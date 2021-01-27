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漫威、星際、Frozen迷敲碗！巴黎迪士尼全新主題館、酒店就等四月重開
圖文/Pei
漫威、星際大戰、冰雪奇緣3大主題區規劃完成
2021年剛開始，雖然有關旅行的一切都還說不定，巴黎迪士尼也再次宣布延期到4月初開園，但Pei小編先把樂園的新消息帶進來！
大家在幾年前的新聞已經讀過，巴黎迪士尼辦過超級英雄主題活動，而當時就是指著2021玩法要再次大翻新！
經典的搖滾雲霄飛車、紐約飯店重新設計後，現在以鋼鐵人和復仇者聯盟這些超級英雄為主題登場；漫威、星際大戰、冰雪奇緣也將各自成為主題迎接粉絲。奇異博士、黑寡婦等偶像也不會漏掉和你合照的機會喔。
這也意味著，巴黎迪士尼為你準備了一個龐大的影城！新的場景、由超級英雄擔綱演出和遊樂設施都將互相連接，讓大家在這片區域玩個過癮。
主題飯店與餐飲將通通到位
全球第一間「漫威主題飯店」Hotel New York本來要在2020盛大開幕，但遇上疫情誰也不想玩太大，因此延期至今年春天，希望大家能盡快看到酒店實況。
超期待？我們先來看巴黎迪士尼樂園去年公布的冰雪奇緣宣傳片：
迪士尼也有準備主題餐廳和美食，寒冬過去後，大家要記得偶像在巴黎迪士尼等你哦！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天。
Pei小編祝大家平安健康！
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