高空彈跳不夠High！9大嚇破膽「空中體驗」介紹　高空走繩、大峽谷鞦韆挑戰極限

許多人們一直嚮往著在天空中翱翔(小編自己就是一位),除了乘坐飛機到世界各地旅行,也能壯膽挑戰極限運動,感受心臟騰空、血壓飆高的快感,或是在高空中享用美食,似乎伸手就能碰到這片蔚藍天空。想當空中飛人嗎?本篇小編要來介紹幾個高空活動,雖然有一些在台灣還無法體驗,沒關係~先在台灣壯壯膽,等疫情之後再出發!

空中鞦韆 Swing

空中鞦韆 Swing。 圖/KLOOK

相信大家童年時期都曾到公園盪鞦韆,那你敢不敢在壯闊的大峽谷之間盪鞦韆呢?美國科羅拉多州和紐西蘭皇后鎮皆有一座巨大的鞦韆,分別為大峽谷鞦韆Giant Canyon Swing與納維斯峽谷鞦韆Nevis Swing,其中紐西蘭的納維斯峽谷鞦韆絕對能讓人嚇破膽,除了必須經過70公尺的自由落體,迎接而來的是時速高達144公里的擺盪!另一個「世界盡頭的鞦韆swing at the end of the world」,位在南美洲厄瓜多一座2260公尺的高山上,俯瞰腳底下的壯闊山巒美景超享受!

小編偷偷說:玩大峽谷鞦韆之前可是要簽下一份死亡契約哦!

熱門體驗地點:紐西蘭皇后鎮、美國科羅拉多州、南美洲厄瓜多、新加坡聖淘沙、峇里島

高空滑索/高空飛索 Zip-line

高空滑索/高空飛索 Zip-line。 圖/KLOOK

近年來相當受歡迎的空中運動,不管在國內、國外都能找到這個體驗唷!相比其他的空中活動危險程度低了許多,需要做的心理建設也少了許多XD。有的是在海面上進行;有的則是在樹林間穿梭,無論哪裡都好玩!利用繩索端兩處的高度差進行移動,享受在空中快速溜過的感覺,玩家會穿戴上與繩索相接的安全帶,加上不需要任何複雜的操作,適合各種條件的玩家進行,穿過樹林間享受速度的快感,順便也可以看見不一樣的景色~

小編偷偷說:南韓有全亞洲最長的高空滑索,從871米高的山頂滑下,時速可高達120公里呢!

熱門體驗地點:韓國南怡島、泰國普吉島、新加坡聖淘沙

高空彈跳 Bungee Jumping

高空彈跳 Bungee Jumping。 圖/KLOOK

高空彈跳起源於南太平洋,是紐西蘭萬那杜族男性的成年禮,用來證明男子們的勇氣與剛毅,當地稱為Nanggol(英文是Land Diving)。而近年來成為一項挑戰自我極限的觀光活動,從高處一躍而下體驗血壓飆升的刺激感,現在更發展出各種不同的彈跳方式讓大家挑戰,像是以不同的姿勢跳出看台、矇眼彈跳、雙人蹦極,甚至還有騎著腳踏車彈跳(小編光是普通跳法就已經無法QQ),多了更多的娛樂及挑戰性呢!

小編偷偷說:全台目前最高的跳點就在復興鄉的大漢橋唷!體驗從72公尺高(24層樓)墜下的驚悚

熱門體驗地點:紐西蘭皇后鎮、澳門旅遊塔、美國科羅拉多州、南非西開普省、新加坡聖淘沙

滑翔傘 Paragliding

滑翔傘 Paragliding。 圖/kkday

滑翔傘又稱為飛行傘,通常是從高山斜坡處起飛,與高空跳傘可是截然不同的!不用出國在台灣東部也可以體驗到隨著海風翱翔天際,俯瞰湛藍的太平洋風景~有專業教練陪同,利用兩條操縱繩控制滑翔傘方向及速度,是一項簡單好上手的飛行體驗!若在滑翔傘裝上了引擎就成為動力飛行傘Paramotoring,不同於普通滑翔傘只依賴氣流,裝有引擎的動力飛行傘本身帶有動能,因此比起普通滑翔傘更能面對空中的突發狀況。

熱門體驗地點:美國夏威夷、瑞士策馬特、法國阿爾卑斯山、韓國京畿道楊平

懸掛式滑翔 Hang Gliding

懸掛式滑翔 Hang Gliding。 圖/KLOOK

懸掛式滑翔又稱為滑翔翼或是三角翼Delta plane,與滑翔傘飛行原理相似,且亦有動力款-動力滑翔翼Microlight flying,不同點在於:滑翔翼飛行員以趴著、身體外包著一個像蠶蛹似的吊袋,背上用一個掛鉤與滑翔翼連接,並懸掛在翼體下方俯式飛行,利用身體的重心移動來操縱滑翔翼,傘狀設計也不同,是三角形並且加上鋁合金的傘架,天氣穩定時甚至可以飛行長達數小時,可以慢慢享受空中景色~

小編偷偷說:滑翔翼也可以進行相當精彩的特技飛行表演哦!

