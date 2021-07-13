打完觀光疫苗補營養！ 6家關島在地人推薦「人氣必吃餐廳」

關島Air V&V計畫正式啟動後，7/6起台灣直航關島的班機已陸續出發，旅客也將展開體驗打疫苗兼觀光之旅，配合政策更新7/4零時起入境免隔離，且於抵達第2天即可接種疫苗，施打後身體狀況良好的旅客就可以開始在關島趴趴走囉！島上擁有多元的自然風光，戰事、殖民背景濃厚的歷史文化等著旅人探尋，當然也不能錯過具當地風味的美食，首推在地特色查莫洛料理、BBQ烤肉、人氣速食店、夜生活海灘酒吧，是造訪關島必嚐的迷人滋味！

Meskla Dos

位於Kmart對面的Meskla Dos分店，是當地人氣漢堡店；圖片來源／讀者提供

獲獎無數的Meskla Dos，是關島超人氣漢堡店，分別於2013年贏得Guam BBQ Block Party Competition，2014年及2016年則得到關島BEST BURGER的殊榮，目前在關島僅有2間分店，位於Kmart對面的分店則是遊客最常造訪的分店之一（下杜夢店休息中）。店面為一層樓的建築，外觀、內裝簡單樸實，沒有連鎖速食店的華麗裝潢，散發著家庭餐廳的溫馨氣息。菜單上的漢堡、吐司依照主食區分成牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、素食等幾大類，每份餐點皆含有生菜、洋蔥、番茄等配料，並附上熱騰騰的炸薯條。招牌必點為炸蝦漢堡，曾榮獲2014年比賽冠軍，值得一嚐，而喜歡牛肉的旅客可以選擇最多人點的Kuetes起司漢堡，飄散著碳烤香的牛肉排佐上特殊醬料，鮮嫩多汁，若同桌有多人可分食，還可以點上16OZ的巨無霸款Maga Lahi Burger嚐鮮一下，另外以自製醬汁翻炒入味的BBQ豬肉漢堡，風味十足的口感，也非常受歡迎。

曾獲獎的招牌炸蝦漢堡，是Meskla Dos人氣必點；圖片來源／讀者提供

地址：413 A&B N. Marine Corps. Dr., 14A, Tamuning, GU 96913​（Kmart對面）營業時間：11:00-22:00連絡電話：671-646-6295​官網：https://www.mesklados.com/

Pika’s Café

位於杜夢灣大街的Pika Café，以在地特色料理查莫洛（Chamoru）及加州風味的早午餐聞名，並以Buy local,Eat local,support local為口號，與當地農家合作，選用在地最新鮮的食材，除了用於料理，也在店內販售。不僅觀光客喜愛，也相當受到當地人歡迎，每天早上七點半開業，僅供餐至下午三點，晚到還得排隊候位。查洛莫屬當地原住民風料理，融合不同殖民時代的文化背景，加入洋蔥、薑黃、椰子、辣椒、檸檬等食材，呈現出甜中帶酸與辣的多層次口感，餐點依照營業時段，提供早餐及午餐2種不同菜單，早餐供應班尼迪克蛋、捲餅、炒飯等主食，其中Loco Moco牛排肉佐蘑菇奶油醬飯為店家推薦。午餐則有巧巴達三明治、帕里尼、燴飯等多樣選擇。

Loco Moco為Pika Café老闆推薦菜色之一；圖片來源／翻攝於Pika Café臉書

地址：Located across St. John's School營業時間：早餐 07:30-11:30、午餐11:30-15:00聯絡電話：671-647-7452官網：https://www.pikascafeguam.com/

PROA Restaurant

來到關島想品嚐當地特色又兼具精緻風格的一餐，首選PROA準沒錯！PROA在關島指的是查莫洛人出海捕魚的小船，因此又稱為帆船餐廳，是一間融合查莫洛與法式風味的名店，在Trip Advisor（旅遊評論網站）上的關島餐廳排名名列前茅。店內提供開胃菜、沙拉、主食、飲品等多種選擇，其中招牌必點菜色非BIG FELLER TRIO莫屬，將牛小排、肋排與雞肉拌入查莫洛風Finadene 特色醬汁，一口咬下，感受到細緻的肉質裹上醬汁的焦香，再配上一口紅飯，絕對是道令人難以忘懷的關島滋味。飽餐一頓後，別忘了來份巧克力蛋糕、紅絲絨蛋糕、紐約經典起司蛋糕，或是椰子香蕉奶油派，為這餐畫下完美的句點。PROA餐廳每到用餐時間總是座無虛席，建議旅客出發前先於網站訂位，以免向隅。

