快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅遊新政再一波！荷蘭「阿姆斯特丹」紅燈區將搬離市區

聯合新聞網 / MilliUN Miles
如果看著你的遊客這麼多 真的有點打擾　 / 來源： museumofprostitution
如果看著你的遊客這麼多 真的有點打擾　 / 來源： museumofprostitution

圖文/Pei

阿姆斯特丹以開放自由聞名，但太多好奇眼光讓特殊產業再也忍不了，要搬家了！但你還有機會參觀紅燈區博物館

遠離遊客打探眼光　紅燈區準備撤離市區

來紅燈區的第一守則：尊重從業者！ / 來源： museumofprostitution
來紅燈區的第一守則：尊重從業者！ / 來源： museumofprostitution

Pei小編這就帶大家來到尊重多元人群的阿姆斯特丹，紅燈區一直都是讓外人好奇的存在，但太多的觀光團遠觀或近看，都讓從業者和顧客很不自在；因此現在除了遊客不能靠近，紅燈區決定乾脆搬走啦！

紅燈區多年來都在首都老城De Wallen和Singel兩個鬧區，逛街購物的旅人很容易就走過去看一眼，如今紅燈區搬遷目的地還沒確定，但大家以後到阿姆斯特丹會看到它的前身，說不定會發展成紀念館，傳播歷史和教育意義。

紅燈區將在市區外落腳，雖然能夠減少被非顧客看來看去的煩擾，但業者也希望能留在市區，離客源近一點。無論如何，政府打算為業者規劃一個專區，自然也會避免成為旅遊團體前往參觀。　

紅燈區原址將走入歷史 / 來源： museumofprostitution
紅燈區原址將走入歷史 / 來源： museumofprostitution

正在轉型的阿姆斯特丹動作很快，去年開始為了提高居民生活品質、減低過度觀光（最近每年有高達1千9百萬遊客）的影響，每段時間就會推出新政：Pei小編報導過的地標拆撤、「特殊藥草」禁止遊客購買、airbnb租賃與觀光店鋪的限制等等。

這次的紅燈區搬遷，將再次把大家多年來習慣的「阿姆斯特丹」特色移除，但荷蘭將讓你有機會把視野轉向其他有特色的景點和美食！　　 　

紅燈區博物館仍然歡迎你

到紅燈區博物館聆聽不為人知的故事 / 來源： museumofprostitution
到紅燈區博物館聆聽不為人知的故事 / 來源： museumofprostitution

如果你沒打算走進紅燈區，但想理解這份職業和從業者的故事，世界第一座性產業博物館－「紅燈區博物館 Red Light Secrets」能給你很多新的感受，包括你親自像從業者一樣的角度，坐在街邊櫥窗裡看人來人往，感受這個行業的酸甜苦辣。

博物館也展示服務各種客人的機關 / 來源： museumofprostitution　
博物館也展示服務各種客人的機關 / 來源： museumofprostitution　

參觀資訊如下：

地址　Oudezijds Achterburgwal 60 1012 DP Amsterdam

價格 約13歐起

導覽有12種語音主題可選

在手機上上官網訂票即可進館

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

咖啡店不賣咖啡？荷蘭拚轉型　旅客想「嗨」將受限　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

博物館 觀光 咖啡

延伸閱讀

全國首例博物館開辦幼兒園 海科館即起甄選經營法人

博物館附設幼兒園首例 海科館甄選經營團隊

后里義消交代員工今休趕滅火 霸氣對話讓消防感動落淚

無法見人的展品？大英博物館的竟有「神祕密室」

相關新聞

旅遊新政再一波！荷蘭「阿姆斯特丹」紅燈區將搬離市區

阿姆斯特丹以開放自由聞名，但太多好奇眼光讓特殊產業再也忍不了，要搬家了！但你還有機會參觀紅燈區博物館。

香奈兒工廠、LV老牌百貨改造重開！疫後必去「巴黎超豪華新地標」，安藤忠雄也有份

香奈兒工廠、LV旗下的老牌百貨、海軍府、安藤忠雄新作等地標將正式問世！這些新景點來頭一個比一個大，還沒開幕就已經成為首都新地標

漫威、星際、Frozen迷敲碗！巴黎迪士尼全新主題館、酒店就等四月重開

每主題區至少100件全新設計，朝聖留念探險通通有！復仇者聯盟、蜘蛛人、美國隊長和Elsa雪寶，你想先和誰玩？

檢疫報告將更可靠？ 國際版「旅行證」Travel Pass 2021開放下載

IATA計畫推出國際通用的防疫旅行證件，讓虛假檢測報告再也躲不過檢查。

驚喜滿分的歐風聖誕這樣過：Call聖誕老公公陪你聊天，還送錄影！

今年不能放心跑聖誕活動？就在家戴上聖誕帽，拿起手機和聖誕老公公熱線聊天吧！

70天從印度玩到倫敦！ 2021解放旅行的想像 先獻給「歐亞跨境巴士」

讓我們解放2021海外旅行的想像！如果你夠有空，限量20位的夢幻嬉皮之旅將是一次最酷的壯行！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。