漫威、星際、Frozen迷敲碗！巴黎迪士尼全新主題館、酒店就等四月重開

漫威、星際大戰、冰雪奇緣3大主題區規劃完成

2021年剛開始,雖然有關旅行的一切都還說不定,巴黎迪士尼也再次宣布延期到4月初開園,但Pei小編先把樂園的新消息帶進來!

大家在幾年前的新聞已經讀過,巴黎迪士尼辦過超級英雄主題活動,而當時就是指著2021玩法要再次大翻新!

誰想找雪寶玩? / 來源: disneyholidays.co.uk 隊長 超人 都會來找你哦 / 來源: disneylandparis 經典的搖滾雲霄飛車、紐約飯店重新設計後,現在以鋼鐵人和復仇者聯盟這些超級英雄為主題登場;漫威、星際大戰、冰雪奇緣也將各自成為主題迎接粉絲。奇異博士、黑寡婦等偶像也不會漏掉和你合照的機會喔。

這也意味著,巴黎迪士尼為你準備了一個龐大的影城!新的場景、由超級英雄擔綱演出和遊樂設施都將互相連接,讓大家在這片區域玩個過癮。

主題飯店與餐飲將通通到位

漫威旅館Hotel New York — The Art of Marvel!下次的驚奇之旅 整天就在樂園裡度過 / 來源: disneylandparis 全球第一間「漫威主題飯店」Hotel New York本來要在2020盛大開幕,但遇上疫情誰也不想玩太大,因此延期至今年春天,希望大家能盡快看到酒店實況。

超期待?我們先來看巴黎迪士尼樂園去年公布的冰雪奇緣宣傳片:

迪士尼也有準備主題餐廳和美食,寒冬過去後,大家要記得偶像在巴黎迪士尼等你哦!

漫威能量點心 我也要一個! / 來源: disneylandparis 無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方,才能盡快等到海外之旅重啟的那天。

Pei小編祝大家平安健康!

