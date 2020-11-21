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70天從印度玩到倫敦！ 2021解放旅行的想像 先獻給「歐亞跨境巴士」

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
最有俄羅斯風情的莫斯科紅場在等你　 / 來源： wikimedia
最有俄羅斯風情的莫斯科紅場在等你　 / 來源： wikimedia

圖文/Pei

臨近新年，讓我們解放2021海外旅行的想像！如果你夠有空，限量20位的夢幻嬉皮之旅將是一次最酷的壯行！

2萬公里　追尋絲路

「慢旅」已然成為現在的趨勢，想在疫情後好好散心，跨國超長途旅行要有個一起慢慢走的伴、一個經驗豐富的嚮導卻不容易。

印度的Adventures Overland 旅行社老闆曾經每年都從印度率團開車到倫敦，明年就要推動一個從「德里到倫敦」的包團遊，而且是搭巴士飽覽沿途風景。只有20個名額，預計2021年5月出發！

壯行跨洲巴士 / 來源： bustolondon　　
壯行跨洲巴士 / 來源： bustolondon　　
計畫一次愛上世界的跨洲之旅 / 來源：　bustolondon
計畫一次愛上世界的跨洲之旅 / 來源：　bustolondon
這樣的狂想之旅‘Bus to London’將穿越18國，四個地區：東南亞、中國、中亞，最終到達歐洲的倫敦，全程70天，20,000公里，都在60萬的預算內。

到緬甸的萬塔之城Bagan追日落 / 來源：　pxhere　
到緬甸的萬塔之城Bagan追日落 / 來源：　pxhere　
中國段將進入青藏高原的門戶 青海 挑戰高海拔之旅! / 來源：　needpix　
中國段將進入青藏高原的門戶 青海 挑戰高海拔之旅! / 來源：　needpix　
彩色雲南 也會成為你的眼前風光 / 來源：　pixabay
彩色雲南 也會成為你的眼前風光 / 來源：　pixabay
薩馬爾罕：烏茲別克三大絲路古城將非常讓你心動 / 來源：　pxhere
薩馬爾罕：烏茲別克三大絲路古城將非常讓你心動 / 來源：　pxhere
巴士還會繞道「面向東方也朝向西方」的代表－俄羅斯莫斯科進入歐洲，走過千年文明：號稱「萬塔之城」的緬甸蒲甘、中國青藏高原、「彩色之國」雲南、「波羅地海少女風情」的立陶宛、夢境般的捷克和「歐洲之心」布魯塞爾……走過寧靜田野、也探訪曼谷這樣的燦爛都會，一路盡是異域風情。

大家也可以從倫敦出發，反方向前往德里哦。

不走全程，也可以任選地區

在波羅地海畔的古城入眠 超級浪漫 / 來源：wikimedia
在波羅地海畔的古城入眠 超級浪漫 / 來源：wikimedia
剛才提到四個地區：東南亞、中國、中亞和歐洲段，也可以自選其中一段報名，只玩2-3個星期。

雖然巴士聽起來會搖來晃去，但這班世界獨有的跨洲公車提供wifi, 保險箱鎖、車上娛樂系統和更舒適的「商務」座位；甚至提供素食餐盒哦。

豪華的巴士內部 / 來源：　bustolondo
豪華的巴士內部 / 來源：　bustolondo
旅行社也會代辦簽證，護照需要留空20頁在沿途收集各國各式各樣的印章，這也會是回憶旅程的最佳紀念品！

想報名嗎？現在還沒完全開放，因為疫情還沒終結，大家可以上BusToLondon官網和主辦方聯絡，年底就會陸續有行程通知囉。　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

探索英國之最！全新「防疫火車」行經英格蘭第一景點 走進咖啡歷史、田園慶典　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

歐洲 倫敦

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