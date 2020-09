熱愛奇幻文學、哈利波特？世上真的有「怪奇研究所」 英國大學開放探秘

圖文/Pei

對於喜歡奇幻傳說、科幻小說的旅人來說,現在有個去蘇格蘭的理由了!正經的大學成立研究所,讓大人小孩都可以獲得新奇體驗

蘇格蘭最古老大學 創新成立「奇幻研究中心」

在神秘氣氛裡拜訪大學吧 / 來源: UofGlasgow

英國名校不遙遠!對於喜歡奇幻故事、科幻小說的旅人來說,現在更有個貼近大學校園的理由!

Pei小編這就帶大家來到創立於15世紀中的格拉斯哥大學,這所名校不只醫學出名,全世界唯一的「奇幻文學研究所」也在這裡創辦;最近為公眾開張的「奇幻與怪誕中心」(The Centre for Fantasy and the Fantastic)一開幕就造成轟動,想必會帶給具有強烈好奇心的訪客滿滿的神奇體驗!

英國原本就有悠久的奇幻文學歷史,牛津是傳統的朝聖地,《哈利波特》系列也和愛丁堡有講不完的情節,但這也讓到訪英國的旅人忙著打卡;現在可以省點時間,來格拉斯哥一次把科幻世界收進口袋吧。

奇幻中心非常認真地邀請文學作家、奇幻藝術協會等等專家來參加研討會,甚至推出線上直播!

在格拉斯哥大學這座擁有歌德建築風的校園裡,探索各種從古至今的奇幻文學、藝術、遊戲、影視作品,聆聽各種不可思議的民間故事、神話、歌曲甚至異次元語言,你想不想來呢?

不可不去格拉斯哥的理由

蘇格蘭民俗風情、狂野的大自然風光和好吃的奶油酥餅,也許大家都聽過,不過格拉斯哥這座老城有更多留住你的魅力!

麥金塔山丘小屋 展現蘇格蘭傳統與國際新潮流 / 來源: dezeen 麥金塔與妻子創造的室內設計也讓人耳目一新 / 來源: dezeen 如果你是建築迷,和西班牙奇才高第齊名的新藝術建築大師-麥金塔,在這裡留下許多裝飾藝術和一座故居「麥金塔之屋 (The Mackintosh House)」!城裡的畫廊、蘇格蘭歷史最久的博物館「亨特博物館」都可以排進行程表喔!

無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方,才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦!

Pei小編祝大家平安健康!

