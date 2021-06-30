疫苗觀光成主流 美國、關島熱潮能持續多久？學者大膽預估「這時間」

美國大開方便之門，提供外國人施打疫苗，興起疫苗觀光熱潮。(123RF提供)

目前美國為全球疫苗接種率最高的國家之一，共有16個州和首都華盛頓的接種率已超過70%，已達到群體免疫60%的目標，以6月15日解封的加州為例，各種觀光場所，例如酒店、餐廳、釀酒廠、購物中心、主題公園、博物館和其他景點均重新開放，加州迪士尼樂園不限制加州居民進出，迪士尼大中華區市場與銷售總監鄧慶玲開心地表示，「加州迪士尼樂園終於迎來解封後的『「The Magic is Back！』」

美國疫苗數量豐沛，部分州甚至提供外國人免費施打疫苗，吸引許多外國旅客專程前往，造成一股疫苗觀光熱潮。這股熱潮也延燒到台灣。

正當赴美旅遊方興未艾，關島政府針對非美籍居民的Air V&V(Air Vist and Vacation)推廣政策，旅行業者雄獅與鳳凰因應市場需求和航空公司申請直航，機加酒產品上市不到24小時，光是雄獅已經銷售超過1,000人，目前正在評估是否加開班機或增加第二家航空公司運輸旅客，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍直言，關島是「剛性需求」，有時間急迫性，可以預見這股美國自由行風潮，已從美國本土延伸至關島。

赴美熱潮主流客群？長天數30天以上、來回商務艙

打疫苗、探親、學校導覽、打高爾夫為最受歡迎

30多歲的張小姐，是3個幼兒的媽媽，估計自己三個月內不可能打到疫苗，決定在小孩放暑假的7月，透過旅行社購買美國機票加酒店，與從事營造業的先生一起到美國施打兩劑輝瑞疫苗，光是兩張商務艙來回機票就要價近50萬元。張小姐表示，可惜輝瑞疫苗目前僅限12歲以上民眾施打，不然他們會全家連同3個奶娃一起帶到美國施打疫苗。另一位60歲的李先生則是全家族已移民美國，雖然他的施打順序在第10類，但他的兒子早已計畫赴美留學深造，因此他們趕在6月就訂機票前往美國，除了全家可以施打疫苗之外，也順便探親、提早到學校認識環境。

游國珍指出，雄獅有洛杉磯分公司當地支援，並在官網首頁加設機加酒專頁，效果立現，6月的美國線機票營收高達1.5億至2億元，比過去3個月總營收多，客源包括企業主、家族旅遊、留學、持有綠卡者等，相當多元，產品類型從長天數20、30天到短天數7天5夜、4天2夜的套裝均含，以30天機加酒銷售最佳。

鳳凰旅遊副總經理邵鼎清表示，根據觀察，這波美國熱潮經濟艙約 5 萬-8萬（含稅），商務艙含稅23萬上下，並以商務艙機票先訂光，這批客人社經能力較高，同時不少為在美國有親友的族群，隨著美國解封，推估後疫情時代的旅遊方式，偏向小型的家庭旅遊或小團體旅遊。

Wota Lifestyle營運長高睿騰表示，有些客人前往美國已一、兩個星期，除了打疫苗之外，也進行探親、學校導覽等，與過去台灣旅客偏好購物、餐廳美食等城市旅遊不同的是，這波熱潮的旅客多選擇戶外旅遊，像國家公園、打高爾夫等較為空曠的景點，受到他們青睞。施打輝瑞疫苗12天後、莫德納疫苗14天後發揮效力，均建議客人做好防護，完整施打疫苗後再進行旅遊。

台灣民眾這波赴美旅遊，鍾愛前往戶外景點，例如國家公園。(Brand USA提供)

赴美熱潮能燒多久？專家大膽預估「至少再3個月」

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰表示，預估這股熱潮在暑假達到高峰，至少持續3個月以上，主要是疫苗的供應數量、疫苗施打的效率問題，若台灣有超過1,000萬劑疫苗，每人只施打一劑，一天施打10萬人次，超過3個月才可以打完，1,000萬劑疫苗只輪得到第10類優先施打順位，還有廣大的5、60歲以下的民眾還施打不到疫苗，或許9月以後熱度會降低，以退休族到國外打疫苗為主。

關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，造成轟動。(欣傳媒資料照)

赴美熱潮轉向關島？最短5天4夜 剛性需求增

美國關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Visit & Vacation），6/22宣佈將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，雄獅旅遊等業者目前正與航空公司洽詢關島直航佈局，擬規劃7/6、7/10、7/14、7/18短天數機票加酒店的自由行產品滿足旅客需求，又為這股風潮推波助瀾。

游國珍預估，關島由於官方政府支持且航程短、票價低、停留時間少、安全、可靠性背書等優勢，預料可能有些原來計畫到美國本土打疫苗者轉移到關島，看好關島未來旅遊發展潛力。

台大國企系教授陳厚銘用經濟學觀點來看，假如台灣政府能開放旅行社組團前往關島，勢必能掀起熱潮，台灣主力勞工族群在50歲以下，若政府能開放自費施打，或允許旅行社組團前往關島，也有助於國內「疫情管理」，作為解決辦法之一。

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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