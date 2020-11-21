70天從印度玩到倫敦！ 2021解放旅行的想像 先獻給「歐亞跨境巴士」
圖文/Pei
臨近新年，讓我們解放2021海外旅行的想像！如果你夠有空，限量20位的夢幻嬉皮之旅將是一次最酷的壯行！
2萬公里 追尋絲路
「慢旅」已然成為現在的趨勢，想在疫情後好好散心，跨國超長途旅行要有個一起慢慢走的伴、一個經驗豐富的嚮導卻不容易。
印度的Adventures Overland 旅行社老闆曾經每年都從印度率團開車到倫敦，明年就要推動一個從「德里到倫敦」的包團遊，而且是搭巴士飽覽沿途風景。只有20個名額，預計2021年5月出發！
這樣的狂想之旅‘Bus to London’將穿越18國，四個地區：東南亞、中國、中亞，最終到達歐洲的倫敦，全程70天，20,000公里，都在60萬的預算內。
巴士還會繞道「面向東方也朝向西方」的代表－俄羅斯莫斯科進入歐洲，走過千年文明：號稱「萬塔之城」的緬甸蒲甘、中國青藏高原、「彩色之國」雲南、「波羅地海少女風情」的立陶宛、夢境般的捷克和「歐洲之心」布魯塞爾……走過寧靜田野、也探訪曼谷這樣的燦爛都會，一路盡是異域風情。
大家也可以從倫敦出發，反方向前往德里哦。
不走全程，也可以任選地區
剛才提到四個地區：東南亞、中國、中亞和歐洲段，也可以自選其中一段報名，只玩2-3個星期。
雖然巴士聽起來會搖來晃去，但這班世界獨有的跨洲公車提供wifi, 保險箱鎖、車上娛樂系統和更舒適的「商務」座位；甚至提供素食餐盒哦。
旅行社也會代辦簽證，護照需要留空20頁在沿途收集各國各式各樣的印章，這也會是回憶旅程的最佳紀念品！
想報名嗎？現在還沒完全開放，因為疫情還沒終結，大家可以上BusToLondon官網和主辦方聯絡，年底就會陸續有行程通知囉。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！
Pei小編祝大家平安健康！
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