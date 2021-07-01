台灣人搶頭香！關島迎首位「Air V&V疫苗觀光客」 接種後身體狀況曝光

甫於6月22日關島宣布啟動 Air V&V（Vaccines & Vacation）計畫，提供海外旅客至關島接種疫苗和觀光的套裝行程，為了提供更完整且多元的在地服務，雄獅旅遊同仁隨即於隔日6月23日率先抵達關島，成為台灣首位體驗 Air V&V 計畫並完成施打疫苗的旅客，現在欣傳媒透過直擊訪談，讓民眾更清楚計畫實際運作及注意事項！

由雄獅同仁親自前往體驗，在東京轉機搭乘聯合航空前往關島，根據觀察乘客多為當地居民

雄獅旅遊同仁表示，因目前台灣前往關島的直飛班機尚未開航，6月23日是搭乘星宇航空由台北飛往東京轉機，搭乘聯合航空前往關島。在此也建議旅客，未來若台北至關島直航開通，選擇直飛是較好的方式，不僅可縮短整體飛行及候機時間、避免班機誤點而影響行程等問題，相對減少了移動次數也能降低感染風險。

而候機時可先填好電子申報表，下機經移民局入關，提供中華民國身分證及PCR陰性證明備查（不需另辦ESTA），因外籍遊客少的關係通關速度很快，取好行李及提交於機上發放後填妥的紙本健康聲明，並在關島公共衛生社會福利部（DPHSS）於機場設立的櫃台簽署自願隔離聲明後，即可步行至入境大廳，因有參加 Air V&V 計畫，下榻的飯店會有人員來機場接駁，也透過隔離開始關島疫苗行的體驗。

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未來台灣直飛關島開航，只要3.5小時即可抵達。關島疫苗行正式開始

Q1：入境關島後，要怎麼辦理Air V&V 手續？

A：入境取好行李及提交於機上發放時填妥的紙本健康聲明，並在關島公共衛生社會福利部（DPHSS）於機場設立的櫃台簽署「自願隔離聲明」後，即可在大廳看見飯店的舉牌人員在等待，並搭車接駁車前往飯店。

Q2：抵達飯店後，辦理入住流程與須知？

A：至飯店前台辦理入住後，飯店人員會提供房間使用規範及菜單，並口頭約定好隔日疫苗接種的時間，以這次經驗是在隔天下午五點左右施打。而為確保旅客遵守當地隔離政策，入住時並不會提供房卡。（房間內隔離措施視關島滾動式調整相關政策，依入住時情況而定）

日航酒店菜單：https://www.nikkoguam.com/wp-content/uploads/2021/01/Room-Service-Menu.pdf

關島機場有飯店人員，舉了Air V&V的牌子接機

搭乘日航酒店的接駁車前往酒店休息

Q3：本次入住哪間飯店？房型是否可以選擇？

A：本次下榻官方指定飯店中的關島日航酒店 （Hotel Nikko Guam），入住帶陽台的房型，可在陽台欣賞杜夢灣的美麗海景，吹吹海風。飯店免費無線網路尚稱順暢，基本辦公、回電台灣都不是問題。

官方指定飯店除了關島日航酒店 （Hotel Nikko Guam）外，還有：關島都喜天麗度假村（Dusit Thani Guam Resort）、關島廣場Spa度假村 （Grand Plaza Hotel）、關島珊瑚礁飯店 （Guam Reef Hotel）、關島凱悅酒店 （Hyatt Regency Guam）、關島里奧皇宮渡假村 （LeoPalace Resort）、關島樂天飯店 （Lotte Hotel）、關島太平洋渡假村 （Pacific Islands Club）、關島皇家蘭花酒店 （Royal Orchid Hotel） 以及關島特蘇巴吉大廈飯店 （Tsubaki Tower）。備註：官方指定飯店仍有可能調整，房型也會根據每間飯店有所不同。

