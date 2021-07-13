全球跨境交流重啟，下一步你需要的是「疫苗護照」？

全球受到COVID-19疫情肆虐將近一年半的時間，終於在各國人民陸續接種疫苗後，有效降地確診數，迎來一片曙光，時序也在進入盛夏後，喜迎風光明媚的好時節，不少國家看準疫情逐漸降溫與境內解封的趨勢，想好好把握以往的旅遊旺季，疫苗護照便成了熱門的關鍵詞，以有條件的規範開放邊境，透過此通行證，人民有望回歸自由，甚至開放國與國的邊境，開放旅行、經濟等交流活動，加速恢復以往熱鬧的榮景。

疫苗護照是什麼？

疫苗護照（Vaccine Passport），其概念為新冠疫苗預防接種證明書，用來記載個人接種疫苗的相關資訊，可透過手機行動載具或是掃描QRCODE，來得知個人身分、疫苗接種廠牌、接種時間及接種地點，或是曾經染疫但已產生抗體的紀錄。在已核准使用疫苗護照的國家境內，可用來證明個人接種資訊或免疫狀態，人民可以自由進出公共場所、搭乘交通運輸工具；從國外入境者持疫苗護照則有機會免去入境隔離的規定。

全球各國推行狀況、台灣現況

全球並沒有統一推行的疫苗護照系統與做法，為單一國家或區域間自行訂定的跨境、境內通行模式，目前陸續啟用的地區有歐盟、以色列、中國等，另外也有正在研議相關政策的日本、越南，未來國與國之間如何互相認可疫苗護照的效力，加速通關作業、鬆綁入境限制仍需持續關注。而台灣先前疫情指揮中心曾表示，考量目前全國人民施打率未普及，且國民所施打的廠牌不一、保護力不同，即使接種疫苗後仍有可能確診等因素，在沒有足夠時間觀察疫苗與病毒相關趨勢前，暫不考慮使用。

已推行疫苗護照的主要形式與應用範圍

歐盟

歐盟宣布7月1日起，成員國全境通過使用歐盟數位新冠證明EU Digital COVID Certificate，凡持此證明即可在27個成員國間快速通關，享有免隔離免篩檢待遇。在這份疫苗護照中，將包含個人姓名、出生日期、頒發證書的成員國及帶有數位簽名的QRCODE（用來驗證身分真實性與保護個資安全），掃描後會顯示個人疫苗接種資訊、核酸篩檢結果或曾染疫已康復證明，以上其一內容。其證明書的疫苗接種僅認可輝瑞（Pfizer-BNT）、莫德納（Moderna）、AZ及嬌生（Johnson&Johnson）等4種廠牌，若需施打2劑，也將在第2劑接種完14天後才算完成接種。國家醫療系統、醫院、衛生所等地會核發紙本接種證明，另可申請電子條碼，國民再透過指定APP掃描後即可取得數位證明。歐盟版的疫苗護照是由歐盟統籌，此措施非強制性的規範，成員國仍可依照國家規定對入境者提出限制，不代表得到證明就能在歐盟地區暢行無阻。目前台灣人入境歐盟需遵照各國規範，而限制仍變化的相當快速，詳細規定可由外交部領事事務局國人申請外國簽證查詢。

▸各國疫苗護照啟用狀態與相關限制查詢：https://reopen.europa.eu/en

以色列

以色列是全球疫苗施打率最高的國家，其推出的以色列版疫苗護照，稱為「綠色通行證」（Green Pass），凡接種完兩劑疫苗或曾經感染新冠肺炎但已痊癒者，可透過應用程式或電話申請取得。人民可持「綠色通行證」自由進出健身房、電影院、購物中心、酒吧等公共場所，但目前並不提供外國公民申請相關認證。

在以色列已陸續開放「綠色通行證」者，可自由進出公共場所；圖片來源／欣傳媒資料庫

中國

中國版的疫苗護照稱作「國際旅行健康證明」，提供中國公民及擁有居住權的外籍家庭成員探親、家庭團聚、奔喪及往來中國工商、持有效APEC商務旅行卡人員經貿等用途申請，持中國身分證者可透過微信搜尋「防疫健康碼國際版」註冊，填妥資料，內容將詳載個人基本身份訊息、核酸檢測結果、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種資料，可以手機出示電子頁面，亦能列印成紙本。

另開放有中國外交、公務等需求的外籍者，由防疫健康碼國際網頁註冊登入，填妥個人資料，上傳疫苗施打證書完成申請，不過依照目前中國政策入境時仍需隔離，相關規定依照該國調整不斷更新。

中國已開放外籍者持特殊事由申請「國際旅行健康證明」，不過迄今入境仍需要遵守隔離政策；圖片來源／欣傳媒資料庫

疫苗護照現存疑慮

疫苗護照發起的初衷是為了重啟社會運作，不過疫苗護照概念發想至今，仍有另一派提出質疑，認為裝載於電子設備上的疫苗護照所顯露的個人身訊息，有妨害隱私的疑慮，安全性也備受考驗。此外，全球疫苗分配不均，對於僅有少量疫苗可供施打的國家來說，將有可能被排除於疫苗護照的使用資格，有公平性的爭議。世界衛生組織則指出，疫苗雖然能緩解病毒傳播，但未有數據可以佐證疫苗施打後，還需要一段時間來觀察疫苗效用及人民接種後病毒活動狀態。

撰 文／楊芝珉

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194972