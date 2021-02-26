旅遊新政再一波！荷蘭「阿姆斯特丹」紅燈區將搬離市區

圖文/Pei

阿姆斯特丹以開放自由聞名，但太多好奇眼光讓特殊產業再也忍不了，要搬家了！但你還有機會參觀紅燈區博物館。

遠離遊客打探眼光 紅燈區準備撤離市區

來紅燈區的第一守則：尊重從業者！ / 來源： museumofprostitution

Pei小編這就帶大家來到尊重多元人群的阿姆斯特丹，紅燈區一直都是讓外人好奇的存在，但太多的觀光團遠觀或近看，都讓從業者和顧客很不自在；因此現在除了遊客不能靠近，紅燈區決定乾脆搬走啦！

紅燈區多年來都在首都老城De Wallen和Singel兩個鬧區，逛街購物的旅人很容易就走過去看一眼，如今紅燈區搬遷目的地還沒確定，但大家以後到阿姆斯特丹會看到它的前身，說不定會發展成紀念館，傳播歷史和教育意義。

紅燈區將在市區外落腳，雖然能夠減少被非顧客看來看去的煩擾，但業者也希望能留在市區，離客源近一點。無論如何，政府打算為業者規劃一個專區，自然也會避免成為旅遊團體前往參觀。

紅燈區原址將走入歷史 / 來源： museumofprostitution

正在轉型的阿姆斯特丹動作很快，去年開始為了提高居民生活品質、減低過度觀光（最近每年有高達1千9百萬遊客）的影響，每段時間就會推出新政：Pei小編報導過的地標拆撤、「特殊藥草」禁止遊客購買、airbnb租賃與觀光店鋪的限制等等。

這次的紅燈區搬遷，將再次把大家多年來習慣的「阿姆斯特丹」特色移除，但荷蘭將讓你有機會把視野轉向其他有特色的景點和美食！

紅燈區博物館仍然歡迎你

到紅燈區博物館聆聽不為人知的故事 / 來源： museumofprostitution

如果你沒打算走進紅燈區，但想理解這份職業和從業者的故事，世界第一座性產業博物館－「紅燈區博物館 Red Light Secrets」能給你很多新的感受，包括你親自像從業者一樣的角度，坐在街邊櫥窗裡看人來人往，感受這個行業的酸甜苦辣。

博物館也展示服務各種客人的機關 / 來源： museumofprostitution

參觀資訊如下：

地址 Oudezijds Achterburgwal 60 1012 DP Amsterdam

價格 約13歐起

導覽有12種語音主題可選

在手機上上官網訂票即可進館

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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