Q4：房間內提供什麼用品、餐飲如何解決？

A：因得在房間隔離，飯店不提供房務整理，因此房內已備好足夠的飲用水、備品，房內也有冰箱、熱水壺、電視等設備，此次體驗，日航酒店每日三餐可透過客房服務點餐，主要為三明治、漢堡、義大利麵等美式餐點，若有飲酒需求，也能點啤酒來放鬆，一罐約4美金，建議旅客可以根據自己的需求與喜好，自備打發時間的工具及零食點心。至於垃圾處理，則需在每天早上9點前打包好放置門口，工作人員會來收拾。備註：若為雄獅推出的機加酒行程，僅提供每日飯店早餐，午晚餐需自費

此次入住關島日航酒店的房型，為陽台房，有關島海灣的美景可欣賞

關島日航酒店的陽台景觀，並備有椅子可休息放鬆

此次體驗，日航酒店每日三餐以客房服務，提供三明治、漢堡、義大利麵等美式餐點

辦理好關島日航酒店的入住手續進到房內時，早已備好1,500c.c礦泉水15瓶，還有盥洗用品，還缺什麼都可以直接電話詢問前台，別客氣

日航酒店也貼心準備了毛巾、被套及床單，只是得辛苦一下自己替換

Q5：參與 Air V&V 計畫，可選擇疫苗嗎？

A：旅客在台預訂Air V&V計畫時，即要選擇疫苗廠牌（輝瑞 Pfizer、莫德納 Moderna、嬌生 Johnson & Johnson），以便關島方準備相關行政作業。

Q6：參與 Air V&V 計畫，並於第2天直接在房間內施打疫苗，接種流程分享

A：根據資料，通常是一下機會實施第一次PCR核酸檢測，但因班機延誤較晚抵達關島機場，雄獅同仁是在第二天施打疫苗前才接受快篩檢測。確認為陰性後，關島地區醫院和AMC 綜合診所的專業人員會直接來到旅客房間施打疫苗。這次雄獅同仁是選擇莫德納Moderna疫苗，完成施打後會拿到 Covid-19 疫苗接種紀錄卡，整體檢測及施打約耗時40分鐘，過程讓人感到安心且專業，施打後身體狀況一切正常，若旅客有任何不適，都可立即撥電話到飯店前台，會有專業人員提供協助。

於關島日航酒店隔離第2天一早，當地醫院或診所的專業人員會親自來房間為旅客施打莫德納疫苗，是不是真的好輕鬆；圖片來源／讀者提供 於關島日航酒店隔離第2天一早，當地醫院或診所的專業人員會親自來房間為旅客施打莫德納疫苗，是不是真的好輕鬆；圖片來源／讀者提供

Q7：若選輝瑞、莫德納，第2劑施打如何預約？

A：需分別間隔21天（輝瑞 Pfizer）及28天（莫德納 Moderna）後施打第2劑，醫護人員表示可在指定時間後於原飯店預約施打，或任何Air V&V 接種飯店預約時間再行施打。

而以上，就是目前的關島隔離體驗記錄，也供未來想前往關島的旅客參考！

關於Air V&V（Vaccines & Vacation）計畫：由總督Lou Leon Guerrero及關島公共衛生社會福利部（DPHSS）核准實施，可提供12歲（含）以上的旅客到關島旅遊度假期間接種 COVID-19 疫苗。內容包含機場與指定旅館的往返接送、PCR檢測及疫苗施打的行政費用，旅客可於指定旅館預訂完整計畫或透過旅行社代辦行程，目前雄獅旅遊已開放七月份關島機加酒預購囉

氣候舒適宜人的關島，比起美國單程動輒10小時以上的飛行，台北直飛關島3.5小時即可抵達，除了省去長程旅途的辛勞，關島僅快台灣2小時，台灣旅客前往還不用調時差。島上擁有多元的自然風光，水上、健行等戶外活動盛行，悠長的人文歷史與免稅的購物天堂，不論男女老少前來皆能玩的盡興。接下來雄獅也會陸續推出能展現關島特色的在地行程，請持續鎖定。

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