熱門體驗地點:瑞士因特拉肯、土耳其費特希耶、紐西蘭皇后鎮、美國鹽湖城

高空跳傘 Skydiving

高空跳傘 Skydiving。 圖/KLOOK

想必多數人都曾在電影中見過這樣的場景:主角一派人從行駛在空中的飛機一躍而下,接著在對的時機打開背後的降落傘,動作是這麼的流利帥氣!現在你也有機會可以體驗,高空跳傘是許多旅客到澳洲、紐西蘭或關島旅遊時一定會購買的行程之一,在專業跳傘教練陪同下進行,從飛機上一躍而下,在抵達最低跳傘高度(500公尺)前張開跳傘,緩緩降落到地表,享受重力加速度的快感,並在開傘後感受飛翔的感覺~(推薦給你:跳傘聖地就在這裡!)

熱門體驗地點:澳洲凱恩斯、阿聯酋杜拜棕櫚島、紐西蘭皇后鎮、美國關島

高空餐廳

高空餐廳。 圖/david_ghysels, dinnerinthesky_official

在台灣有許多高樓餐廳,但「高空餐廳」你有見過嗎?不同於其他高空體驗,這個體驗只需要坐好然後吃飯看風景XD在比利時有間空中餐廳Dinner In The Sky,是全球唯一的懸浮式餐廳與廚房。由起重機乘載著22名顧客、餐桌及廚房,並懸掛在40至50公尺高空中,享用米其林級美味佳餚的同時,雙腳懸空於半空中,總讓人覺得腳底涼涼的呢~但這也正是一大賣點,吸引了世界各地的旅客前來體驗!

小編提醒:上去吃飯前要先簽生死狀哦!另外,可不能隨意解開安全帶哦!

熱門體驗地點:泰國曼谷、比利時

室內跳傘 Indoor skydiving

室內跳傘 Indoor skydiving。 圖/KLOOK

又稱為垂直風洞Vertical wind tunnel、人體飛行 Bodyflight,是一種讓氣流以垂直方式流動的風洞,亦被用來使用在跳傘的訓練上,小編第一次看到這項活動是在一部影集中,當時心想這也太酷了!不需要背戴任何飛行裝備來輔助,於正式進場前會有專業教學,教你正確的飛行姿勢。現在不只在台中就能體驗到飄浮在空中的樂趣,到新加坡旅遊的同時,也可以順便到全亞洲最大的iFly館體驗,實現成為空中飛人的夢想,是項安全又好玩的活動呢!

熱門體驗地點:新加坡iFly

高空走繩 Slacklining

高空走繩 Slacklining。 圖/Wikimedia

觀賞馬戲團演出時,常會有一段走繩索的表演,過程總是讓觀眾看的膽戰心驚,搖搖晃晃快墜下的模樣真讓人捏把冷汗,但整場演出精彩絕倫!而現在你也可以親自體驗走繩運動,平時雖然看到的多是「高空走繩」,為的是吸引更多觀眾、突破自己的極限,但畢竟高空繩索屬於高危險性的運動,因此建議初級玩家先在低處進行,訓練好平衡感、靈敏與協調度,探索自己身體,掌握呼吸節奏,凝視前方並集中精神,過程依然很刺激唷~

低空跳傘/定點跳傘 BASE Jumping

低空跳傘/定點跳傘 BASE Jumping。 圖/Wikimedia

接下來介紹的這項運動幾乎可說是極限中的極限,危險程度特高,一般人可千萬不要嘗試唷!BASE為低空跳傘的四個常見地點,分別為高樓(building)、天線塔(antenna)、大橋(span)及懸崖(Earth),由於高度相對低的許多,反應必須更加敏捷快速,因此這項運動比高空跳傘更為危險,在不少地方更被立法禁止。

飛鼠裝滑翔運動 Wingsuit Flying

飛鼠裝滑翔運動 Wingsuit Flying。 圖/Wikimedia

飛鼠裝滑翔運動又稱翼裝飛行,使用一種非常特殊的跳傘裝備-飛鼠裝,分為飛行者行極飛鼠型,於腳部之間與手臂下方連著翅膜,但不論是以定點跳傘或高空跳傘的方式進行,其危險性都極高,甚至被列為世界上最危險的極限運動!但仍有許多冒險家躍躍欲試,現在還有分為無動力飛鼠裝滑翔與動力飛鼠裝滑行,主要為一種全靠人體力量來控制飛行方向,另一種為穿戴有發動引擎的動力裝備。

現在有越來越多簡易且安全性高的高空活動,即使是新手也不用擔心,在專業教練的帶領下絕對能快速上手!唯一困難的跨出第一步的那份恐懼,但迎接而來的乘風飛翔的快感,是份永生難忘的回憶!

小編提醒:在從事這些運動之前,要熟悉這些運動的各項注意事項並謹慎評估自己的能力,千萬別貿然行動!

