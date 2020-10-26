想看星型山谷、夜間森林音樂會！預約下一個秋天，歐洲三大「紅葉谷」別錯過

圖文/Pei

金秋是一年裡最美的犒賞，大家可以在炎熱和寒冷之間稍稍喘息，大自然換上浪漫顏色、餐桌上也有新的驚喜，現在先預習一遍歐洲秋遊行程吧！

Pei小編這就帶大家來到法國、英國和義大利，認識一下當地人熱愛的賞楓勝地！

星型山谷、城堡秋色：英格蘭與蘇格蘭

位於英國東南的迪恩森林（Forest of Dean）多變的地形和蔥鬱森林美地，讓電影《星際大戰：原力覺醒》選擇來此呈現世外桃源風光；事實上，這座英國第二大的皇家狩獵林區，也讓遊客愛不釋手！在這裡，你能看見蒸汽火車、教堂遺跡藏在整片金紅色的風景裡。好好探索訴說古老故事的森林吧！

逛森林配尼斯湖區 秋天回憶很美麗 / 來源： geograph org uk 福斯鐵橋造型特殊更有文化意義 / 來源： wikimedia 另外，在蘇格蘭也有英國人很愛的賞楓勝地：Pitlochry. 名字很難記？沒關係，記得「尼斯湖水怪」傳說嗎？它附近就是Pitlochry！

每年十月它也是＂Enchanted Forest＂夜間音樂慶典的主場，這意味著你可以享受森林燈光秀，並好好體濃厚的維多利亞風格建築、經過世界文化遺產「福斯鐵橋」Forth Bridge到達愛丁堡，千變萬化的風景，一次滿足！

貴族之鄉：法國盧瓦爾河葡萄酒豐收季

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國最大城堡群養出無數貴族、Loire這個河區更曾經是達文西的家哦！光是歷史遺跡就可以讓人流連整個禮拜，金秋更是風清氣爽的賞楓季，城堡、古蹟、法式園林在這時候也最上相。

香波堡的秋天非常適合散心和拍照 / 來源： pxfuel 獨立小酒莊也有驚喜哦 / 來源： wikimedia

秋天也是葡萄豐收的時節，想走一趟法國酒莊之旅，位於中部的河谷更近，不用跑到波爾多喔！當然物產豐饒的法國不只有美酒，松露、香菇、柑橘系列大餐……你想不想來吃吃看呢？

到南瓜王國賞楓去：義大利

說到義大利，當然要好好把握千變萬化的美食！

冷天來碗義大利濃湯吧 / 來源：pickpik 記得留點胃給南瓜甜點 / 來源： needpix 北義大利「倫巴底」地區的南瓜和60種起司（可以試試有五世紀歷史的「老」起司：robiola, taleggio, mascarpone, gorgonzola等等），是秋天餐桌的主角，而且跳脫生冷食物，這季節一切的美食都是溫熱暖心的。

你會找到香濃牽絲起司搭配的南瓜燉飯、南瓜濃湯、南瓜義大利麵，各種義大利料理都可以搭配這黃金果哦！

別忘了走進紅葉谷散散步！跟上歐洲人的日常，到紅葉堆裡「找栗子」吧。Pei小編推薦義大利的絲綢之鄉－Como湖區。這裡不僅是義大利版的日月潭，還是本地人的度假勝地，在微寒的日子裡走進湖區森林超療癒。

或是到湖區南邊的Caglio也不錯，逛完古老的教堂，森林裡的滿目秋色有大批鹿群和你一起欣賞－沒錯，在義大利也可以「賞鹿」！

如果你只有時間玩米蘭，省錢的市區公園就很迷人。雖然寫在文章最後，感覺義大利賞楓的景點得了很多分呢。偷偷提醒你：找座橋，到上面拍楓葉更美哦。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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