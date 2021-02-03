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香奈兒工廠、LV老牌百貨改造重開！疫後必去「巴黎超豪華新地標」，安藤忠雄也有份

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： Tadao Ando A&A, Niney et Marca Archs, ag.Pierre-Antoine Gatier
/ 來源： Tadao Ando A&A, Niney et Marca Archs, ag.Pierre-Antoine Gatier

圖文/ Pei

巴黎不斷創新，時尚、歷史、文藝界在疫情期間也完成了超華麗改造工程！香奈兒工廠、LV旗下的老牌百貨、海軍府、安藤忠雄新作等地標將正式問世！這些新景點來頭一個比一個大，還沒開幕就已經成為首都新地標，各路朝聖者，拿出地圖下標吧！

給藝術迷：安藤忠雄讓「證券交易所」重生

皮諾藏品館(Collection Pinault) 位於歷史悠久的巴黎證券交易所，如今將成為當代藝術館！

在展館走進歷史中的巴黎 / 來源： Tadao Ando A&A, Niney et Marca Archs, ag.Pierre-Antoine Gatier
在展館走進歷史中的巴黎 / 來源： Tadao Ando A&A, Niney et Marca Archs, ag.Pierre-Antoine Gatier
證券交易所當年和巴黎鐵塔一樣是世博的展場！ / 來源：Tadao Ando A&A, Niney et Marca Archs, ag.Pierre-Antoine Gatier
證券交易所當年和巴黎鐵塔一樣是世博的展場！ / 來源：Tadao Ando A&A, Niney et Marca Archs, ag.Pierre-Antoine Gatier

未來，你走進那3000多平方公尺的偌大展廳時務必抬頭看，安藤忠雄設計的華麗圓形玻璃拱頂位老建築帶來壯觀視覺，你更能站在圓頂下的懸空走廊上觀賞19世紀保留至今的全景壁畫，了解早期全球貿易的盛況！　

安藤大師讓巴黎更美了 / 來源： boursedecommerce
安藤大師讓巴黎更美了 / 來源： boursedecommerce

歷經4年多的修建工程也將會有許多法式小細節讓你著迷，好好欣賞當代收藏家方索．皮諾珍愛的藝術精品吧。Pei小編告訴你，這附近不只有羅浮宮，還有巴黎的日韓街，很適合想吃亞洲菜或是精緻日式下午茶的時刻前來。

給時尚迷：香奈兒大廠開放　可參觀設計製程

旅人到巴黎通常會花很多時間主攻市中心，但巴黎東北真的越來越好玩！

時尚愛好者交流的新空間讓人超興奮 / 來源： LisaRicciottiPhotographe　
時尚愛好者交流的新空間讓人超興奮 / 來源： LisaRicciottiPhotographe　
穿過纖維 走進香奈兒世界 / 來源： Agence Rudy Ricciotti　
穿過纖維 走進香奈兒世界 / 來源： Agence Rudy Ricciotti　
Aubervilliers這區周邊，不僅有巴黎愛樂廳、科學工藝城、當地雅痞最愛的聖馬丁運河，還將迎接「19M香奈兒時裝廠」（La Manufacture de la Mode de Chanel） ！

首先，來自羅浮宮指定建築師Rudy Riccioti以「纖維」的概念來打造香奈兒總部兼開放工廠，面積達25,000平方公尺，將有超過600位香奈兒旗下專家在這裡製造時尚！19代表香奈兒的生日和巴黎19區，M則有很多意思，包括法文的「工藝、世家、時尚與手造」，都傳達了品牌的堅持和傳統。　

這座達７層樓的空間，會是你深入認識奢侈工藝的好機會，珠寶、皮靴、刺繡等行業高手將在這裡工作，參觀後還可以大逛進駐的高級時尚品牌商店，巴黎打卡熱點又多了一個囉。

給都會購物迷：LVMH旗下老牌百貨﹑5星酒店問世

塞納河大家都聽過，拉法葉和春天百貨也都早已是血拼退稅老戰友，那塞納河邊的百貨呢？

鮮艷又古典的色彩讓shopping更愉快 / 來源： samaritaineparis
鮮艷又古典的色彩讓shopping更愉快 / 來源： samaritaineparis

這人來人往的河畔黃金地段中，其實有一段屬於老巴黎人和老巴黎迷觀賞城市全景的共同回憶：那就是關閉了超過15年的莎瑪麗丹百貨！

近年她一直在整修中，很容易錯過，但LVMH集團終於要率領將近300家時尚品牌「重新」進駐華麗的「新莎瑪麗丹百貨」（La nouvelle Samaritaine）囉！如果大家想和古蹟共眠，就入住她5星級的「白馬莊園」酒店吧！

現代藝術風格、塞納河、咖啡加法式蛋糕，你準備好參與巴黎老舖重生的一刻了嗎？

給歷史迷：巴黎海軍府霸氣開場

航海、探索和軍事總給人壯闊的圖像，法國的航海史也非常精彩！

協和廣場周邊經典地標滿滿 / 來源： wikimedia　
協和廣場周邊經典地標滿滿 / 來源： wikimedia　
位於高級「皇家大街」上的海軍府（Hôtel de la Marine）經過3年的修建，將成為首都的新文化聖地，開放大家前來撫觸400年前法國海軍將領談笑風生聊著的遠洋大業。

到海軍府內部感受法式華麗風 / 來源：wikimedia　
到海軍府內部感受法式華麗風 / 來源：wikimedia　
海軍府位於香榭大道的一端－協和廣場，附近地靈人傑，是大小皇宮和法國總統府，最有皇室、法蘭西風情、氣場最強的地段就在這裡，一定要多留一點時間好好欣賞，但總統府前的警衛是不給拍照的，大家一定要注意禮節哦。　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

紐約v.s.巴黎，時尚人類愛哪個？　追熱劇《艾蜜莉在巴黎》探索花都美食絕景！ 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

巴黎 法國 酒店

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