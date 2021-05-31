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不表決！藍同意紓困預算8400億 綠允離島入境全面普篩

真正的海天一色！冰島海濱「天空之湖」無盡海洋溫泉超療癒

聯合新聞網 / MilliUN Miles
海洋溫泉 稀有的享受 / 來源：SkyLagoonIceland　
海洋溫泉 稀有的享受 / 來源：SkyLagoonIceland　

圖文/Pei

「海天一色」是最有度假感的景象，冰島連接海水和青天的藍，你也會喜歡！Pei小編這就帶大家來到人間仙境。

同時擁有北大西洋海風、溫泉體驗

冰島的溫泉非常有名，潟湖、山區SPA, 火山……等絕景總能馬上帶人進入度假模式！

在假期裡 融進雲霧裡的仙氣　 / 來源： SkyLagoonIceland
在假期裡 融進雲霧裡的仙氣　 / 來源： SkyLagoonIceland
無盡海岸線任你遊走 　/ 來源： SkyLagoonIceland
無盡海岸線任你遊走 　/ 來源： SkyLagoonIceland

熱愛SPA的冰島人，最近又在首都附近開發了視覺和體驗都一流的溫泉區，就在北大西洋邊！首先，是長達70公尺的地熱溫泉，讓大家泡在熱水裡，眼睛同時享受大海的清涼。

透明窗外景觀的相片 很有IG風 / 來源： SkyLagoonIceland　
透明窗外景觀的相片 很有IG風 / 來源： SkyLagoonIceland　

這叫做Sky Lagoon的水療中心，除了北歐人最愛的傳統三溫暖，還提供冷熱不同的SPA組合，教大家獨特的「7步泡澡法」，有乾熱、涼氣、溫熱與冰水療法等方式，讓訪客嘗鮮的同時，百分百放鬆。

冰島傳統料理、北極光絕佳體驗

在這潟湖溫泉的另一邊，是度假村特別打造的「小洞穴」，提供新鮮的冰島傳統菜餚和好喝的飲料；想像一下泡澡後的海鮮、酸甜莓果和輕食吧！

冰島魚乾是傳統好味道 / 來源： pixabay
冰島魚乾是傳統好味道 / 來源： pixabay

讓Pei小編告訴你，冰島的人氣美食有：開口三明治、熱狗、羊肉、海鮮、冰淇淋、魚乾…都是當地特調風味，值得期待！

這次能看到冰島極光嗎？ 　/ 來源： pixabay
這次能看到冰島極光嗎？ 　/ 來源： pixabay

既然來到北歐，你也可以好好期待看見極光的幸運時刻喔。　　　

預訂與抵達方式

大家可以查詢官網訂票，以免撲空：skylagoon

地址：Vesturvör 44-48, Kópavogur, Iceland

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

世界首創！加入全球網友新遊戲：「冰島景點」需要你的叫聲 　

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溫泉 SPA 海鮮

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