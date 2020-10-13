一秒跨國新玩法！ 到「飛地」小鎮　比利時、荷蘭一次雙享

在Baarle-Nassau喝杯「跨國咖啡」 / 來源：wikivoyage 圖文/Pei

「國中國」大家都有聽過，世界上還有一些特殊歷史原因留存在外國的領地「飛地」，通常不在首都或觀光勝地附近，這些安靜神祕的角落也更值得探索！

Pei小編帶大家來到位於比利時和荷蘭邊境古色古香的小鎮巴爾勒(Baarle).

在這裡你即使不離開這個小鎮也可以「腳踏兩國，跨在比利時和荷蘭土地上」、在自媒體上同時打卡兩個地方：比利時的巴勒海托赫（Baarle-Hertog）和荷蘭的巴勒拿索（Baarle-Nassau），更可以向朋友訴說歐洲特別的國土－飛地，和它奇妙的歷史。

什麼是「飛地」？

「飛地」指的是某國在其他國家有自己的領地，在現代非常罕見！

兩國共享的小鎮 / 來源： smarttravelapp 例如小編介紹的這塊區域，有22塊比利時飛地在荷蘭國土中，同時也有7塊荷屬領土在比利時的國土之上。在街道上，你可以很容易就找到國境邊界的標記，在附近好好拍照，比坐車橫越各國國境更好玩！

12世紀開始的「荷比」雙軌生活

在這個人口只有9200 人的小鎮中，人們從12世紀就一直生活在兩個國家之間，不過方便的是，比利時和荷蘭人基本有共通的語言：荷蘭語和鄰近方言，所以跨文化的溝通不是問題。

ZEEMAN / 來源： ANP 在這裡的拍照重點？找找那些跨越在兩國之間的建築物和商店吧！比如上圖這家歐洲著名的連鎖店ZEEMAN 分店 (目前位於Stationsstraat 大街1A號店) 人們在購物時也會不自覺在兩國之間橫著走。

可愛小鎮怎麼去？

如果想來這裡一探究竟，可以先從「歐盟首都」布魯塞爾坐火車到Turnhout 再轉公車。在鎮上Nieuwstraat 大街16號也有一座遊客中心，為你解說小鎮歷史、介紹必吃美食！

市政廳在中心地帶 也是逛街拍照好地方 / 來源： wikipedia 來到這兩個單車王國，我們建議大家當個當地人，租腳踏車環遊雙國哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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