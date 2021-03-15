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你睡得著嗎？全新「野生動物旅館」4月英國開張　和花豹、大象一起過夜

聯合新聞網 / MilliUN Miles
在歐洲體驗非洲風情 / 來源： Stephane Leduc
在歐洲體驗非洲風情 / 來源： Stephane Leduc

圖文/Pei

過去一年，到戶外放風越來越受歡迎，貼近野生動物的方式百百種；到非洲象、花豹的地盤過夜，你想體驗看看嗎？

英國高人氣野生世界　園區高級旅館開張

歡迎來到野生世界 / 來源：WestMidSafari　
歡迎來到野生世界 / 來源：WestMidSafari　

Pei小編這就帶大家來到英國倫敦西北的West Midland Safari Park. 這裡是英國人很喜歡的遊樂目的地，裡面像非洲一樣可以開車或走路（如果你敢）進去和動物來個近距離接觸，因為常常幫可愛動物辦生日會、聖誕節等慶典，深受訪客歡迎。

不過這麼多動物可以看，大家難免意猶未盡。園區就決定率先成為英國第一個可以過夜的動物園，在非洲象、花豹的地盤打造高級旅館，讓來賓有機會度過難忘的夜晚。

建造過程保持安全讓人非常佩服，這冒險者應該會非常喜歡的旅館已經準備完成，預計將在今年4月中開放預訂囉！

花豹來窗前向你打招呼 / 來源： Stephane Leduc
花豹來窗前向你打招呼 / 來源： Stephane Leduc

旅館分為花豹館和非洲象館，你可以在園區玩了一整天後，選擇比較溫和的非洲象地盤入住，或到花豹的家來個震撼之夜－在牠們好奇的眼光下吃飯、隔著薄薄落地窗和牠們自拍……一定會是難忘的體驗！

入住的那天，你也會成為坐在第一排觀賞牠們吃三餐的可愛模樣，想不想試試看呢？　

園長說 今天是回收日 我也要幫忙 / 來源： WestMidSafari
園長說 今天是回收日 我也要幫忙 / 來源： WestMidSafari
和長頸鹿一起快樂奔跑 / 來源： WestMidSafari
和長頸鹿一起快樂奔跑 / 來源： WestMidSafari

West Midlands Safari Park 入住資訊

每晚每人費用：英鎊171，每間客房最多可容納5-6人，價格含主廚特製早晚二餐

地址：West Midland Safari Park. Bewdley, Worcs, DY12 1LF

抗疫期間到動物園放風 又好玩又自在 / 來源：WestMidSafari
抗疫期間到動物園放風 又好玩又自在 / 來源：WestMidSafari
11歲的犀牛小姐 有沒有很驚人？ / 來源： WestMidSafari
11歲的犀牛小姐 有沒有很驚人？ / 來源： WestMidSafari

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井　

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