可能。

美國開放旅客免費施打疫苗，有不少網紅與部落客分享前往美國接種疫苗的過程；圖片／123RF

究竟台灣人直接到美國打疫苗行不行? 哪些州有開放外國人施打疫苗？以及如何挑選划算的航班和機票，我們彙整以下相關資料，協助有需求的國人。

入境美國就可打？施打疫苗看這裡

美國目前已有超過20州不限居住地點可免費接種疫苗，以國人熱愛前往的加州來說，洛杉磯國際機場（LAX）和舊金山國際機場（SFO）皆提供年滿18歲以上的民眾免費注射一劑型的嬌生（Johnson & Johnson`s）疫苗。洛杉磯國際機場疫苗接種地點位於於第二和第六航廈，營業時間為週一到週六的早上7點到下午5點；舊金山國際機場則是位於3樓出境大廳A側，國際旅客抵達可領取行李出檢查區後再前往，營業時間為週一至週五的早上8點至下午5點。除了機場以外，連鎖藥局Walgreens、CVS和大型賣場 Walmart、Costco、Kroge等，也都接受民眾前往施打新冠肺炎疫苗。由於從台灣飛往加州時間較短，當地也有不少華人旅行社可進行旅遊、交通、翻譯方面各項協助，增加在停留在的舒適度，對預計前往美國施打疫苗者來說是不錯的選項。

更多訊息：加州公共衛生署（CDPH）、洛杉磯公共衛生局、舊金山國際機場

美國的新冠肺炎疫苗施打率高，除了一般診所外，連鎖藥局和部分大賣場也提供施打；圖片／欣傳媒資料庫

美東觀光重鎮紐約州的約翰·甘迺迪國際機場（JFK），五月曾短暫設立快閃站，提供入境者施打嬌生疫苗的服務，目前也持續在州內各處成立快閃站，替有需求的民眾注射疫苗。

更多訊息： 紐約州衛生署（NYDOH）

另外，關島政府預計於7月推出 AIR V&V（Vaccines & Vacation）計畫，歡迎遊客前往關島接種後順便旅遊，雖然會需於指定防疫旅館隔離7天後才能自由活動，也有880元美金的檢測相關費用，但由桃園機場直飛關島僅需3.5小時，機票價格約是飛往美國西岸的一半不到，時間也只比台灣快2小時，持6個月以上效期之中華民國晶片護照及身分證正本，以及登機前72小時之PCR檢測陰性報告入境，即可前往指定防疫旅館，對有需求的旅客也十分具有吸引力。

更多訊息：關島公共衛生社會福利部（DPHSS）、雄獅旅遊關島機加酒

疫情期間出國機票怎麼選

知道哪裡可以接種疫苗後，接下來就是機票問題了，過往民眾出國會認為轉機沒關係，只要價格低就好，但以防疫的角度來說，長時間的飛行已不小的風險，若還需轉機，接觸的旅客又更多，在無法考據所有人旅遊史的情況之下，風險性又大幅增加，因此，儘管現在直飛的班機機票價格高昂，但在非常時期，建議還是選擇直飛班機為主。

近期長榮航空和中華航空直飛洛杉磯和舊金山機票來回經濟艙機票價格，大約落在6萬到7萬之間，班次也較先前增加。長榮航空6、7月天天都有直飛洛杉磯的班機，每週一、三、五、六、日也有直飛舊金山的選擇；中華航空6、7月直飛洛杉磯的班次則是每週四、日各一班，舊金山為每週四一班。

但上述價格還不包括在當地的生活花費，以及住宿、交通安排等等。由於配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，旅行社業者按規定不可組團赴國外旅遊，僅可單獨銷售機票或飯店，以及機加酒自由行的組合，以雄獅旅遊為例，短期行程洛杉磯7天4夜97,900元起、舊金山快閃4天2夜76,900元起；想長期停留的遊客也有洛杉磯超值機加酒29天26夜或舊金山機加酒25天23夜可供選擇，若想一次預定機票和飯店的旅客不妨前往參考。

赴美施打疫苗停看聽

雄獅旅遊美國分公司同仁前往加州Walgreens接種疫苗；圖片／雄獅集團

不過，以現在各國疫情仍未完全解除的狀態下，長途旅程仍有不小的染疫風險，疫苗施打也可能產生副作用，加上目前入境台灣仍須隔離14天，建議還是多方考慮後再下決定。若是恰好有留學或商務方面的需求需入境美國，也請務必於出境前和入境後，依據台灣衛生福利部疾病管制署和美國疾病管制與預防中心的指引，做足一切準備，並且遵照美國當地的防疫規定，保護自己也保護他人的健康！

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194617