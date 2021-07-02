冰島率先、紐約與加州全面解封！ 歐美地區拚觀光 全球旅遊狀況與趨勢

Coivid 19疫情肆虐，終於在各界努力之下產出了疫苗，2020年12月8日由英國率先開始為民眾接種疫苗以來，全球以每天3000萬劑的速度施打，目前已經有200多個地區開始接種，以目前世界各地接種疫苗的情況來看，至少第一劑疫苗人口接種率達40%、50%以上的國家有：美國、加拿大、英國、歐洲國家、中國、阿拉伯聯合大公國、以色列、新加坡等，目標為全人口近70%的接種率，以達到群體免疫的效果，迎接全球解封那一天的來臨。

*數據資料來源：疾管署、Our World in Data

美國紐約與加州全面解封 冰島率先開放旅遊觀光

美國紐約與加州在2021年6月15日全面解封。加州長達15個月的四級警戒作廢，餐廳、賣場無容量管制，也取消社交距離，已接種疫苗者在大多數場合都不必戴口罩。舊金山宣布「叮噹車」將恢復營運，迪士尼樂園也向外來觀光客開放。不過居民到醫院或搭乘大眾交通工具包括飛機、火車、巴士、共乘還是需要戴口罩。紐約市藝文活動也將復甦，百老匯劇院預定9月重新開放。

冰島疫情趨緩，已解除防疫措施並率先開放旅遊觀光，是歐洲第一個全面解封的國家。不強制民眾配戴口罩，也不用保持社交距離，境外人士只要完成接種新冠肺炎，入境冰島無須接受檢驗及檢疫。其他地區如法國也不在強致民眾在戶外戴口罩，德國的16個邦也逐步開放，義大利的咖啡廳、酒吧、電影院等也陸續開放。

不過以台灣人最喜愛旅遊的日韓地區，目前看起來離解封還需要一段時間。目前日本疫情尚未穩定，只允許日本國民入境日本，尚未開放以觀光目的入境。而韓國目前第一劑疫苗接種率約在30％，為了鼓勵民眾接種新冠疫苗，韓國政府26日宣布，7月起，施打過1劑疫苗的民眾，外出不用配戴口罩。對外的觀光也尚未開放。

解封後的旅遊將以精緻小團體、自駕遊為主

全球逐步解封開放旅遊觀光有望，不過經過這一年多疫情的衝擊以來，解封後的旅遊形式也會與過往有所不同。在解封後開放旅遊觀光之初，為避免與人群大量的接觸，將會先以精緻的小團體取代大團體。喜愛自助遊的旅客也會傾向選擇以自駕的方式，避免搭乘大眾交通工具，也會先嘗試移動較少的旅遊形式，例如設施完善的度假飯店或是全包式飯店。

為了推動疫情後觀光，歐盟及美國都已有了「疫苗護照」相關措施。以歐盟為例，歐盟數位COVID證明（EU digital COVID certificate），預計在7月1日正式上路，此數位證明適用於27個成員國，以及冰島、列支敦斯登、挪威與瑞士。能夠藉此恢復境內人員自由流動並促進觀光。

美國紐約也已經開始執行「疫苗護照」，若民眾打完兩劑疫苗，90天內可以自由在國內搭飛機移動，不需要提供登機前PCR陰性報告，也不需要隔離檢疫。台灣未來是不是也會有「疫苗護照」，還要再等政府研議相關方案。

文／Daphne

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194849