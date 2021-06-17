另類地標！百年古蹟「莫里斯廣告柱」　法式風情散佈世界各角落

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走在歐洲，你可能錯過了很多珍貴的小故事！「莫里斯柱」是巴黎的文化icon, 也是歐洲甚至美國街頭都能找到的法式經典！

無論拍照或寫生都非常適合 / 來源： wikimedia

歐洲文青必看：滿載藝術的古蹟

走在歐洲，總有些當地人才知道的文化象徵被旅人忽視，但你可能錯過了很多珍貴的小故事！

巴黎呢？街上常能見到一些圓形的深綠色柱子，上面貼著各式各樣的廣告，大家注意過嗎？細觀察的話，你會發現海報都是藝文活動，電影、戲劇、音樂會……非常有氣質喔。

這就是今天你看見的巴黎莫里斯柱 / 來源：wikimedia 巴黎香榭大道上充滿歷史小物 別錯過哦 / 來源： jcdecaux

原來這些廣告柱叫做「莫里斯柱」（Colonnes Morris），是巴黎的文化icon, 也是歐洲甚至美國街頭都能找到的法式經典！

故事要從19世紀說起，當時的德國柏林和巴黎，市容都一片雜亂，地上牆上的廣告紙撕了又貼，終於在1845年，柏林當地的印刷師恩斯特·李特法斯（Ernst Litfaß）突發奇想：打造專屬廣告的柱子，並禁止人們在街上隨意張貼海報。

1855年，現代版的「李特法斯柱」誕生，並不斷增加數量，讓柏林有了城市新地標。不過鄰居法國也正在經歷文化藝術蓬勃發展的時期，所以街上五顏六色的海報完全不受控，貼得到處都是，法國人當然受不了囉！

於是經過了好幾種（包括在公廁外牆貼海報，這樣讓人無法駐足看海報的階段）嘗試，巴黎也有一位印刷專家莫里斯（Richard-Gabriel Morris）提議，讓廣告柱發揮真正的功能，1868年在巴黎最多劇院和餐廳的9區Grands Boulevards上，安裝一批由法國設計師出品的華麗「莫里斯柱」，一直到1900年代中，巴黎市區都不斷增加這種上方標註「Théâtres（劇院）」和「Spectacles（演出）」獨特的廣告柱，數量曾高達200個！

細看「莫里斯柱」的法國故事

幫巴黎政府打造出文化標籤、解決市容問題，莫里斯還獲得巴黎上百個柱子的廣告壟斷權，長達15年，因此不叫這綠色圓柱「莫里斯柱」都不行！

華麗大器 就是莫里斯柱展現的巴黎氣質 /來源: wikimedia

因為它從新古典主義風的設計、張貼的藝文海報到沉穩深綠，都非常有優雅，加上一艘代表「巴黎市」的帆船logo, 所以出現在數不清的法國電影和繪畫裡，是當年「黃金時代」的象徵之一喔。

現在，莫里斯柱有更多功能，有些會自動滾動換海報、有些可以防雨水、有些還有燈光可以當晚上的路燈，很好玩吧？

卡達的莫里斯柱 成為商場藝術裝飾品 / 來源： jcdecaux 馬德里的姊妹版 下次可以找找看 / 來源： jcdecaux

這充滿法國文化風情的廣告柱，還被廣告公司JCDecaux複製到許多國家的大城裡，例如西班牙首都馬德里﹑卡達的多哈、美國舊金山，和德國萊比錫等，大家有機會到這些城市，不妨仔細尋找來留念。

德國的柱子超溫馨 / 來源：wikimedia

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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