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漫威、星際、Frozen迷敲碗！巴黎迪士尼全新主題館、酒店就等四月重開

聯合新聞網 / MilliUN Miles
漫威主題影城將更多元　更好玩 　/ 來源： disneylandparis
漫威主題影城將更多元　更好玩 　/ 來源： disneylandparis

圖文/Pei

漫威、星際大戰、冰雪奇緣3大主題區規劃完成

2021年剛開始，雖然有關旅行的一切都還說不定，巴黎迪士尼也再次宣布延期到4月初開園，但Pei小編先把樂園的新消息帶進來！

大家在幾年前的新聞已經讀過，巴黎迪士尼辦過超級英雄主題活動，而當時就是指著2021玩法要再次大翻新！

誰想找雪寶玩？ / 來源： disneyholidays.co.uk　
誰想找雪寶玩？ / 來源： disneyholidays.co.uk　
隊長 超人 都會來找你哦　 / 來源： disneylandparis
隊長 超人 都會來找你哦　 / 來源： disneylandparis
經典的搖滾雲霄飛車、紐約飯店重新設計後，現在以鋼鐵人和復仇者聯盟這些超級英雄為主題登場；漫威、星際大戰、冰雪奇緣也將各自成為主題迎接粉絲。奇異博士、黑寡婦等偶像也不會漏掉和你合照的機會喔。

這也意味著，巴黎迪士尼為你準備了一個龐大的影城！新的場景、由超級英雄擔綱演出和遊樂設施都將互相連接，讓大家在這片區域玩個過癮。　

主題飯店與餐飲將通通到位

漫威旅館Hotel New York — The Art of Marvel！下次的驚奇之旅 整天就在樂園裡度過　 / 來源： disneylandparis
漫威旅館Hotel New York — The Art of Marvel！下次的驚奇之旅 整天就在樂園裡度過　 / 來源： disneylandparis
全球第一間「漫威主題飯店」Hotel New York本來要在2020盛大開幕，但遇上疫情誰也不想玩太大，因此延期至今年春天，希望大家能盡快看到酒店實況。

超期待？我們先來看巴黎迪士尼樂園去年公布的冰雪奇緣宣傳片：

迪士尼也有準備主題餐廳和美食，寒冬過去後，大家要記得偶像在巴黎迪士尼等你哦！　　

漫威能量點心 我也要一個！ / 來源： disneylandparis　
漫威能量點心 我也要一個！ / 來源： disneylandparis　
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天。

Pei小編祝大家平安健康！

巴黎最大麵包店開張！BO&MIE帶你認識「法式生活」必備糕點 　

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迪士尼 巴黎 紐約

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