檢疫報告將更可靠？ 國際版「旅行證」Travel Pass 2021開放下載

圖文/Pei

為了迎接更令人安心的新年，IATA計畫推出國際通用的防疫旅行證件，讓虛假檢測報告再也躲不過檢查。

防疫證明將可能統一格式 讓假報告無所遁形？

Pei小編得知今年搭飛機來回國內的檢查越來越嚴格，也有空姐朋友聊到各國的Covid-19肺炎檢測報告格式、用詞定義不一，在幫乘客辦理登機和海關檢查時，常會因為報告內容和國家規定有出入，而耗費很多時間確認能不能放人出入境。

具有國際影響力的IATA行動起來 / 來源：IATA 國際航運協會IATA也意識到了這件麻煩事，因此正在研擬，2021年推出app版本的「旅行證」Travel Pass，通過一系列檢查與核准的持有者，將可以被航空與海關人員認可放行。

Travel Pass可能讓各國更安心

Travel Pass 構想圖 / 來源：IATA 這個全新的app證件可認作是「國際性的健康證明」，計畫將連線肺炎檢測實驗室、政府機關、航空公司與旅客本人的訊息，減低溝通與查核的障礙，讓旅客往來的國家都安心，且減低航空櫃台、邊境查證人員接觸紙本的危險性。

更方便的是，在app上，我們可以查詢到政府指定的核酸檢測醫療院所，找到地點後直接用app登錄檢測訊息，檢查報告也將被上傳到app，更方便且可信。

大部分機場今年都是這個景象 / 來源： wikimedia 許多海關在疫情期間仍是人手查驗 / 來源： wikimedia Travel Pass將在app store上線，大家元旦後可以拿起手機尋找囉！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。

Pei小編祝大家平安健康！

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