關島 Air V&V 疫苗開打，外國人怎麼訂，隔離嗎？ 懶人QA一次瞭解

是否想趕緊飛出國打疫苗呢？關島觀光局正式開放外國旅客可前往關島打疫苗，並推出「Air V&V 」的打疫苗旅遊方案，現在就來看看由關島台灣辦事處整理的規範，加上實際運作方式，《欣傳媒》整理其中10大QA懶人包，讓想去的民眾可以更加瞭解怎麼運作！

01. Q：「Air V&V」 到底是什麼？？？

A：2021/6/22關島宣布疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation）由總督Lou Leon Guerrero以及關島公共衛生社會福利部（DPHSS）核准並正式啟動！

此計畫為美國僑民和其他非美國遊客規劃的「疫苗接種和度假」的套裝行程，透過關島的醫療界、旅遊業者及旅館業者合作，推出整套的旅遊方案給12歲（含）以上的旅客到關島旅遊度假期間接種 COVID-19 疫苗。在關島期間有價提供包含機場與指定旅館的往返接送、3次PCR檢測、2劑疫苗施打的行政費用、健康監測和數位電子化的接種紀錄。

02. Q：從台灣出發要怎麼報名參加「Air V&V」

A：海外旅客可透過10間指定飯店預定，旅客也可跟台灣旅行社，包括雄獅等預定訂機加酒，自由前往關島。

03. Q：10間指定飯店包括哪些飯店呢？可自由選擇嗎？

A：旅客飯店可自由指定，也可依旅行社的方案做挑選，包括以下10間飯店，關島都喜天麗度假村（Dusit Thani Guam Resort）、關島廣場Spa度假村 （Grand Plaza Hotel）、關島珊瑚礁飯店 （Guam Reef Hotel）、關島日航酒店 （Hotel Nikko Guam）、關島凱悅酒店 （Hyatt Regency Guam）、關島里奧皇宮渡假村 （LeoPalace Resort）、關島樂天飯店 （Lotte Hotel）、關島太平洋渡假村 （Pacific Islands Club）、關島皇家蘭花酒店 （Royal Orchid Hotel） 以及關島特蘇巴吉大廈飯店 （Tsubaki Tower）。

04. Q：「Air V&V」實際上是怎麼運作的？

A：旅客抵達關島後，再通過移民關後會進行「Air V&V」文件辦理，再經過PCR檢測，好確保接下來的接種可以順利。旅客在抵達飯店休息後，第二天會於飯店房間內由醫事人員為旅客接種疫苗（輝瑞Pfizer、莫德納Moderna、嬌生Johnson & Johnson），若選擇Moderna 或 Pfizer，第二劑疫苗則可在隔離完後，可在原飯店接種或前往各家 Air V&V 計畫之飯店預約施打。

不過，實際抵達關島後，必須進行隔離，且不會給予房卡進出，隔離飯店餐食則在費用上有所不同，每天能透過系統訂餐，由服務人員送到門口。而之後會再做一次PCR檢測，若結果為陰性，即可解除隔離，旅客也會被要求個人手機須下載「Sara Alert」App來監測個人症狀與「Guam COVID Alert」App直到入境後第14天。Alert」App直到入境後第14天。

旅客在離開關島前72小時也會再次接受PCR檢測，離境將也將取得「施打疫苗紀錄卡」與「關島官方之疫苗健康接種紀錄」。

隔離天數與費用，關島會視政府政策滾動式調整。

由醫事人員為旅客接種疫苗（輝瑞Pfizer、莫德納Moderna、嬌生Johnson & Johnson）；圖片來源：讀者提供

05. Q：我可以在關島待幾天？可以出去玩嗎？

A：根據關島觀光局規定，參加該計畫的旅客最少可待3天，最長可待超過32天。經過隔離確定陰性後，即可外出自由行程。

06.Q：若選擇嬌生、輝瑞與莫德納疫苗，機票又要怎麼安排呢？

A：以目前旅行社機加酒的直航方案，大多以5天4夜直航為主，可完整接受一劑嬌生，但如果要接受輝瑞與莫德納疫苗，建議採自由訂機票，透過日本轉機的方式前往關島，加長居留關島的時間跟自由度。另外，指揮中心6/25表示，最新一批莫德納疫苗7月1日開始施打，當天起也開放第2劑莫德納疫苗接種；曾在國外打第1劑者，也開放打同廠牌第2劑疫苗銜接。

07. Q：關島入住飯店後，雖然要隔離但飯店設施可用嗎？

A：根據實際狀況回報，飯店隔離期間無法自由移動，飯店會事先準備好超過15瓶的礦泉水、梳洗備品等，每天早上9點也會統一將放在門口的垃圾收走，餐食也會在選定菜色後，採無接觸放置門口供旅客取用。

08. Q：前往參加「Air V&V」我還需要準備什麼文件？

A：根據關島規定，台灣旅客不需申請ESTA旅遊許可，持6個月以上效期的中華民國「護照」及「身分證」正本，以及登機前72小時核酸檢測結果陰性報告即可入境。建議登機前3天至網站 cpa.guam.gov 或 guamedf.landing.cards 線上完成填寫「電子申報表」，為官方建議的零接觸入境流程。

09. Q：關島當地接種狀況如何？安全嗎？

A：關島政府宣佈目前接種人口已突破9萬人次，官方預估7/1左右接種率可望達總人口數8成左右，至於有意前往的，可以自己評估看看。

10. Q：隔離完後，返回台灣有什麼需要注意的嗎？

A：回台後須要遵守台灣CDC一切的相關規定，指揮中心指出，因應 Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今(110)年6月27日零時起(抵臺時間)，全面提升入境人員檢疫措施如下：一、「重點高風險國家」入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)之檢疫措施：自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。二、前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。三、國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。

前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測；圖片來源：雄獅旅遊

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