結合查洛莫與法式風格的PROA Restaurant，用餐環境也相當舒適；圖片來源／翻攝於PROA Restaurant臉書

地址：429 Pale San Vitores Road, Tumon, Guam營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00連絡電話：671-646-7762官網：https://www.proaguam.com/

THE BEACH BAR & GRILL

於傍晚營業的THE BEACH BAR & GRILL，是來關島體驗夜生活，放鬆一下的好去處；圖片來源／欣傳媒資料庫

THE BEACH BAR & GRILL號稱關島最大海灘酒吧，其位於杜夢購物商圈北邊，與關島日航酒店相距不遠，腹地廣大，提供美食、酒吧、現場DJ音樂、娛樂表演等服務，來到這裡，可以選擇坐在半露天的室內座位，或是在陽傘下戶外沙灘躺椅上曬曬日光浴、欣賞落日餘暉，既愜意又浪漫，另外還有2座排球沙灘排球場供旅客使用，可以和三兩好友愉快地度過午後時光。傍晚時，酒吧提供各式表演，旅客可以直接訂購涵蓋餐點與演出的套裝行程，享受美食之餘，還能觀賞精彩絕倫的火舞TaoTao Tasi、拉斯維加斯沙堡魔術等大秀，一次滿足視覺與味蕾雙重饗宴。每週五、週六營業時間延長至凌晨12點，是來到關島體驗夜生活、小酌一杯的好去處。

享受美食之餘，還能觀賞精彩絕倫的火舞TaoTao Tasi、拉斯維加斯沙堡魔術等大秀，一次滿足視覺與味蕾雙重饗宴；圖片來源／欣傳媒資料庫

地址：Gun Beach RoadTumon 96913,Guam營業時間：週四16:00-22:00、週五、六12:00-00:00、週日12:00-22:00（週一至三公休）連絡電話：671-788-3688官網：https://www.guambeachbar.com/

Tony Roma's

發跡於邁阿密的Tony Roma's，並非關島在地餐廳，於皇家蘭花飯店開設據點後相當受當地人的喜愛，以BBQ豬肋排為主打料理，酸甜的烤醬覆滿肉身，配上薯條與生菜，大口咬下，萬分滿足，招牌烤乳豬肋排價格半份17美金、整份28美金，經濟實惠，份量十足。此外，亦有提供牛排、龍蝦、鮭魚等不同組合的主餐可以選擇，配上烤馬鈴薯、烤蘆筍配餐，就是一頓最道地的美式料理風味。

喜歡大口吃肉的朋友，不妨試試Tony Roma's的BBQ豬肋排，當地人都說讚；圖片來源／翻攝於Tony Roma's臉書

地址：Royal Orchid Hotel, 626 Pale San Vitores Rd.Tamuning營業時間：11:00-20:00連絡電話：671-646-0017官網：https://locations.tonyromas.com/search?q=GUAM

The Kracked Egg

開業於2013年的The Kracked Egg，位於杜夢灣街上杜夢金沙廣場對面的轉角處，提供室、內外舒適座位，每日早上六點準時營業，是當地少見的晨間餐廳，菜單供應炒飯、漢堡、肉排飯、拉麵等多種品項，亦有班尼迪克蛋、歐姆蛋等各式蛋料理，甜點則有9種風味的美式煎餅、4種口味的鬆餅及法式吐司。每道料理雖然看起來色香味俱全，但是份量也是標準美式風格，要注意餐點數量以免吃不完。

關島早餐吃什麼，來試試The Kracked Egg各種蛋料理，菜單品項豐富，皆可滿足需求；圖片來源／翻攝於The Kracked Egg臉書

地址：1051 Pale San Vitores Road, Tumon Bay Center Suite 109, Tumon, Guam營業時間：平日07:00-15:00、假日06:00-15:00連絡電話：671-646-7762官網：http://www.thekrackedegg.com/

撰 文／楊芝珉

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/195141