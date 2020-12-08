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驚喜滿分的歐風聖誕這樣過：Call聖誕老公公陪你聊天，還送錄影！

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
英國來的聖誕老公公將讓孩子非常驚喜 / 來源： santaathomeofficial
英國來的聖誕老公公將讓孩子非常驚喜 / 來源： santaathomeofficial

圖文/Pei

12月是聖誕老公公的主場，過冬的樂趣非有他不可！今年不能放心跑聖誕活動？就在家戴上聖誕帽，拿起手機和聖誕老公公熱線聊天吧！

年齡無限　和英國聖誕老公公聊天兼做慈善

今年大家都心驚膽跳了好幾個月，辛苦了！這個月，就用聖誕老公公的笑容和陪伴溫暖你的心。

可以珍藏一輩子的回憶 / 來源： santaathomeofficial　
可以珍藏一輩子的回憶 / 來源： santaathomeofficial　
Pei小編首先要介紹來自英國的聖誕老公公「客製視訊計畫」：從今天到12月24日，可以上網預約囉。這讓人永生難忘的聖誕視訊持續12分鐘，最多有6位小孩可以參與，成年的親友也可以不限人數陪同孩子一起和聖誕老公公聊天、唱歌跳舞！

歡樂的視訊後，你將會收到這段難忘的回憶影片，當作一家人最酷的聖誕禮物！預訂的同時還可以捐款給英國的幼童與抗癌慈善機構，讓你開心過聖誕，也散播溫暖、散播愛。

預訂時，別忘了留下小孩子的名字，聖誕老公公會一一點名，讓這次互動更個人化喔！

報名方式：搜尋santaathomeofficial.com尋找Book Now頁面

報名時間：即日起～12/24

視訊形式：連線到Zoom

時段：從英國時間早上10:45~晚上7:45左右，較多可選時段

費用：總長12分鐘，54英鎊起　(越接近聖誕，價格越高)

參加孩童最佳年齡：3~10歲，別拆穿他們對聖誕老公公的幻想！　

芬蘭「正統」聖誕老人　在線給你問

11月底已經負九度的芬蘭聖誕村　 / 來源： santaclaus office
11月底已經負九度的芬蘭聖誕村　 / 來源： santaclaus office
芬蘭聖誕老公公年初也慶祝了春節 / 來源：　santaclaus office
芬蘭聖誕老公公年初也慶祝了春節 / 來源：　santaclaus office
最有代表性的聖誕老公公住在芬蘭北極圈內，今年過得也很充實；年初他剛過了中式春節，年底也開放視訊聊天囉！先來段影片吧：

芬蘭的聖誕老公公視訊平台更多樣化，Whatsapp, Zoom,Teams都可以預約！不過芬蘭的聖誕老人比較忙（畢竟他名氣最大），聊天只有5分鐘！

但你可以向這位全世界最紅的聖誕村主人快速提問，了解老公公的真實「聖誕人生」方方面面，或許可以聽到更特別的小故事喔。

芬蘭聖誕老公公也有視訊服務 -來源： santaclaus office
芬蘭聖誕老公公也有視訊服務 -來源： santaclaus office
另外，這個聖誕老人官網還有網店，從吊飾到衣服，最有聖誕風的紀念品就從這裡入手吧。

報名方式：搜尋　santaclausoffice.com　尋找Video Call with Santa Claus頁面

視訊形式：連線到Whatsapp, Zoom或是Teams

報名時間：即日起～12/31

時段：從當地時間UTC+2早上10:40~下午4:30左右，多個時段可選時段

費用：總長5分鐘，79歐元起　(越接近聖誕，價格越高)

參加者年齡限制：無！　

樂趣加碼：寫信給芬蘭聖誕老公公

「親愛的聖誕老公公……」

Pei小編幫大家找到了老公公的地址，歡迎你加入成千上萬聖誕迷的行列！提筆寫信說說你今年的經歷和小故事，讓老人家和身邊森林精靈朋友的聖誕節更溫暖吧：

Santa Claus, Santa Claus’s Main Post Office, 96930 Napapiiri, Finland

芬蘭聖誕精靈和馴鹿小夥伴一起過冬　 / 來源： santaclaus office
芬蘭聖誕精靈和馴鹿小夥伴一起過冬　 / 來源： santaclaus office
抱抱小哈士奇吧 / 來源： santaclaus office
抱抱小哈士奇吧 / 來源： santaclaus office
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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英國 聖誕節

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